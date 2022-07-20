Cách làm sung muối xổi chua cay giòn ngon xuýt xoa, ăn là mê!

Sung muối xổi là một trong những món kèm với các món cuốn vô cùng quen thuộc của Việt Nam. Với thành phần nguyên liệu và cách làm đơn giản, quan trọng là hương vị giòn ngon, chua cay rất đậm đà và mang tính gây nghiền cho người thưởng thức. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm sung muối xổi thơm ngon hấp dẫn này ngay nhé!

Quả sung thường được mọc thành chum, khi chưa chín có màu xanh, ăn giòn và có vị hơi chát, khi chín thì có màu đỏ, ăn vào có vị ngọt mềm, thơm ngon.

Quả sung hay còn gọi với nhiều tên gọi khác như vô hoa quả, thiên sinh tử, mật quả,...là một loại quả của cây sung, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae).

Quả sung với hàm lượng dinh dưỡng cao và những công dụng tuyệt vời!

Bên cạnh hương vị thơm ngon đặc trưng, quả sung còn được biết đến với công dụng chữa các chứng bệnh như viêm ruột, kiết lỵ, táo bón,... Nhưng không chỉ có thể, loại quả này còn mang hàm lượng dinh dưỡng cao cùng những công dụng hữu ích mà bạn không ngờ tới nữa.

Cụ thể, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao, có sung có tác dụng tăng cường chức năng ruột,ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Cùng với đó, các chất Kali, Omega-3 và Omega-6 trong quả sung còn giúp duy trì huyết áp và tốt cho bệnh tim mạch vành nữa.

Không dừng lại ở đó, việc tiêu thụ quả sung còn mang lại các công dụng tuyệt vời như: cải thiện thị lực nhờ chứa chất chống oxy hóa fenola, chữa viêm da, ngăn chặn loãng xương và giúp tăng mật độ xương, chữa chứng mất ngủ, ngăn ngừa bệnh thiếu máu nhờ vào hàm lượng chứa các khoáng chất và chất sắt để tạo ra hồng cầu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, phòng ngừa ung thư đại tràng và chống lại ung thư vú,...quả là một loại trái cây tuyệt vời phải không nào?!

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món sung muối xổi giòn ngon, hấp dẫn và siêu đơn giản nhé.

Cách làm sung muối xổi chua cay, giòn ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu dễ tìm cho món sung muối xổi!

Quả sung 1 kg

Riềng 1 củ

Ớt sừng 2 trái

Tỏi 2 củ

Giấm nuôi 600 ml

Chanh 1 trái

Nước mắm 190 ml

Đường/ muối 1 ít

Các bước tiến hành làm sung muối xổi chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế sung

Quy trình làm sạch và ngâm sung!

- Đầu tiên, bạn đem rửa và ngâm nguyên quả sung với nước muối loãng trong khoảng 20 phút, sau đó vớt ra và cắt thành từng lát mỏng vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn đem phần sung mới được cắt lát mỏng ngâm trong hỗn hợp muối và chanh pha loãng thêm khoảng 20 phút rồi vớt ra và rửa sạch đến khi hết hạt.

- Kế đến, tiếp tục ngâm sung với 500ml giấm nuôi và 1 muỗng canh muối trong khoảng 30 phút để giảm vị chát của sung là đã hoàn tất khâu sơ chế sung rồi đấy.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn sơ chế các gia vị để muối sung!

- Với riềng, bạn đen gọt vỏ, rửa sạch và thái sợi.

- Với 2 củ tỏi đã lột vỏ thì bạn chia làm 2 cách sơ chế, 1 củ bạn băm nhuyễn, củ còn lại thì bạn 1 cắt thành những lát mỏng là được nhé.

- Cuối cùng là ớt sừng, bạn đem rửa sạch, bỏ hết phần hạt và cắt thành những lát mỏng là đã hoàn tất khâu sơ chế các nguyên liệu nhé.

Bước 3: Muối xổi

Các bước làm sung muối xổi chua cay, giòn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc một chiếc nồi lên bếp và lần lượt cho vào nồi 190ml nước mắm, 210gr đường và 100ml giấm nuôi.

- Tiến hành đậy kín nắp và đun đến khi đường tan hết thì tắt bếp và để nguội.

- Tiếp đó, bạn dùng vợt vòng để vớt phần sung đang ngâm cho vào nồi nước giấm đường đã nguội.

- Cuối cùng cho thêm riềng, ớt, tỏi vào chung. Trộn đều cho thấm gia vị là đã có thể thưởng thức ngay rồi nhé.

- Ở bước này có một lưu ý dành cho bạn: trường hợp nếu bạn không ăn hết ngay thì nên đem phần sung muối xổi bảo quản trong hũ thủy tinh đã được khử trùng (sơ chế nước sôi và lau ráo nước) để ăn dần và không nên dùng hũ nhựa để tránh trường hợp sung bị nhiễm độc nhựa trong quá trình lên men nhé.

Thành phẩm

Sung muối xổi - món ăn kèm thơm ngon, giúp cân bằng hương vị cho bữa ăn!

Sung muối xổi nổi bật với độ giòn ngon cùng hương vị chua cay ngọt từ các gia vị và nước mắm. và xen thêm chút chát rất riêng của sung xanh. Ăn kèm với các món ốc luộc, nem rán, bánh chưng,...thì còn gì bằng nữa nào?!

Mẹo bảo quản sung muối xổi thơm ngon và không bị thơm đen

- Bạn nên bảo quản sung trong ngăn mát tủ lạnh để tăng độ giòn ngon và giúp sung dùng được lâu hơn nhé.

- Bạn nên dùng hết sung muối xổi trong vòng 1 tuần kể từ ngày muối, vì sau khoảng thời gian này, sung sẽ hư và không ăn được nữa.

- Ngoài ra, để tránh sung bị thâm đen khi muối, bạn nên cho nước lọc vào bịch nilon cột chặt, sau đó đè lên miệng hũ để sung không bị nổi lên hay làm nổi váng trên bề mặt.

Mẹo chọn mua sung tươi ngon

- Để muối xổi ngon hơn, bạn nên sử dụng sung nếp, vì loại sung này có vị ngọt, giòn và ít chát hơn sung tẻ.

- Bạn nên chọn mua những quả sung nếp còn nằm nguyên trên chùm, cuống còn tươi và kích thước đều nhau.

- Nếu sung bị tách chùm thì nên chọn những quả có màu sắc xanh tươi, hình dáng quả tròn đều, núm lõm, bên trong ruột có viền hồng .

- Không nên chọn những quả đã bị héo, có nhiều vết thâm đen hay dập nát, vì đó là sung đã hái lâu, không còn tươi ngon nữa.

Trên đây là cách làm sung muối xổi giòn ngon, đậm vị và vô cùng đơn giản tại nhà. Món sung muối đóng vai trò quan trọng trong bữa ăn gia đình, giúp cân bằng hương vị cho những món ăn dầu mỡ, các chị em hãy học ngay cách chế biến món ăn kèm thơm ngon này nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!