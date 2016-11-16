Ăn 1 bắp ngô mỗi sáng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ không tin những gì xảy ra

Vì thế, có rất nhiều lợi ích sức khỏe nếu bạn ăn ngô thường xuyên. Theo Livestrong, nhiều người đã áp dụng chế độ ăn gồm 1 bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày. Và kết quả nhận được đã khiến họ bị sốc.

Ngô là một trong những thực phẩm phổ biến nhất thế giới. Dù người lớn hay trẻ em, gần như ai cũng thích ngô vì vị ngon ngọt của nó. Hơn nữa, ngô còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Theo WHFoods.org, ngô giàu vitamin B1, B5, C, phốt pho, mangan, folate và chất xơ. Một bắp ngô luộc chứa tới 177 calorie.

Ngô chứa 1 hóa chất tên là beta cryptoxanthin. Về mặt hóa học, beta cryptoxanthin tương tự beta carotene. Cơ thể chuyển đổi beta cryptoxanthin thành vitamin A khi tiêu thụ thực phẩm. Theo 1 nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, có 1 mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ beta cryptoxanthin và sự phát triển ung thư phổi. Điều này có nghĩa là càng tiêu thụ nhiều beta cryptoxanthin thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng giảm.

Ngô cực kỳ giàu folate, còn được gọi là vitamin B9. Theo NaturalHomeRemedies.org, việc hấp thụ folate giúp giảm mức homocysteine trong cơ thể. Homocysteine là 1 amino axit có thể phá hủy các mạch máu. Mức homocysteine cao có thể khiến bạn bị đau tim, đột quỵ và co thắt mạch ngoại vi. Việc bổ sung folate hàng ngày bằng cách ăn ngô có thể giảm nguy cơ bị đau tim tới 10%.

Đồng thời, 1 nghiên cứu khác cho hay việc tiêu thụ các ngũ cốc nguyên hạt như ngô có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

Cải thiện trí nhớ

Ngô chứa hàm lượng cao thiamine, hay còn gọi là vitamin B1. Theo WHFoods.org, thiamine là 1 dưỡng chất thiết yếu cho tế bào não và hoạt động nhận thức. Cơ thể cần thiamine để sản xuất acetylcholine. Acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để duy trì hoạt động của bộ nhớ. Một trong những yếu tố chính gắn với bệnh Alzheimer’s là mức acetylcholine thấp. Vì thế, ăn ngô mỗi ngày giúp bạn duy trì trí nhớ tốt khi về già.

Bảo vệ thị lực

Theo AusFoodsNews.com.au, ngô chứa chất chống oxy hóa zeaxanthin. Đây là sắc tố màu vàng được tổng hợp tự nhiên trong ngô. Hấp thụ zeaxanthin có thể giúp phòng ngừa các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, ngô còn chứa folate và beta carotene, vốn có thể giúp phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng.

Giảm cân

Với những ai muốn giảm cân, ăn ngô buổi sáng cũng là 1 phương pháp cực kỳ hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa. Vì ngô chứa nhiều chất xơ, lại ít chất béo nên nó khiến bạn có cảm giác no lâu. Một mẹo nhỏ để loại bỏ bớt lượng đường tiết ra từ ngô là bạn hãy cho thêm một chút muối khi luộc. Phương pháp này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

Ngừa táo bón

Với những ai bị táo bón, 1 bắp ngô mỗi sáng là phương thuốc tự nhiên hiệu quả giúp giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu do căn bệnh này gây ra. Chất xơ của ngô sẽ kích thích nhu động ruột, làm quá trình bài tiết phân của cơ thể dễ dàng hơn.

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Chống lão hóa, làm đẹp da

Hàm lượng vitamin E và magie trong bắp ngô có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đem lại sức sống cho làn da của bạn.

Với những công dụng tuyệt vời kể trên, ngô xứng đáng trở thành lựa chọn đầu tiên cho bữa sáng của bạn. Hãy ăn ngô để tận dụng những lợi ích kỳ diệu của nó nhé.