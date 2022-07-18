Cách làm cải thảo xào trứng chuẩn ngon, thanh đạm tại nhà!

Bên cạnh các món cải thảo luộc, cải thảo nấu canh thịt bằm hay cải thảo xào thịt quen thuộc thì món cải thảo xào trứng cũng là một trong những món xào cải thảo được nhiều thực khách yêu thích. Nổi bật với độ giòn ngọt đặc trưng của cải thảo, cùng vị béo bùi, đậm đà của trứng, tất cả đã hòa quyện và cho ra đời một món xào thơm ngon, dinh dưỡng và vô cùng đơn giản tại nhà. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm món cải thảo xào trứng thơm ngon nóng hổi, “vừa ăn vừa thổi” ngay nhé!

Tuy có giá thành rẻ nhưng những lợi ích mà cải thảo đem lại lại không hề “rẻ” đâu nhé!

Cải thảo (Chinese Cabbage) hay còn gọi là bắp cải tây, cải cuốn – thuộc họ cải, có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại rau này được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt mát và là nguyên liệu “vàng” trong làng kết hợp với những nguyên liệu khác, để tạo nên những món ăn độc đáo, thơm ngon hấp dẫn.

Cụ thể, trong 100g cải thảo có chứa: 13 kcal, 95g nước, 0.86g protein, 0.1g chất béo, 0.94g chất xơ, 13mg vitamin A, 80mg carotene, 0.03mg thiamin, 0.04mg riboflavin, 0.4mg niacin, 28 mg vitamin C và 0.36 mg vitamin E (T). Một hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời với chỉ 13 kcal, các chị em có thể thoải mái đưa vào thực đơn mỗi ngày nhé.

Bên cạnh hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, cải thảo còn đem lại các công dụng hữu ích vô cùng thiết thực mà bạn không ngờ tới nữa đấy!

Theo các chuyên gia, việc ăn cải thảo có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ, tốt cho hệ thần kinh, đồng thời bổ sung canxi, làm đẹp da và thải độc tố cho cơ thể. Không chỉ vậy, cải thảo cũng có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp giải rượu tốt và còn có thể hỗ trợ hạ sốt nữa.

Đặc biệt, cải thảo còn có khả năng phòng chống và ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, nhờ vào thành phần có chứa đến 14 chất chống ung thư trong cải thảo. Quả là một loại thực vật “nhỏ mà có võ” phải không nào!

Bên cạnh nguồn dinh dưỡng “vô tận” của cải thảo, chúng ta cũng không thể bỏ qua hàm lượng dinh dưỡng và những công dụng tuyệt vời của trứng gà được.

Trứng gà - “siêu thực phẩm” với các cách chế biến nhanh gọn

Trứng gà là một thực phẩm đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng liệu bạn đã biết hết về những công dụng tuyệt vời của trứng gà chưa?

Trứng gà - siêu thực phẩm thích hợp dùng mỗi ngày!

Trứng gà là nguồn cung cấp protein dồi dào cùng các loại vitamin và dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta như: vitamin A, D, E, B1, B6, B12, magie, canxi, kẽm, sắt,...

Nhờ vào nguồn dinh dưỡng dồi dào này, trứng gà đã đem lại “hàng sa số” những công dụng hữu ích như: ngăn ngừa lão hóa da nhờ vào thành phần giàu vitamin E - loại vitamin có công dụng chống oxy hóa cực mạnh, ngăn ngừa các gốc tự do, các bức xạ tia cực tím từ ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng lão hóa.

Bên cạnh công dụng giúp chị em bảo toàn được làn da trẻ đẹp, việc ăn trứng gà còn có công dụng tăng độ đàn hồi, tái tạo lại da, ngăn ngừa mụn, thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện làn da khô, cải thiện tóc xơ, ngăn ngừa rụng tóc và kích thích mọc tóc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả,...

Ngoài các công dụng giúp chị em “đẹp da đẹp dáng” thì trứng gà còn có khả năng phòng và điều trị xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ ở người già,...Thật là bất ngờ phải không nào!

Với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe cùng với những cách chế biến siêu nhanh gọn, trứng gà xứng đáng trở thành thực phẩm thường xuyên góp mặt trong bữa ăn hằng ngày của gia đình bạn.

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món cải thảo xào trứng thơm ngon hấp dẫn và siêu đơn giản thôi nào!

Cách làm cải thảo xào trứng - chuẩn hao cơm tại nhà!

Nguyên liệu cần chuẩn bị (khẩu phần cho 4 người)

Nguyên liệu đơn giản cho món cải thảo xào trứng

Cải thảo 200 gr

Trứng gà 1 quả

Hành tím 4 củ

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ đường/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm cải thảo xào trứng thơm ngon, dân dã

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu!

- Trước tiên, cải thảo mua về, bạn đem tách thành từng lá riêng biệt. Sau đó, đem rửa trực tiếp dưới vòi nước cho sạch, để ráo rồi cắt sợi mỏng nhỏ vừa ăn.

- Tiếp đó là hành tím, bạn chỉ cần lột vỏ, rửa sạch rồi dùng dao băm nhuyễn.

- Cuối cùng, là trứng gà, bạn tiến hành đập 1 quả trứng vào chén, kế đó lần lượt cho vào chén 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay rồi dùng đũa khuấy đều cho hỗn hợp trứng tan hết gia vị là được.

Bước 2: Xào cải thảo với trứng

Bạn lưu ý đảo trứng nhẹ nhàng khi mới cho vào để trứng không bị vón cục lớn nhé!

- Ở công đoạn này, trước hết bạn, bạn bắc 1 chiếc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào rồi đun ở lửa vừa.

- Khi dầu nóng lên thì bạn cho 4 củ hành tím đã băm nhuyễn vào phi cho thơm lên.

- Kế tiếp, bạn lần lượt thêm toàn bộ phần cải thảo vừa cắt, 2 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào chảo rồi dùng đũa nhanh tay đảo đều trong 2 - 3 phút cho cải thảo thấm đều gia vị. Bạn lưu ý, khi xào cải thảo vẫn để ở lửa lớn nhé, cách này sẽ giúp cải thảo giữ được độ giòn ngon khi ăn.

- Cuối cùng, khi thấy cải thảo đã hơi chín, bạn cho nốt chén trứng gà vào và nhanh tay đảo nhẹ nhàng trong vòng 1-2 phút để trứng không bị vón cục nhé.

- Đến đây, khi thấy tất cả nguyên liệu đã chín tới thì bạn chỉ cần nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn là có thể tắt bếp và bày món ăn thơm ngon này ra đĩa rồi.

Thành phẩm

Cải thảo xào trứng nóng hổi, thơm ngon hấp dẫn!

Cải thảo xào trứng đơn giản, dễ làm nhưng hương vị và thành phần dinh dưỡng lại “không đùa” được đâu nhé. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn ngọt của cải thảo, kết hợp với vị béo thơm của trứng gà chất lượng, xen lẫn chút hương thơm của hành phi và các loại gia vị, ăn cùng với chén cơm trắng nóng hổi nữa thì chuẩn ngon khỏi bàn luôn!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua cải thảo tươi ngon

- Khi chọn cải thảo, bạn nên chọn những cây cải thảo có kích thước vừa phải, có màu xanh nhạt hoặc vàng ở phần đầu và trắng dần từ thân tới gốc và có phần đầu búp hơi xoăn, đây là những cây cải thảo tươi ngon.

- Bên cạnh đó, không nên chọn những bắp cải quá lớn, phần đầu cải có màu xanh đậm, bắp cải bị dập và có những vết thâm, vì có thể chúng ta để lâu, bón phân quá nhiều hoặc bị hư thối.

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày.

Trên đây là cách làm món cải thảo xào trứng thơm ngon nức mũi và siêu đơn giản ngay tại nhà. Chỉ với vài bước đơn giản mà các chị em đã có ngay một đĩa cải thảo xào trứng nóng hổi, thơm ngon hấp dẫn, ăn cùng với cơm trắng nữa thì đúng là “tuyệt phối” mà. Hãy thêm ngay món ăn hấp dẫn này vào menu bữa ăn của gia đình nhé, chúc các chị em trổ tài thành công!