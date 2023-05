Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc ăn hạt điều mà bạn nên biết

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh về máu

Việc ăn hạt điều thường xuyên có thể giúp tránh các bệnh về máu. Hạt điều rất giàu đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Đồng cần thiết cho sự hấp thụ chất sắt từ đường ruột. Do đó, khi thiếu đồng, cơ thể sẽ hấp thụ ít sắt hơn. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, khiến cho các mô trong cơ thể không được cung cấp đủ oxy dễ gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, không tập trung làm việc, học tập.