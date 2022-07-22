Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần!

Vào bếp 22/07/2022 14:00

Cháo nấm chanh thanh đạm với những thành phần nguyên liệu dễ tìm, dễ chế biến nhưng hương vị và thành phần dinh dưỡng lại "không đùa" được đâu nhé!

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Sau một tuần ăn uống với các món ăn mặn “nặng đô”, thì việc được thưởng thức một món chay trong ngày cuối tuần, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn một “luồng gió” mới nơi bàn tiệc vị giác đấy. Cháo nấm chay với những nguyên liệu bổ dưỡng và hương vị thơm ngon khó cưỡng, già trẻ lớn bé đều yêu thích hết nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món cháo nấm chay thanh đạm, thơm ngon, người người nhà nhà đều thích nào!

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon hấp dẫn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần! - Ảnh 1
 Nguyên liệu dinh dưỡng cho món cháo nấm chay thơm ngon
  •  Gạo nếp 50 gr
  •  Gạo tẻ 100 gr
  •  Đậu xanh 100 gr
  •  Nấm bào ngư 50 gr
  •  Nấm hương (5 tai) 10 gr
  •  Nấm rơm 50 gr
  •  Hành lá 2 nhánh
  •  Dầu ăn 1 muỗng canh
  •  Muối/ Tiêu xay 1 ít

Các bước tiến hành làm cháo nấm chay, ai ăn cũng mê

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần! - Ảnh 2
 Công đoạn làm sạch và sơ chế các loại nấm

- Trước tiên là gạo nếp, gạo tẻ và đậu xanh, bạn đem đi vo thật sạch và ngâm với nước trong khoảng 10 phút cho mềm ra.

- Tiếp đó là các loại nấm: nấm bào ngư, nấm rơm, nấm hương tươi, bạn cũng đem rửa sạch, cắt bỏ chân và ngâm với nước muối pha loãng, rồi đem rửa lại cùng nước sạch, sau đó để ráo và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn là được nhé.

- Cuối cùng là hành lá, bạn chỉ cần bỏ rễ, rửa sạch và cắt nhỏ ra là đã xong khâu sơ chế các nguyên liệu rồi đấy!

Bước 2: Chế biến hỗn hợp rau củ

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần! - Ảnh 3
 Xào chín các loại nấm và nêm nếm cho vừa gia vị

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc chảo sạch lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng.

- Khi thấy dầu đã nóng lên thì bạn cho tất cả các loại nấm đã được làm sạch và sơ chế vào, tiến hành xào săn và nêm nếm gia vị cho vừa ăn là được nhé.

Bước 3: Nấu cháo nấm chay

- Đến đây, bạn cho hết phần gạo và đậu xanh đã ngâm vào một chiếc nồi, rồi tiếp tục cho thêm 350ml nước lạnh vào, bật bếp và ninh nhừ. Ở bước này, bạn hãy chú ý chêm thêm nước trong khi ninh cháo, đồng thời đảo đều và đậy nắp lại cho cháo chín và không bị quá đặc nhé.

- Cuối cùng, khi thấy cháo đã gần chín mềm, bạn cho hết phần nấm mới được xào vào chung, ròi tiến hành đảo đều và nêm nếm lại gia vị cho vừa khẩu vị gia đình, sau đó nấu thêm 5 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần! - Ảnh 4
 Cháo nấm chay tinh tế từ phần nhìn cho tới hương vị!

Cháo nấm chay nóng hổi với visual đẹp mắt và hương thơm tinh tế từ gạo nếp, đậu xanh và các loại nấm thơm ngon, tự nhiên. Khi ăn sẽ cảm nhận được độ trung hòa hoàn hảo giữa phần cháo mềm và phần nấm dai ngon, đầy hương vị, thêm chút tiêu xay và chút hành lá lên trên nữa thì chuẩn ngon miễn bàn! Vừa thơm ngon lại bổ dưỡng như này, các chị em nhất định phải thử nhé!

Mẹo chọn các loại nấm tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn nấm hương (nấm đông cô)

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần! - Ảnh 5
 Bạn có thể dùng nấm đông cô tươi hay khô đều được nhé!

- Hiện nay, thì có 2 loại nấm hương (nấm đông cô) được bày bán phổ biến đó là loại khô và tươi. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể chọn mua loại nào cũng được cả nhé!

- Với loại nấm hương tươi, bạn nên mua nấm có kích thước vừa phải, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đồng thời nên ưu tiên chọn những cây nấm có phần tai màu vàng nâu tự nhiên, cúp chặt vào chân nhé.

- Còn loại nấm hương khô thì cũng tương tự như nấm tươi, nhưng do đã được sấy nên sẽ có trọng lượng nhẹ hơn.

- Với cả 2 loại thì bạn nên hạn chế mua nấm có dấu hiệu ẩm mốc, bị dập úng quá nhiều,...bởi đó là nấm đã để quá lâu, không nên sử dụng nữa.

Mẹo chọn nấm bào ngư

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần! - Ảnh 6
 Nấm bào ngư thường có hai màu là trắng hoặc xám

- Bạn nên chọn những cây nấm có thân to, dài, cầm lên thấy chắc tay và có màu sắc tự nhiên (nấm trắng hoặc xám), không quá đậm hay nhạt và ó mùi hương tự nhiên.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những cây còn nguyên vẹn, không bị dập vỡ, tách đôi hay có mùi hôi.

Mẹo chọn nấm rơm

Cách nấu cháo nấm chay thơm ngon, thanh đạm cho ngày cuối tuần! - Ảnh 7
 Nấm rơm tươi ngon thường vẫn còn búp và có mùi thơm đặc trưng

- khi chọn nấm rơm, bạn nên chọn những cây nấm còn nguyên vẹn, có hình tròn, vẫn còn búp, không bị dập nát và có mùi thơm đặc trưng của nấm. 

- Tránh chọn những cây nấm phần có phần mũ đã nở to và có mùi hôi. 

- Bên cạnh đó, nấm rơm màu đen vị thường sẽ đậm đà hơn và thơm hơn nấm rơm màu trắng.

Trên đây là công thức chế biến đơn giản cho món cháo nấm chay thanh đạm, thơm ngon khó cưỡng tại nhà, dù là người ăn mặn hay ăn chay đều sẽ “đổ đứ đừ” với hương vị tinh tế này nhé! Nếu sáng cuối tuần này, bạn vẫn chưa biết chọn món ăn nào thích hợp cho gia đình quây quần, thì đây sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng đấy! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!

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