Cách làm bánh mì cuộn xúc xích thơm ngon cho bữa sáng tiện lợi!

Bánh mì và xúc xích vốn là 2 nguyên liệu quen thuộc cho một bữa sáng đơn giản và tiện lợi của nhiều gia đình, đặc biệt, loại bánh này còn được xem loại bánh dành riêng cho dịp giáng sinh tại Anh nữa. Với nguyên liệu và cách làm đơn giản, nhưng đừng nhầm tưởng ra món bánh này “nhắm mắt cũng làm được nhé”, tuy đơn giản là thế, nhưng nếu muốn đạt được độ ngon “perfect” nhất thì bạn cần phải tinh tế trong vài khâu làm đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức chuẩn nhất để làm nên chiếc bánh mì cuộn xúc xích thơm ngon, đúng vị nhé!

- Kế đó, tiếp tục cho thêm 280ml sữa tươi không đường và 1 quả trứng gà vào chung, rồi dùng phới trộn đều hỗn hợp cho đến khi nguyên liệu hòa quyện và bột tạo thành khối là được.

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị 1 chiếc tô sạch, rồi cho lần lượt 500gr bột mì, 5 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối và 8gr men nở vào tô, sau đó tiến hành trộn đều hỗn hợp.

Bước 2: Nhào bột

Bạn lưu ý dùng tay miết bột bánh chứ không phải ấn bột bánh xuống nhé!

- Trước hết, bạn cho 45gr bơ lạt lên mặt bột, gấp bột lại, sau đó dùng mu bàn tay ấn và miết bột ra xa như hình. Lưu ý là ấn và miết bột ra xa chứ không phải ấn bột xuống nhé.

- Kế đó, bạn xoay khối bột một góc 90 độ rồi lặp lại hai bước trên với 45gr bơ lạt còn lại trong khoảng 15 - 20 phút.

- Khi bột thành một khối dẻo mịn, đàn hồi và không dính tay, kéo được thành màng mỏng không rách và ấn ngón tay vào có độ đàn hồi là phần bột bánh đã đạt rồi nhé!

Bước 3: Ủ bột

Bạn ủ ở nhiệt độ phòng cho đến khi bột nở gấp đôi nhé!

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn quét một lớp dầu ăn mỏng vào đáy và thành tô lớn.

- Tiếp đó, cho bột vào rồi lật đều cho đến khi khối bột thấm đều dầu ăn là được.

- Sau đó, dùng khăn ẩm hoặc nilon bọc kín và ủ bột ở nhiệt độ phòng (25 - 32 độ C) cho đến khi bột nở gấp đôi, thời gian sẽ dao động khoảng 60 phút.

- Một mẹo nhỏ để bạn kiểm tra xem bột đã được ủ đủ hay chưa là dùng ngón tay để ấn lên khối bột, nếu thấy vết lõm vẫn giữ nguyên thì tức là bột đã được ủ đủ giờ. Ngược lại, nếu vết lõm phồng lên trở lại thì bạn cần để bột ủ thêm nhé!

Bước 4: Chia bột và cuộn bánh

Bạn nhớ để bột nghỉ trong 20 phút nhé, bạn cũng có thể dùng lò nướng để ủ cho tiết kiệm thời gian nhé!

- Trước hết, bạn chia bột thành 24 phần, mỗi phần 40gr và để yên cho bột nghỉ trong khoảng 20 phút.

- Kế đó, dùng tay miết từng phần bột thành sợi dài như hình, sau đó đặt xúc xích vào và cuộn tròn bột lại là được.

- Cuối cùng, đậy kín bột bằng vải hoặc màng bọc thực phẩm, rồi tiến hành ủ bột ở nơi ấm áp và ẩm cho đến khi bột nở gấp đôi là hoàn tất nhé.

- Bên cạnh cách ngủ bột truyền thống như này, bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách ủ bột bánh bằng lò nướng nhé:

Bạn xếp bánh vào lò và bật lò ở nhiệt độ 50 độ C trong 3 phút rồi tắt đi. Nhớ đặt thêm một cốc nước sôi vào lò để giữ độ ẩm cho mặt bánh không bị khô nhé.

Nhiệt độ ủ nên ở khoảng 33 - 38 độ C, không được nóng hơn, kẻo làm men hoạt động chậm hoặc chết men.

Bước 5: Nướng bánh

Bạn nhớ mở lò ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút trước khi nướng nhé!

- Ở công đoạn cuối cùng này, đầu tiên bạn cần làm nóng lò trước ở nhiệt độ 180 độ C trong 10 phút trước để lò ổn định nhiệt.

- Tiếp đến, phết 1 lớp trứng gà mỏng lên bánh, rồi tiến hành cho vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong 15 phút là hoàn thành rồi nhé!

Thành phẩm

Bánh mì cuộn xúc xích vàng ươm ngon mắt và thơm béo mùi bơ sữa!

Bánh mì cuộn xúc xích với visual bắt mắt và hương thơm nức mũi từ vỏ bánh chín vàng rụm, thơm béo mùi bơ và sữa, kết hợp cùng với nhân xúc xích thơm ngon, chuẩn một bữa sáng dinh dưỡng và đơn giản cho bữa sáng tại gia. Kết hợp với ly sữa tươi hay ly cà phê sáng nữa thì “tỉnh” khỏi bàn nhé!

Mẹo chế biến món bánh mì cuộn xúc xích luôn “chuẩn ngon” như ngoài tiệm

– Bạn có thể trữ đông phần bột bánh sau lần ủ đầu tiên. Khi nào cần dùng thì mang ra rã đông rồi ủ lần 2 (thời gian ủ lần 2 sẽ hơi lâu so với bình thường) rồi mang đi nướng bình thường.

– Nếu sử dụng men instant thì bạn không cần phải kích hoạt men.

– Nếu sử dụng men tươi, bạn phải kích hoạt men với sữa ấm 35 – 40 độ C, khuấy đều và để yên 5 – 10 phút đến khi men nở tạo thành mảng giống gạch cua. Không được nóng hơn vì sẽ làm chết men hoặc yếu hoạt động của men).

– Khi bánh ủ xong có mùi men nồng là do men hoạt động ở trong bột một thời gian dài, dẫn đến sinh nhiều khí và khiến bột bánh nồng mùi men. Vì vậy bạn nên giảm lượng men hoặc lưu ý thời gian ủ lần 2 không quá lâu.

– Bảo quản bánh mì trong hộp/túi kín, ở nơi thoáng mát. Dùng được trong khoảng 2 – 3 ngày.

– Để tạo hình cho bánh, thay vì “cuộn xúc xích” theo kiểu truyền thống, bạn hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo như “tết” bánh mì hoa cúc, hoặc vo tròn, cán dẹt và đặt xúc xích ngay ở giữa bánh, tùy theo sở thích của bạn nhé!

Trên đây là các mẹo nhỏ cùng công thức làm món bánh mì cuộn xúc xích chuẩn vị, giòn xốp, thơm béo tại nhà! Chỉ với vài bước làm đơn giản là các chị em đã hoàn thành ngay một bữa sáng “ngon lành” và tiện lợi cho các thành viên trong gia đình rồi! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!