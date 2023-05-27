Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc ăn hạt điều mà bạn nên biết

Dinh dưỡng 27/05/2023 15:26

Chứa siêu nhiều chất dinh dưỡng, hạt điều sẽ mang lại những lợi ích sức khỏe cực kỳ tuyệt vời, ngại gì mà không ăn mỗi ngày.

Giảm viêm

Hạt điều chứa nhiều polyphenol và carotenoid, đó là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính. Các nghiên cứu cho thấy, hạt điều rang có chất chống oxy hóa cao hơn, vì vậy nên chọn loại đã rang để có khả năng chống oxy hóa tốt hơn.

Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc ăn hạt điều mà bạn nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa bệnh về máu

Việc ăn hạt điều thường xuyên có thể giúp tránh các bệnh về máu. Hạt điều rất giàu đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể. Đồng cần thiết cho sự hấp thụ chất sắt từ đường ruột. Do đó, khi thiếu đồng, cơ thể sẽ hấp thụ ít sắt hơn. Điều này có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt, khiến cho các mô trong cơ thể không được cung cấp đủ oxy dễ gây cảm giác mệt mỏi, uể oải, không tập trung làm việc, học tập.

Duy trì sức khỏe tim mạch

Hạt điều có chứa lượng axit oleic phong phú. Loại chất béo không bão hòa đơn này giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và làm giảm nồng độ triglycerid. Ngoài ra, magiê trong hạt điều có thể giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa các cơn đau tim. Bệnh mạch vành và nguy cơ tim mạch có thể được giảm bằng cách thường xuyên ăn hạt điều do không chứa cholesterol và chất chống oxy hóa.

Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc ăn hạt điều mà bạn nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Hạt điều rất tốt cho não bộ vì nó giàu vitamin E - một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ các tế bào não khỏi tổn thương do oxy hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin E có thể giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và bệnh alzheimer. Hạt điều cũng chứa hàm lượng magie cao, cần thiết cho chức năng não và còn có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm.

Bảo vệ mắt

Trong môi trường đô thị ô nhiễm quá mức, đôi mắt thường xuyên bị tổn thương. Hạt điều có chứa một sắc tố chống oxy hóa mạnh gọi là zea xanthin. Sắc tố này được võng mạc hấp thụ dễ dàng và trực tiếp, sau đó tạo thành một lớp bảo vệ trên võng mạc để ngăn chặn tia UV có hại. Một lượng nhỏ zea xanthin giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác ở người cao tuổi, do đó giúp duy trì sức khỏe của mắt.

Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc ăn hạt điều mà bạn nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Những người ăn hạt điều 2 lần/tuần có xu hướng tránh được béo phì. Khoảng 75% chất béo chứa trong hạt điều là chất béo không bão hòa - một chất béo tốt cho cơ thể.

Ngoài ra, hạt điều có chứa một lượng lớn chất xơ. Chất béo tốt trong hạt điều có thể giúp bạn giảm cân mà vẫn cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Hạt điều cũng giúp tạo thuận lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể.

Những lợi ích sức khỏe hàng đầu của việc ăn hạt điều mà bạn nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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