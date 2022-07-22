Cách làm bắp xào mỡ hành thơm ngon hấp dẫn, cực đơn giản tại nhà!

Bắp xào mỡ hành là một trong những món tủ của team đam mê ăn vặt! Với vị ngọt bùi đặc trưng của bắp, kết hợp với hương vị thơm ngon, béo ngậy của mỡ hành, thêm chút tương ớt nữa thì đảm bảo khiến ai cũng phải ngoái nhìn! Thơm ngon hấp dẫn là thế, cách làm lại còn siêu siêu đơn giản! Hãy cùng chúng tôi khám phá cay cách làm bắp xào mỡ hành thơm béo hấp dẫn tại nhà nhé!

Nổi bật với các hạt bắp màu trắng nhạt, dẻo và rất thơm. Loại cây này có thể sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt chính, và ở nước ta hiện nay, bạn có thể dễ dàng mua được loại bắp này quanh năm nhé.

Bắp nếp hay còn được gọi là ngô nếp, ngô sáp, là nguyên liệu chính của món bắp xào mỡ hành thơm ngon, hấp dẫn và có nguồn gốc từ châu Mỹ, sau đó lan tỏa đến các nơi trên thế giới vào thế kỷ 15, 16.

Bắp nếp - thực phẩm dễ tìm với hương vị dẻo ngon đặc trưng!

Bên cạnh hương vị dẻo thơm đặc trưng, thì bắp nếp còn được khoa học chứng minh là một loại thực phẩm có chứa những công dụng “thần kỳ” mà ít ai ngờ tới.

Cụ thể, trong một hạt bắp nếp có chứa khoảng 41g carbohydrate, 2g chất béo, 5g chất xơ, 5g protein, cùng nhiều chất béo không bão hòa khác như: axit béo omega-6, axit béo omega-3,…

Nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời như trên, việc tiêu thụ bắp nếp sẽ mang đến các lợi ích vô cùng hiệu quả cho cơ thể như: ngăn ngừa thiếu máu, cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, tốt cho người bệnh tiểu đường và phụ nữ mang thai, giảm viêm, sáng mắt và bổ não,...

Đặc biệt, theo các nghiên cứu, trong mỗi hạt bắp nếp còn có chứa vô vàn chất beta-cryptoxanthin - một loại carotenoid mang lại công năng chống oxy hóa, giúp bạn ngăn chặn bệnh ung thư phổi hiệu quả.

Quả là một loại thực phẩm “quý” phải không nào?!! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món bắp xào mỡ hành thơm ngon hấp dẫn, thích hợp nhâm nhi vào giờ quà vặt nhé!

Cách làm bắp xào mỡ hành thơm ngon khó cưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món bắp xào mỡ hành!

Bắp nếp 3 trái (800gr)

Hành lá 2 cây

Nước mắm 1/2 muỗng canh

Dầu ăn 4 muỗng canh

Gia vị thông dụng (đường/ muối/ bột ngọt) 1 ít

Các bước tiến hành làm bắp xào mỡ hành

Bước 1: Sơ chế và tách bắp

Công đoạn làm sạch và tách lấy hạt bắp

- Trước tiên, bắp nếp mua về, bạn đem lột bỏ sạch vỏ và râu bắp, rồi rửa sạch với nước.

- Tiếp đến, bạn chỉ việc dùng mũi dao len theo từng hàng bắp để tách hạt bắp ra như hình, hoặc đơn giản là chỉ cần bẻ bắp làm đôi rồi tách hết hạt bắp ra là được nhé.

Bước 2: Sơ chế hành lá

Làm sạch và cắt nhỏ hành lá

Với hành lá, bạn đem cắt bỏ phần củ, nhặt bỏ lá úa vàng rồi rửa thật sạch với nước, sau đó cắt nhỏ ra là xong nhé.

Bước 3: Tiến hành xào bắp với hành lá

Quy trình tiến hành làm bắp xào mỡ hành thơm ngon, chuẩn vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc chảo lên bếp và cho 4 muỗng canh dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu nóng lên thì bạn cho 1/2 phần hành lá đã cắt vào xào, điều chỉnh lửa vừa và xào đều tay cho đến khi hành dần chín, hơi vàng, tỏa hương thơm thì bạn tiếp tục cho phần bắp đã tách hạt vào đảo đều trong khoảng 2 phút.

- Sau 2 phút, bạn nêm thêm lần lượt 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh đường và 1/2 muỗng canh nước mắm vào chung, sau đó tiến hành đảo đều thêm 3 phút cho các nguyên liệu hòa quyện rồi bạn chỉ cần cho thêm 3 muỗng canh nước lọc vào nữa là được nhé.

- Cuối cùng, bạn xào thêm khoảng 10 phút cho bắp chín đều, rồi cho hết phần hành còn lại vào đảo chung.

- Đến đây thì bạn chỉ việc nêm nếm lại cho hợp với khẩu vị gia đình là có thể tắt bếp và thưởng thức ngay rồi nhé!

Thành phẩm

Bắp xào mỡ hành thơm ngon hấp dẫn, ăn là mê!

Bắp xào mỡ hành hút mắt với visual bóng bẩy từ lớp “áo” mỡ hành thơm nức mũi, ăn một muỗng là cảm nhận ngay được độ dẻo mềm của phần bắp chín tới cùng hương vị béo thơm của mỡ hành, đảm bảo ăn là ghiền nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon chất lượng

Mẹo chọn mua bắp nếp tươi ngon, mẩy hạt

- Bạn nên chọn mua những trái bắp có phần vỏ nguyên vẹn, bao sát phần hạt bắp bên trong.

- Nên ưu tiên chọn những trái bắp có vỏ màu xanh tươi, không bị khô héo và râu bắp vẫn còn mềm mượt.

- Về hình dáng, bạn nên mua những quả có kích thước thon dài và cân đối, cầm lên thấy chắc tay.

- Với món ăn này bạn có thể chọn bắp nếp (nếu thích ăn dẻo) và chọn bắp Mỹ (nếu thích ăn giòn và ngọt) tùy theo sở thích nhé!

Mẹo chọn mua hành lá tươi ngon

- Hành lá tươi ngon thường sẽ có phần lá màu xanh sậm, tươi sáng, không bị úa vàng hoặc dập nát, phần củ còn nguyên vẹn

- Bạn nên ưu tiên chọn những nhánh vẫn còn rễ hành, việc này sẽ giúp việc bảo quản được lâu hơn.

- Bên cạnh đó, bạn cũng không nên chọn những nhánh hành lá đã héo úa và bị úng, khi ngửi cảm nhận mùi hôi khó chịu.

Trên đây là công thức đơn giản cho món bắp xào mỡ hành thơm ngon cho một buổi chiều thỏa thích ăn vặt tại nhà. Với món ăn vặt dễ làm, hương vị thơm ngon khó cưỡng và thành phần dinh dưỡng lại bất ngờ như này, các chị em hoàn toàn có thể tự tay trổ tài chiêu đãi các thành viên trong gia đình nhé. Vừa đảm bảo chất lượng lại còn an tâm về độ vệ sinh, các chị em nhất định phải thử nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!