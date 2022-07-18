Cách nướng cá chép thơm ngon hấp dẫn bằng nồi chiên không dầu tại nhà!

Cá chép là một trong những loại cá vô cùng phổ biến tại Việt Nam và được các thực khách ở nhiều lứa tuổi yêu thích bởi độ ngọt, chắc của thịt cá cùng việc dễ dàng kết hợp với các loại nguyên liệu khác. Với đôi tay tài ba của các đầu bếp, chúng ta có “hàng sa số” các “version” của cá chép như cá chép hấp, canh cá chép,...và không thể không kể tới chính là “ cá chép nướng ” - món cá thơm ngon, chắc thịt “đánh gục” mọi thực khách! Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá công thức làm cá chép nướng chuẩn vị, đơn giản với nồi chiên không dầu tại nhà nhé!

Nổi bật với hình dáng thân to đều, thịt cá rất chắc và thơm béo, không bị nát như nhiều loại cá thông thường khác. Không chỉ được ưa chuộng ở hương vị chất lượng, thành phần dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của cá chép còn khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa đấy.

Cá chép hay còn được nhiều người biết đến với tên khoa học là Cyprinus carpio hay Lý Ngư trong cách gọi của y học cổ truyền, là một loại cá dầu nước ngọt rất phổ biến và thuộc họ Cyprinidae.

Cụ thể, cá chép rất giàu khoáng chất và vitamin, đặc biệt là phốt pho và vitamin B12 - những chất mà cơ thể cần để thực hiện chức năng hoạt động, cũng như hàm lượng cao các acid béo có lợi, protein và chất chống oxy hóa.

Nhờ vậy mà việc tiêu thụ cá chép có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe tim mạch, chống viêm hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ chức năng tiêu hóa, điều trị các bệnh mãn tính và suy hô hấp, giúp xương và răng chắc khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ giấc ngủ và tối ưu hóa nội tiết tố,....

Quả là một loại thực phẩm “siêu bổ” phải không nào! Chính nhờ hương vị tự nhiên thơm ngon và đặc biết rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người, nên cá chép đã được chế biến thành rất nhiều các món ăn hấp dẫn. Hôm nay hãy cùng bắt tay vào chế biến một món ăn “siêu ngon” với nguyên liệu chính là cá chép là - cá chép nướng chuẩn ngon nào!

Cách làm cá chép nướng thơm ngon bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món cá chép nướng!

Cá chép 300 gr

Sả 1 nhánh

Bột canh 1 muỗng cà phê

Muối/ bột ngọt 1 ít

Dụng cụ cần: nồi chiên không dầu, nồi dao, muỗng, đĩa,...

Các bước tiến hành làm cá chép nướng chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Bạn nhớ dùng muối hoặc chanh, giấm để làm sạch và khử mùi tanh cho cá chép nhé!

- Đầu tiên, cá chép mua về, bạn làm sạch vẩy, bỏ hết nội tạng và cạo sạch lớp da đen bên trong bụng cá (đối với cá tươi sống).

- Tiếp đó, với phần cá chép mới được sơ chế sơ qua, bạn dùng 1 ít muối (có thể thay thế bằng nước cốt chanh hoặc giấm) chà xát từ ngoài vào trong cá để loại bỏ hết phần nhớt và khử mùi tanh của cá.

- Sau đó, bạn chỉ việc đem cá rửa sạch lại với nước rồi để ráo là được nhé.

- Còn về phần sả, bạn bỏ lớp vỏ già bên ngoài, sau đó rửa sạch và cắt thành những khúc nhỏ là đã hoàn tất khâu sơ chế rồi đấy.

Bước 2: Ướp gia vị cho cá chép



Để cá chép ướp trong 15-20 phút cho thấm đều gia vị!

Với phần cá đã được sơ chế xong, bạn lần lượt nêm thêm vào 1 muỗng cà phê bột canh và 1 muỗng cà phê bột ngọt, sau đó dùng tay xoa đều gia vị lên từng miếng thịt cá rồi ướp trong khoảng 15 - 20 phút cho cá ngấm đều gia vị là được nhé.

Bước 3: Nướng cá

Công đoạn nướng cá tiện lợi với nồi chiên không dầu!

- Ở công đoạn này, sau khi cá đã ngấm gia vị thì bạn xếp các miếng cá vào nồi chiên không dầu có lót sẵn giấy nến hoặc giấy bạc.

- Tiếp đó, bạn xếp các khúc sả đã được cắt nhỏ lên trên mặt cá, cách này sẽ giúp cá chép khi nướng được thơm ngon hấp dẫn hơn.

- Sau đó, bạn tiến hành điều chỉnh nhiệt độ nướng là 180 độ C và nướng trong 30 phút.

- Cuối cùng, sau 30 phút, bạn chỉ việc lật mặt cá lại và nướng thêm 15 phút nữa cho cá chín đều hai mặt là được nhé. Vậy là bạn đã hoàn thành món cá chép nướng thơm nức mũi rồi đấy! Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Cận cảnh món cá chép nướng thơm ngon nức mũi, ăn là mê!

Chỉ với vài công đoạn đơn giản là bạn đã có ngay cho mình món cá chép nướng thơm ngon trứ danh với lớp vỏ da chín vàng ngon mắt, thịt cá chắc ngon, thơm béo, ăn kèm chút nước mắm tỏi ớt và bát cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn vị khỏi bàn nhé!

Mẹo chọn cá chép tươi ngon, chất lượng

Đối với cá tươi sống

- Bạn nên chọn những con cá chép có thân dài dài và dày mình thay vì những con bụng to có nhiều mỡ. Đồng thời, có đôi mắt trong veo, thấy rõ được phần con ngươi bên trong, vảy cá nhìn đều, tươi sáng, không xuất hiện vết thâm hay nhìn quá xơ xác, đây là dấu hiệu cho thấy cá chép tươi ngon và có phần thịt chắc, chất lượng.

- Ngoài ra, bạn nên chọn cá chép sông, phát triển trong môi trường tự nhiên hơn là cá chép được nuôi trong ao, hồ thì phần thịt và hương vị sẽ đậm đà, chắc ngon hơn.

Đối với cá làm sẵn

- Với cá chép đã được làm sẵn, cách an toàn nhất là chỉ nên chọn những con cá làm sẵn vẫn còn phần đầu, bởi bạn có thể quan sát phần đầu cá, nếu phần đầu vẫn còn đọng máu tươi thì đó chính là cá vừa được sơ chế.

- Tránh chọn những con cá làm sẵn có phần thịt mềm nhũn và chuyển sang màu xanh sẫm hoặc màu nâu, mắt cá màu trắng đục. Thịt của những con cá này đã không còn tươi và có thể đã bị ôi thiu.

Trên đây là mẹo cá chép tươi ngon cùng cách làm cá chép nướng thơm ngon, đơn giản với nồi chiên không dầu tại nhà. Với món cá nướng tươi ngon chất lượng và thành phần dinh dưỡng chuẩn cao như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé, chọn làm món chính cho bữa ăn gia đình hay để đãi khách đều chuẩn ngon hết ý nha! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!