Cách làm bánh mè đen thơm ngon, bổ dưỡng, thỏa thích nhâm nhi mỗi ngày!

Mè đen với hàm lượng dinh dưỡng cao, là một loại hạt rất được ưa chuộng trong cách chế biến của người Việt, từ sữa mè đen , chè mè đen ,...tới rất nhiều những món ăn thơm ngon bổ dưỡng khác. Và chắc chắn, chúng ta không thể bỏ qua món bánh mè đen thơm ngon - loại bánh thường được nhiều chị em lựa chọn làm món bánh trong thời gian giữ dáng hay đơn giản là món ăn vặt “ăn mãi cũng không chán” cùng cách làm vô cùng đơn giản! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm bánh mè đen thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà thôi nào!

Cụ thể, theo y học cổ truyền, hạt mè đen có tên thuốc là hắc chi ma, loại hạt này có vị ngọt, tính bình, có công dụng dưỡng huyết, ích khí lực, bền gân cốt, sáng mắt và thêm thông minh.

Mè đen (hạt vừng đen) hay còn được gọi là kala Til, là một trong những loại gia vị lâu đời nhất mà con người biết đến. Nổi bật là những hạt nhỏ xíu với màu đen tuyền một màu, tuy nhỏ bé là thế nhưng chắc chắn đây là một loại hạt rất mạnh, chứa rất nhiều công dụng hữu ích, bổ trợ cho sức khỏe và sắc đẹp của người sử dụng.

Ngoài việc được xem là loại thuốc quý bên Đông y, hạt mè đen cũng được khoa học chứng minh và khuyến cáo người dân sử dụng mỗi ngày.

Cụ thể, trong mè đen có chứa hàm lượng kẽm cao, nhờ đó hỗ trợ hiệu quả trong quá trình hình thành collagen, tăng cường sức khỏe cơ bắp, tóc và da, và đặc biệt là khả năng chống lão hóa hiệu quả.

Bên cạnh đó, hạt mè đen cũng là nguồn cung cấp chất xơ, protein thực vật tuyệt vời, giúp hỗ trợ cho hệ tiêu hóa và tăng cường cơ bắp cho người sử dụng.

Đặc biệt, nhờ vào thành phần rất giàu magie và các chất béo không bão hòa đa, chất béo không bão hòa đơn mà hạt mè đen đã mang đến công dụng tuyệt vời là hỗ trợ giảm huyết áp, giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch của chúng ta.

Ngoài ra, hạt mè đen còn mang lại các công dụng hữu ích khác như: Hỗ trợ hệ xương phát triển khỏe mạnh, giúp chống viêm, giúp hình thành tế bào máu và hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu,...

Quả xứng danh loại hạt “nhỏ mà có võ” phải không nào! Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào làm món bánh mè đen thơm ngon, giòn tan và đầy dinh dưỡng này thôi nào!

Cách làm bánh mè đen thơm ngon, giòn tan tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm bánh mè đen thơm ngon, giòn tan!

Mè đen 120 gr

Đường 60 gr

Trứng gà 2 quả

Nước cốt dừa 15 ml

Vani 1.5 ml

Bơ lạt (có thể thay bằng bơ thực vật) 15 gr

Bột năng 25 gr

Bột gạo 5 gr

Dụng cụ cần thực hiện: lò nướng, cây đánh trứng, rây lọc,...

Các bước tiến hành chế biến món bánh mè đen thơm ngon, dinh dưỡng

Bước 1: Nướng mè đen

Nếu không dùng lò nướng, bạn có thể trực tiếp rang mè đen trên chảo nhé!

- Trước tiên, bạn cho 150gr mè đen lên khay nướng và dàn đều cho hết mặt khay.

- Tiếp đó, đặt khay vào rãnh giữa của lò nướng ở nhiệt độ 120 độ C trong khoảng 7 - 10 phút.

- Cuối cùng lấy khay ra, dùng đũa đảo đều rồi tiếp tục đưa khay vào lò và nướng thêm 5 phút nữa là được nhé.

- Nếu không có lò nướng, bạn có thể dùng chảo để rang mè đen nhé.

Bước 2: Đánh trộn lòng trắng trứng

Đánh đến khi hỗn hợp nổi bọt trắng mịn là đạt!

- Đầu tiên là công đoạn đánh trứng cách thủy: bạn bắt đầu bằng cách cho 200ml nước lọc vào nồi nấu sôi, sau đó đặt tô thủy tinh lên miệng nồi rồi tách lấy 2 lòng trắng trứng cho vào tô.

- Tiếp đó cho thêm 60g đường vào tô lòng trắng trứng rồi dùng cây đánh trứng đánh mạnh tay, cho đến khi hỗn hợp nổi bọt trắng mịn là đạt. Ở công đoạn này, bạn lưu ý không nên dùng máy đánh trứng nhé, vì máy đánh trứng thường tạo nhiều bọt khí, khiến thành phẩm ít được đẹp hơn.

- Sau khi hỗn hợp trứng đã nổi bọt trắng mịn, bạn nhấc tô ra khỏi nồi, tiếp tục đánh thêm 1 chút nữa, rồi lần lượt cho thêm 15ml nước cốt dừa, 1.5ml vani,15gr bơ lạt để mềm vào chung.

- nhạt là đạt nhé.

Bước 3: Trộn hỗn hợp bột

Công đoạn trộn bột cùng hỗn hợp lòng trắng trứng!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ cần rây 25gr bột năng và 5gr bột gạo vào tô hỗn hợp lòng trắng trứng ở bước trên.

- Kế đó, dùng cây đánh trứng đánh đều lên, đến khi thấy tạo thành hỗn hợp mịn, có màu vàng kem là được.

Bước 4: Trộn mè đen

Trộn mè đen đã được nướng chín và để nguội vào hỗn hợp bột bánh!

Bạn chia lượng mè đen đã được để nguội làm 2 phần bằng nhau, rồi lần lượt cho từng phần vào tô hỗn hợp ở bước 3, và tiến hành trộn đều lên là hoàn tất hỗn hợp bột làm bánh mè đen rồi nhé.

Bước 5: Đổ khuôn và nướng bánh

Bạn lưu ý cần làm ổn định nhiệt độ lò trướng khi nướng bánh nhé!

- Trước hết, bạn cần làm nóng lò nướng ở 160 độ C trong khoảng 10 - 15 phút trước khi tiến hành nướng bánh, để ổn định nhiệt độ trong lò.

- Tiếp đến, bạn dùng giấy nến phủ đều khay, sau đó đổ hỗn hợp mè đen đã trộn lên khay và dàn đều.

- Kế tiếp, đặt khay vào rãnh giữa lò nướng và nướng ở nhiệt độ 150 độ C trong 15 phút.

- Sau khi hết 15 phút, bạn chỉ việc mang bánh ra khỏi lò và tiến hành cắt bánh thành những miếng nhỏ, nhân lúc bánh còn nóng là được..

- Cuối cùng, gỡ từng miếng bánh nhỏ đặt lên khay rồi đem đi nướng lần nữa ở nhiệt độ 160 độ C trong khoảng 15 phút là đã hoàn tất rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh mè đen thơm ngon, giòn tan, ai ăn cũng mê!

Những chiếc bánh mè đen nhỏ xinh sau khi nướng sẽ thoang thoảng mùi thơm của mè rang nướng cùng nước cốt dừa, khi thưởng thức sẽ cảm nhận được độ giòn tan, hương vị béo ngọt dịu nhẹ như muốn tan ra trong miệng! Làm món ăn vặt nhâm nhi trong ngày thì chuẩn khỏi bàn luôn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua mè đen ngon

- Bạn nên chọn những hạt mè đen bóng, hạt chắc mẩy, khi ngửi thấy có mùi thơm nhẹ.

- Bạn có thể thử độ tươi ngon của mè đen bằng cách cho một ít mè vào nước, nếu thấy hạt mè nổi lên thì đó là mè cũ, đã để lâu và không nên chọn.

- Ngoài ra, tuyệt đối không nên chọn những hạt mè có mùi mốc, khô dầu, bị lép hay mối mọt,.. vì chúng không còn đảm bảo an toàn sức khỏe khi sử dụng nữa.

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Với trứng gà công nghiệp, bạn nên chọn những quả có vỏ màu nâu sẫm, đều màu, không bị đốm đen hay có những vết nứt trên thân vỏ , đây là dấu hiệu cho thấy trứng gà còn tươi mới.

- Với trứng gà tươi, những lỗ nhỏ trên thân vỏ chưa khép lại hoàn toàn nên khi sờ vào, bạn sẽ cảm thấy bề mặt sần sùi, hơi nhám. Ngược lại, không nên chọn những quả trứng có bề mặt láng mịn - đây là những quả đã để lâu.

- Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách soi trứng dưới ánh sáng, nếu thấy có buồng khí nhỏ, lòng đỏ tròn và nằm ở giữa quả trứng, phần lòng trắng trong suốt, thì đó là trứng gà còn mới.

- Đặc biệt, khi bạn cầm trứng lên và lắc nhẹ, nếu thấy có tiếng động thì có thể quả trứng đó đã để lâu ngày và rất dễ bị hư, tuyệt đối không nên chọn.

Trên đây là công thức làm món bánh mè đen giòn ngon, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà, già trẻ lớn bé đều yêu thích! Với món ăn vặt vừa thơm ngon lại vừa nhiều công dụng bổ ích như này, chị em còn chần chừ gì mà không trổ tài chế biến ngay thôi nào! Chúc các chị em thành công nhé!