Cách làm gỏi gà bắp cải giòn ngon, đậm đà hương vị cho bữa ăn gia đình!

Gỏi là một trong những món khai vị có “đủ màu sắc, đủ hương vị”, đánh thức vị giác của người thưởng thức ngay từ đầu bữa ăn! Nhất là với thực đơn “dư đầy dầu mỡ, thịt cá” mỗi ngày, thì việc có thêm món gỏi tươi ngon, giòn giòn này vào thực đơn chính là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Hôm nay, hãy để chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc, công thức làm món gỏi gà bắp cải giòn ngon, chua chua cay cay ngay tại nhà nhé!

Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều các hàm lượng bổ ích giúp mang lại các công dụng bổ ích cho sức khỏe người dùng: chống trầm cảm nhờ vào hàm lượng axit amin tryptophan rất cao, ngăn ngừa loãng xương, tốt cho tim mạch, cải thiện thị lực, cải thiện độ miễn dịch và khả năng tiêu hóa hiệu quả,...

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt gà là loại thịt trắng, giàu năng lượng, ít chất béo, có thể mang đến rất nhiều lợi ích sức khỏe thần kỳ và thường được ưu tiên sử dụng khi muốn phát triển cơ bắp và giảm cân lành mạnh, lâu dài.

Đặc biệt, theo các chuyên gia sức khỏe, thường xuyên ăn thịt gà sẽ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương di truyền, cũng như ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh ung thư, nhờ vào hàm lượng niacin - vitamin đóng vai trò thiết yếu chống lại ung thư có trong thịt gà.

Bắp cải

Bắp cải dễ chế biến với những công dụng tuyệt vời!

Bắp cải hay còn được gọi là cải bắp, có tên khoa học là Brassica oleracea thuộc nhóm Capitata, họ mù tạt Brassicaceae (hay Cruciferae). Đây là loại rau được trồng và tiêu thụ lớn ở Việt Nam.

Bên cạnh độ giòn ngon và dễ dàng chế biến, kết hợp với các nguyên liệu khác, bắp cải còn mang các giá trị dinh dưỡng và các công dụng tuyệt vời mà ít ai ngờ đến.

Cụ thể, bắp cải chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết mà cơ thể cần và hầu như không chứa calo hoặc chất béo, do đó đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn đang ăn kiêng, giảm cân.

Bên cạnh đó, việc đưa bắp cải vào thực đơn hàng ngày còn giúp giảm các dấu hiệu lão hóa, nhờ vào thành phần chứa các loại vitamin C,E,A,D, giúp sản xuất collagen - giúp da đàn hồi và mang lại cho bạn làn da trắng sáng, căng bóng.

Đặc biệt, theo những nghiên cứu gần đây cho thấy, thói quen ăn nhiều bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Nguyên nhân là do trong bắp cải có chứa một lượng lớn glucosinolates – chất hóa học có chứa lưu huỳnh đặc biệt, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại cho sức khỏe.

Không chỉ vậy, bắp cải còn mang đến những công dụng hữu ích khác như: điều trị viêm loét dạ dày, chống viêm, dị ứng, tốt cho hệ tiêu hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ mắt, tốt cho tóc và não, và tốt cho cả những người bị bệnh đái tháo đường và người đang mang thai,...

Đọc đến đây, hẳn bạn cũng rất bất ngờ về thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời như vậy, lại được gói gọn hết trong một món ăn nhỏ gọn, thơm ngon và dễ làm này phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món gỏi gà bắp cải giòn ngon và tràn đầy dinh dưỡng thôi nào!

Cách làm gỏi gà bắp cải giòn giòn, chua cay, đánh thức vị giác

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Các nguyên liệu làm món gỏi gà bắp cải giòn ngon!

Gà 1 kg (khoảng 1/2 con)

Bắp cải 500 gr (1/2 trái)

Cà rốt 1 củ

Lá chanh 1 ít

Hành tím 6 củ

Tỏi (băm nhuyễn) 3 tép

Ớt (băm nhuyễn) 1 trái

Chanh 1/2 trái

Nước mắm 4 muỗng canh

Dầu ăn 2 muỗng canh

Muối/ đường 1 ít

Các bước tiến hành làm gỏi gà bắp cải giòn ngon, đơn giản

Bước 1: Sơ chế và luộc thịt gà

Công đoạn luộc và xé nhỏ thịt gà!

- Trước tiên, gà được mua về, bạn đem rửa qua 1 lần với nước, rồi dùng muối xoa bóp kĩ thịt gà trong khoảng 2 - 3 phút rồi rửa lại với nước để làm sạch và loại bỏ hoàn toàn mùi hôi của thịt.

- Tiếp đó, bạn cho phần gà đã được sơ chế và làm sạch vào nồi, đổ ngập nước và thêm lần lượt 1 muỗng cà phê muối và 3 củ hành tím đã bóc vỏ vào chung, rồi bật lửa lớn cho đến khi nước sôi thì hạ lửa nhỏ, luộc thêm khoảng 15 phút là thịt gà chín mềm rồi đấy.

- Sau đó, để da gà được giòn và thịt gà trắng đẹp, bạn đem phần gà vừa luộc chín rửa lại dưới vòi nước rồi đem ngâm vào thau nước đá lạnh trong khoảng 15 phút là được.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần xé thịt gà thành những sợi nhỏ vừa ăn là đã hoàn tất khâu sơ chế thịt gà rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sơ chế các loại rau củ và gia vị trộn cùng!

- Đầu tiên, bắp cải bạn đem thái sợi nhỏ và rửa với nước sạch.

- Cà rốt thì bạn đem gọt bỏ vỏ, rồi cũng rửa sạch và thái thành sợi mỏng.

- Với lá chanh, thì bạn cũng đem rửa sạch và cắt thành sợi nhỏ dài khoảng 2 lóng tay là được.

- Cuối cùng là 3 củ hành tím còn lại, bạn đem lột vỏ, rửa lại với nước rồi cắt thành những lát mỏng là đã hoàn tất khâu sơ chế nhé.

Bước 3: Phi hành tím

Cách phi hành tím thơm ngon!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần bắc chảo lên bếp rồi cho 2 muỗng canh dầu ăn vào.

- Khi thấy dầu sôi lên thì bạn cho hết phần hành tím đã được thái lát mỏng vào và tiến hành đảo đều.

- Cuối cùng, khi thấy hành vừa ngả vàng thì bạn tắt bếp, để yên thêm 3 phút rồi vớt ra chén nhỏ là được nhé.

Bước 4: Trộn gỏi gà bắp cải

Các bước trộn gỏi gà bắp cải chuẩn vị!

- Ở bước cuối cùng này, bạn cần chuẩn bị gia vị trộn trước: Cho vào tô lần lượt 4 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, tỏi ớt băm và 1/2 trái chanh vắt lấy nước cốt, khuấy đều để các nguyên liệu tan đều với nhau.

- Tiếp đó, bạn cho vào thau tất cả các nguyên liệu để trộn gỏi, bao gồm: bắp cải, cà rốt, thịt gà, phần hành phi và lá chanh đã được thái sợi.

- Kế đến, bạn rưới hết phần nước mắm trộn vừa hoàn tất vào tha rồi tiến hành trộn nhẹ nhàng trong khoảng 3 phút cho các nguyên liệu thấm gia vị.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình là đã hoàn tất món gỏi gà bắp cải tươi ngon, giòn cay rồi đấy!

Thành phẩm

Gỏi gà bắp cải ngon mắt ngon miệng, đánh thức vị giác!

Gỏi gà bắp cải nổi bật với “visual” giòn tươi, đầy màu sắc của bắp cải cùng các loại rau củ, kết hợp với phần thịt gà dai mềm ngọt thịt, cùng hương vị thơm ngon của hành phi giòn giòn beo béo và các vị chua cay, kích thích vị giác từ nước mắm trộn đậm đà, tất cả hòa quyện và tạo nên một món ăn khai vị có đủ các hương cả sắc, nhìn thấy là thèm!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua thịt gà tươi ngon, chắc thịt

Đối với gà còn sống

- Bạn nên chọn mua những con có mào đỏ tươi, mắt còn linh hoạt, nhanh nhẹn, lông gà mượt và áp sát vào thân, mỏ gà bén, nhỏ và không có hiện tượng chảy dịch.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên để ý màu da của chân gà: gà khỏe sẽ có phần chân nhỏ, gọn và da chân vàng đều, màu sáng bóng. Khi vạch lông thì thấy da gà mềm, mỏng và có một số vệt vàng lớn ở dưới nách và phần ức.

- Ngược lại, tránh mua những con gà có lông xù, nhìn ủ rũ, có mùi hôi, vì đây có thể là gà đã bị ốm bệnh, khi ăn sẽ không được ngon.

Đối với gà đã được làm sẵn

- Bạn nên chọn những con gà có thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp và thịt có màu vàng đều, màu sẽ càng đậm màu hơn ở những nơi như cánh, ức hay lưng.

- Gà làm sẵn thường có da mỏng mịn, có độ đàn hồi nhất định và không bị bầm hay tụ những đốm máu bầm tím.

- Tránh mua nếu thấy thịt gà xỉn màu, mềm nhũn, chảy dịch và có mùi hôi, khi ăn sẽ không được đảm bảo.

Mẹo chọn mua bắp cải tươi ngon

- Bắp cải ngon sẽ có hình dáng tròn đều, màu xanh hơi đậm, phần lá ngoài còn tươi và không bị dập nát.

- Bạn nên chọn mua những cây bắp cải mà khi cầm lên thấy hơi nặng, cảm giác chắc tay, có kích thước và trọng lượng vừa phải.

- Không nên mua những bắp cải có hình dẹp hay hình bầu dục, màu nhạt, bắp quá nhẹ và có phần lá ngoài bị hư, úa vàng, vì đây là bắp cải già, không còn tươi ngon nữa.

Trên đây là công thức làm món gỏi gà bắp cải giòn ngon, chua cay và siêu đơn giản tại nhà. Chỉ với vài công đoạn dễ dàng là bạn đã có ngay cho mình một món gỏi vừa tươi ngon, kích thích vị giác, lại còn đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nữa. Sau những món ăn “gây ngán” thường ngày, mà được ăn kèm với món gỏi tươi ngon này thì còn gì bằng nữa nào?!!! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!