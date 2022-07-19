Cách làm kem trái dừa ngọt mát với visual hút mắt như ngoài tiệm!

Kem là một trong những món ăn vặt xứng danh “best seller” trong thời tiết nóng bức của những ngày hè như này! Bên cạnh những loại kem cây, kem ly được làm sẵn, chị em hoàn toàn kết hợp kem tươi với trái cây tươi ngon, để có được món kem mát lạnh, thơm ngon và vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng ngay tại nhà - như kem trái dừa nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm kem trái dừa ngọt mát, thơm ngon và đẹp mắt như ở ngoài tiệm nhé!

Khi đến với Việt Nam, kem trái dừa gây sốt cộng đồng team thích ăn vặt và thu hút đông đảo các bạn trẻ bởi vị thơm ngon, ngọt béo tự nhiên của mình.

Kem trái dừa có nguồn gốc từ Thái Lan, đất nước của những loại trái cây đa vị cùng với nền ẩm thực phong phú. Kem trái dừa được tạo ra với nguyên liệu đặc trưng là nước cốt dừa tươi, nhờ đó mang lại một mùi vị rất thật, béo ngậy, thanh mát và khác hẳn so với những sản phẩm sử dụng hương liệu thực phẩm.

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món kem trái dừa “ngon mắt ngon miệng”, hớp hồn giới trẻ này thôi nào!

Cách làm kem trái dừa thơm béo, đẹp ngon như ngoài tiệm

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món kem trái dừa thơm ngon, mát lạnh!

Dừa 1 trái

Lòng đỏ trứng 3 cái

Whipping cream 200 ml

Nước cốt dừa 400 ml

Bột vani 1/2 muỗng cà phê

Đường 100 gr

Dừa sấy khô 1 ít

Sốt socola 1 ít

Đậu phộng rang 1/2 chén

Các bước tiến hành làm kem trái dừa chuẩn hương vị Thái

Bước 1: Đánh hỗn hợp trứng đường

Đánh cho đến khi hỗn hợp có màu vàng nhạt, bông mịn là được nhé!

- Đầu tiên, bạn cho 3 cái lòng đỏ trứng gà cùng 100gr đường vào âu lớn.

- Sau đó, dùng cây đánh trứng đánh đều tay trong khoảng 5 phút cho đến khi đường tan, hòa quyện cùng lòng đỏ trứng và tạo thành hỗn hợp màu vàng nhạt, bông dẻo, đều màu là đạt nhé.

Bước 2: Trộn và đun hỗn hợp trứng nước cốt dừa

Công đoạn trộn hỗn hợp trứng và nước cốt dừa!

- Trước hết, bạn bắc nồi lên bếp và cho 400ml nước cốt dừa vào, vừa nấu với lửa nhỏ vừa dùng phới dẹt khuấy đều tay trong khoảng 3 phút cho đến khi phần nước cốt dừa sôi lăn tăn và có khói bốc lên thì bạn tắt bếp.

- Tiếp đến, bạn cho lần lượt từng muỗng nước cốt dừa vừa nấu sôi vào âu chứa hỗn hợp trứng đường vừa được đánh bông ở bước trên.

- Tiến hành vừa cho từng muỗng vừa khuấy cho đều tay trong khoảng 3 phút, cho đến khi hết phần nước cốt dừa thì bạn dùng rây lọc lại phần hỗn hợp trứng nước cốt dừa vào nồi nấu nước cốt dừa ban nãy.

- Sau đó, bạn bắc bếp lên, vừa đun sôi vừa khuấy đều hỗn hợp trứng nước cốt dừa khoảng 4 phút, cho đến khi hỗn hợp sôi lăn tăn và bốc khói nhẹ lên thì tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho thêm 1/2 muỗng cà phê bột vani vào rồi khuấy đều cho tới khi bột vani tan thì bạn nhấc nồi xuống khỏi bếp và để khoảng 10 phút cho hỗn hợp trứng nước cốt dừa nguội hoàn toàn là được nhé.

Bước 3: Đánh bông whipping cream

Đánh cho đến khi hỗn hợp kem tươi bông đều và nổi đường vân nhỏ là đạt!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ việc cho 200ml whipping cream vào một âu lớn đã được vệ sinh sạch sẽ.

- Kế đó, dùng máy đánh trứng đánh đều trong khoảng 5 phút cho đến khi hỗn hợp kem tươi whipping bông đều lên và nổi đường vân nhỏ như hình thì dừng lại.

Bước 4: Trộn hỗn hợp kem sữa dừa



Bạn nhớ dùng hộp đựng kín để bảo quản hỗn hợp kem nhé!

- Với phần whipping cream đã được đánh bông ở bước trên, bạn chỉ cần cho hỗn hợp trứng nước cốt dừa đã nguội vào là được.

- Kế tiếp, dùng cây đánh trứng đánh và trộn đều cho hỗn hợp kem sữa dừa sánh mịn.

- Sau cùng, bạn cho hỗn hợp kem sữa dừa này vào 1 cái hộp nhựa hoặc khuôn tùy thích sau đó đậy kín lại rồi đem bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 8 - 10 tiếng (hoặc qua đêm), cho đến khi kem đông hoàn toàn là đã hoàn tất phần kem dừa ngọt mát, thơm béo rồi nhé.

Bước 5: Tạo hình và hoàn thành kem trái dừa

Tạo hình đẹp xinh, "ngon mắt" như ngoài tiệm!

- Ở bước cuối cùng này, bạn đem chặt bỏ phần nắp của quả dừa tươi, chắt hết nước dừa đi rồi dùng đồ nạo dừa, nạo sợi cùi dừa bên trong.

- Tiếp đó, bạn dùng dụng cụ lấy kem chuyên dụng, nạo phần kem đã được đông đủ thời gian thành những viên tròn nhỏ xinh và cho vào bên trong trái dừa.

- Cuối cùng, rắc thêm ít đậu phộng rang, dừa sấy khô và rưới thêm 1 ít sốt socola lên trên mặt kem nữa là đã hoàn thành món kem trái dừa thơm ngon, hút mắt rồi đấy!

Thành phẩm

Kem trái dừa thơm ngon, béo mịn, đánh bay cơn nắng nóng!

Kem trái dừa với những viên kem mềm mịn, thơm béo vị kem sữa và dừa tươi, hòa cùng với lớp sốt socola ngọt ngào, thêm chút bùi bùi của đậu phộng rang và dừa sấy khô nữa, đảm bảo tươi mát, đánh bay cơn nắng hè ngay nhé!

Mẹo bảo quản kem trái dừa đúng cách

- Để tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp: Nên bảo quản kem ở 0 độ F (tương đương -18 độ C) hoặc thấp hơn, để đảm bảo kem không bị chảy, làm mất kết cấu, hương vị của kem.

- Đặt kem vào hộp kín: Nên cho kem vào những hộp kín riêng biệt đã được vệ sinh sạch sẽ, chịu lực và chịu nhiệt tốt để kem không bị biến dạng do ảnh hưởng các loại thực phẩm khác. Sử dụng hộp kín cũng ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập, giữ tròn hương vị tươi ngon của kem dừa tươi.

- Sử dụng khay/hộp đựng rộng và phẳng: Sử dụng khay/hộp đựng rộng và phẳng sẽ giúp kem được trải đều hơn, giúp giữ đúng kết cấu mềm mượt ban đầu.

- Sử dụng màng bọc thực phẩm: Bạn nên bọc màng bọc thực phẩm quanh hộp để tránh tình trạng kem bị dăm đá nhé.

Mẹo chọn dừa tươi ngon, chất lượng

- Để có thể lựa chọn được một quả dừa tươi tự nhiên, an toàn bạn nên mua những trái dừa còn nguyên trên chùm, chưa bị lột vỏ.

- Đồng thời, bạn nên chọn những trái dừa có kích thước vừa phải (khoảng từ 1-1,5kg). Không nên chọn những quả dừa có kích thước lớn vì thành phần nước ở trong sẽ khá nhạt, dẫn đến món kem dừa của bạn sẽ bị giảm chất lượng.

- Bên cạnh đó, bạn có thể dùng tay búng nhẹ vào vào chính giữa thân của quả dừa để kiểm tra chất lượng của quả dừa. Nếu có âm thanh phát ra và bị đau ở đầu ngón tay thì đây là loại dừa ngon, có cơm dày và nước rất ngọt. Ngược lại, nếu nghe tiếng trầm hoặc nhỏ thì rất có thể là dừa non, cơm dừa mỏng, nước sẽ không ngọt.

- Tránh mua những quả dừa bị dập, chảy nước, bốc mùi lạ hay có vỏ thâm đen, vì có thể đây là những quả dừa đã để lâu và chất lượng không còn đảm bảo tươi ngon nữa.

Trên đây là cách làm kem trái dừa béo mịn, thơm mát với tạo hình bắt mắt ngay tại nhà. Với tiết trời Sài Gòn nóng như đổ lửa thế này, được thưởng thức ngay một “quả” kem trái dừa “ngon mắt ngon miệng” này thì còn gì bằng nào! Chị em mà đưa món kem này vào menu tráng miệng hay list đồ ăn vặt buổi chiều thì hẳn các thành viên trong gia đình, nhất là các bé sẽ thích mê đấy! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!