Ăn 1 bắp ngô mỗi sáng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ không tin những gì xảy ra

Chuyên gia nói gì 16/11/2016 13:41

Điều kỳ diệu gì xảy ra khi bạn ăn 1 bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày? Nhiều người đã áp dụng chế độ ăn này và hoàn toàn sốc với những gì xảy ra.

Ngô là một trong những thực phẩm phổ biến nhất thế giới. Dù người lớn hay trẻ em, gần như ai cũng thích ngô vì vị ngon ngọt của nó. Hơn nữa, ngô còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Theo WHFoods.org, ngô giàu vitamin B1, B5, C, phốt pho, mangan, folate và chất xơ. Một bắp ngô luộc chứa tới 177 calorie.

Vì thế, có rất nhiều lợi ích sức khỏe nếu bạn ăn ngô thường xuyên. Theo Livestrong, nhiều người đã áp dụng chế độ ăn gồm 1 bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày. Và kết quả nhận được đã khiến họ bị sốc. 

Ăn 1 bắp ngô mỗi sáng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ không tin những gì xảy ra - Ảnh 1
Ăn ngô liên tục trong 1 tuần, bạn sẽ sốc với kết quả nhận được - Ảnh: Internet

Tác dụng của ngô luộc

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Ngô cực kỳ giàu folate, còn được gọi là vitamin B9. Theo NaturalHomeRemedies.org, việc hấp thụ folate giúp giảm mức homocysteine trong cơ thể. Homocysteine là 1 amino axit có thể phá hủy các mạch máu. Mức homocysteine cao có thể khiến bạn bị đau tim, đột quỵ và co thắt mạch ngoại vi. Việc bổ sung folate hàng ngày bằng cách ăn ngô có thể giảm nguy cơ bị đau tim tới 10%.

Ngừa ung thư

Ngô chứa 1 hóa chất tên là beta cryptoxanthin. Về mặt hóa học, beta cryptoxanthin tương tự beta carotene. Cơ thể chuyển đổi beta cryptoxanthin thành vitamin A khi tiêu thụ thực phẩm. Theo 1 nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, có 1 mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ beta cryptoxanthin và sự phát triển ung thư phổi. Điều này có nghĩa là càng tiêu thụ nhiều beta cryptoxanthin thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng giảm.

Đồng thời, 1 nghiên cứu khác cho hay việc tiêu thụ các ngũ cốc nguyên hạt như ngô có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. 

Cải thiện trí nhớ

Ngô chứa hàm lượng cao thiamine, hay còn gọi là vitamin B1. Theo WHFoods.org, thiamine là 1 dưỡng chất thiết yếu cho tế bào não và hoạt động nhận thức. Cơ thể cần thiamine để sản xuất acetylcholine. Acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để duy trì hoạt động của bộ nhớ. Một trong những yếu tố chính gắn với bệnh Alzheimer’s là mức acetylcholine thấp. Vì thế, ăn ngô mỗi ngày giúp bạn duy trì trí nhớ tốt khi về già.

Bảo vệ thị lực

Theo AusFoodsNews.com.au, ngô chứa chất chống oxy hóa zeaxanthin. Đây là sắc tố màu vàng được tổng hợp tự nhiên trong ngô. Hấp thụ zeaxanthin có thể giúp phòng ngừa các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, ngô còn chứa folate và beta carotene, vốn có thể giúp phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng.

Giảm cân

Với những ai muốn giảm cân, ăn ngô buổi sáng cũng là 1 phương pháp cực kỳ hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa. Vì ngô chứa nhiều chất xơ, lại ít chất béo nên nó khiến bạn có cảm giác no lâu. Một mẹo nhỏ để loại bỏ bớt lượng đường tiết ra từ ngô là bạn hãy cho thêm một chút muối khi luộc. Phương pháp này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

Ăn 1 bắp ngô mỗi sáng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ không tin những gì xảy ra - Ảnh 2
Cho chút muối vào nồi nước luộc ngô sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Ngừa táo bón

Với những ai bị táo bón, 1 bắp ngô mỗi sáng là phương thuốc tự nhiên hiệu quả giúp giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu do căn bệnh này gây ra. Chất xơ của ngô sẽ kích thích nhu động ruột, làm quá trình bài tiết phân của cơ thể dễ dàng hơn.

>>> Xem thêm:

- Không phải muối, đây mới là thứ giúp bạn có nồi ngô luộc dẻo thơm, ngọt lừ, hạt căng bóng

Chống lão hóa, làm đẹp da

Hàm lượng vitamin E và magie trong bắp ngô có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đem lại sức sống cho làn da của bạn.

Với những công dụng tuyệt vời kể trên, ngô xứng đáng trở thành lựa chọn đầu tiên cho bữa sáng của bạn. Hãy ăn ngô để tận dụng những lợi ích kỳ diệu của nó nhé.

Cơ thể của bạn sẽ thế nào nếu mỗi ngày ăn một bắp ngô?

Cơ thể của bạn sẽ thế nào nếu mỗi ngày ăn một bắp ngô?

Trong bắp ngô có chứa rất nhiều những thành phần dinh dưỡng, các vitamin, chất xơ... cần thiết cho sức khỏe. Vậy cơ thể sẽ thế nào nếu đều đặn mỗi ngày ăn một bắp ngô?

Xem thêm
Từ khóa:   bắp ngô giảm cân với ngô tác dụng của ngô luộc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 23 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 33 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 47 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 3 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn