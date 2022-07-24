Cách làm sữa hạt điều ngọt thơm, dinh dưỡng và siêu đơn giản tại nhà!

Sữa hạt điều là một trong những loại sữa hạt được nhiều người yêu thích nhất nhờ vào hương vị ngọt thơm, dịu nhẹ, dễ uống và thành phần dinh dưỡng tuyệt vời. Nếu bạn đang gặp vấn đề với việc tiêu hóa đường lactose có trong sữa động vật thông thường, thì sữa hạt điều sẽ là một sự lựa chọn thay thế hoàn hảo đấy nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món sữa thơm ngon và dinh dưỡng này ngay nào!

Cụ thể, sữa hạt điều chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi như protein, chất xơ, magie, sắt, kali, canxi và vitamin,...Bên cạnh đó, cũng như hầu hết các loại sữa hạt khác, hầu hết chất béo có trong món đồ uống bổ dưỡng này đều đến từ các axit béo không bão hòa, giúp tăng cường sức khỏe của tim mạch và mang lại những lợi ích hiệu quả khác như: hỗ trợ đông máu, kiểm soát đường huyết, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện tình trạng thiếu máu,...

Không phải tự nhiên mà loại sữa hạt này lại được các thực khách từ mọi độ tuổi yêu thích và được nhiều chị em chọn lựa đưa menu “món tủ” của gia đình đến vậy. Ngoài hương vị thơm ngon, sánh mịn, ngọt mà không ngấy, sữa hạt điều còn mang giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, cùng những công dụng thần kỳ!

Không chỉ vậy, sữa hạt điều còn có tác dụng tốt cho mắt và đem đến cho các chị em một làn da khỏe đẹp. Điều này là nhờ vào hàm lượng giàu chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin có trong hạt điều, các hợp chất này có thể ngăn ngừa gốc tự do gây tổn thương tế bào mắt. Còn hiệu quả của một làn da đẹp khỏe khoắn là nhờ hạt điều có chứa rất nhiều đồng, một khoáng chất rất quan trọng trong việc hỗ trợ tạo protein cho da và duy trì sức khỏe làn da của bạn.

Đặc biệt, sữa hạt điều còn có khả năng phòng chống ung thư, nhờ vào thành phần giàu axit anacardic, một hợp chất có thể chống lại các gốc tự do thúc đẩy sự phát triển ung thư có trong hạt điều.

Quả xứng danh loại sữa hạt thơm ngon, “vạn năng” phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến sữa hạt điều thơm ngon, dinh dưỡng thôi nào!

Cách làm sữa hạt điều ngọt thơm, dinh dưỡng và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản để làm sữa hạt điều!

Hạt điều 120 g r(cân khi chưa ngâm)

Tinh chất vani 1/2 muỗng cà phê

Muối 1 ít

Nước lọc 1 lít

Dụng cụ cần thực hiện: máy xay sinh tố, rây lọc, tô, muỗng,...

Các bước tiến hành làm sữa hạt điều thơm ngon, ai cũng thích

Bước 1: Ngâm hạt điều

Công đoạn ngâm mềm hạt điều!

- Hạt điều thô mua về, bạn đem ngâm với nước lọc có pha thêm một ít muối trong khoảng 3 giờ cho nở.

- Sau khi ngâm đủ giờ, bạn chỉ cần vớt hạt điều ra và đem rửa lại với nước sạch là được nhé.

Bước 2: Xay hạt điều

Xay cho đến khi hỗn hợp hạt điều trở nên sánh mịn

- Trước tiên, bạn cho hết chỗ hạt điều đã ngâm nở cùng 1 lít nước lọc, 1/4 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng cà phê tinh chất vani vào máy xay sinh tố.

- Tiếp đó, tiến hành xay nhuyễn ở tốc độ cao nhất trong vòng 1 - 2 phút hoặc đến khi thấy hỗn hợp sữa trở nên nhuyễn mịn hoàn toàn là đạt nhé.

- Ở công đoạn này, nếu muốn uống ngọt, bạn có thể cho vào thêm 3 quả chà là đã ngâm mềm và bỏ hạt, hoặc 1 - 2 muỗng cà phê đường thốt nốt vào xay chung nhé.

Bước 3: Lọc sữa hạt điều

Nếu bạn dùng máy chuyên làm sữa hạt thì có thể bỏ qua bước này nhé!

- Nếu bạn làm sữa hạt bằng máy xay tốc độ cao ( máy chuyên làm sữa hạt) thì bạn có thể dùng ngay mà không cần phải lọc.

- Còn đối với máy sinh tố và máy ép trái cây, để tránh trường hợp uống bị lợn cợn thì bạn nên lọc trước khi uống nhé. Cách lọc sữa hạt điều như sau:

- Lấy một chiếc bát lớn và đặt mở túi sữa hạt vào như hình.

- Kế đó, đổ từ từ hỗn hợp sữa hạt điều vừa xay được vào túi lọc.

- Sau đó đóng túi sữa hạt lại và bắt đầu siết tay từ trên xuống dưới để lọc lấy phần sữa mịn.Bạn chỉ cần làm tương tự như vậy một vài lần nữa thì thành phẩm sẽ chuẩn mịn luôn nhé.

Thành phẩm

Sữa hạt điều beo béo, ngọt bùi, ai uống cũng mê!

Sữa hạt điều thơm ngon, sánh mịn, béo béo, bùi bùi với màu trắng sữa bắt mắt cùng hương thơm thoang thoảng của hạt điều. Bạn có thể thưởng thức ngay khi nóng hay lạnh đều chuẩn ngon hết ý nhé. Nếu uống chưa hết thì bạn có thể cho sữa hạt điều vào chai thủy tinh đã được làm sạch, ráo nước và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần nhé!

Mẹo chọn mua hạt điều ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn mua những hạt điều có kích cỡ đồng đều nhau, màu sắc vàng ngà tươi sáng. Đây là những hạt điều có nguồn gốc trong nước, đảm bảo chất lượng.

- Khi chọn, bạn không nhất thiết phải chọn những hạt điều to nhưng phải còn nguyên hạt, không bị vỡ vụn, hạt chắc mẩy, khe hẹp, đây là dấu hiệu cho thấy đó là hạt điều ngon, chất lượng.

- Đồng thời, nên chọn mua hạt điều có độ giòn và khô cứng chứ không bị xốp, vì hạt điều bị xốp thì không có nhiều chất dinh dưỡng.

Trên đây là cách làm sữa hạt điều ngọt thơm, sánh mịn, chuẩn ngon tại nhà. Với loại sữa đảm bảo cả về hương vị lẫn thành phần dinh dưỡng cùng những công dụng tuyệt vời như vầy, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé. Chúc các chị em trổ tài chế biến sữa hạt thành công mỹ mãn nhé!