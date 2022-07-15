Cách làm bánh crepe matcha ngàn lớp, béo mịn cực ngon tại nhà!

Bánh Crepe là món tráng miệng có nguồn gốc lâu đời, mang nét đặc trưng của nền ẩm thực Pháp. Nổi bật với tạo hình “nghìn lớp” kem sữa béo mịn xen lẫn các lớp bánh dai mềm, kết hợp với sự biến tấu đa dạng về hương vị, chuẩn món tráng miệng cao cấp, sang phần nhìn - đậm phần vị. Tuy “sang chảnh” là thế, nhưng cách làm lại rất đơn giản. Hôm nay, các độc giả hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách chế biến món bánh Crepe Matcha “siêu ngon” tại gia nhé !!!

Bên cạnh mùi hương đặc trưng nhưng dễ chịu của trà xanh, vị đắng nhưng hậu thanh quyến rũ, matcha còn mang lại những lợi ích, công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ của chúng ta như: ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, giàu chống oxy hóa, hỗ trợ đốt cháy chất béo, kháng viêm, giảm căng thẳng, mệt mỏi, giảm cholesterol, giảm đường trong máu,…Quả là một "thần dược" chất lượng phải không chị em?!!

Matcha là bột được nghiền từ búp non của cây trà xanh Tencha – giống trà đặc trưng của Nhật Bản, có tuổi đời hơn 1200 năm. Búp trà xanh được xử lý qua quy trình 5 bước sau: Che nắng từ lúc mới nảy mầm, thu hái, hấp chín bằng hơi nước, tách gân cuộn, làm khô bằng gió, nghiền bằng cối đá granit. Sau khi nghiền sẽ cho ra loại bột có độ mịn và giữ lại được 100% giá trị dinh dưỡng .

Cách làm bánh Crepe Matcha đơn giản, ăn là mê tại nhà

Nguyên liệu làm bánh Crepe Matcha

Nguyên liệu cho món bánh Crepe Matcha ngàn lớp chuẩn vị

Sữa tươi không đường : 650 ml

Bơ lạt : 50 g

Cafe vani chiết xuất : 1 thìa

Bột mì đa dụng : 240 g

Bột trà xanh nguyên chất : 10 g

Đường : 170 g

Trứng gà : 4 quả

Kem sữa tươi : 600g

Dầu ăn : 10ml

Các dụng cụ : chảo chống dính, máy đánh trứng, rây lọc, tô,..

Các bước tiến hành làm bánh Crepe Matcha đơn giản tại nhà

Bước 1 : Làm phần bột bánh Crepe Matcha

- Đầu tiên bạn cho hỗn hợp 240g bột mì, 90g đường trắng và 10gr bột trà xanh matcha vào tô, sau đó đập 4 quả trứng vào và đổ thêm 650ml sữa tươi (không lạnh) vào chung, sau đó tiến hành trộn đều bằng máy đánh trứng hoặc bằng tay.



Phần hỗn hợp bột bánh thơm ngon!

- Tiếp đó, bạn cho tiếp 50gr bơ đã được đun nóng chảy vào hỗn hợp bột trên, sau đó tiếp tục đánh đều cho đến khi bột tan hết.

Sữa tươi và bơ lạt giúp phần bánh crepe được mềm dai và béo hơn

- Cuối cùng, bạn lọc hỗn hợp bột vừa đánh qua rây để phần bánh khi chiên được mịn màng hơn. Sau đó lấy màng bọc thực phẩm bọc kín lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng là được.

Lọc hỗn hợp qua rây để bỏ cặn và có phần bánh mềm mịn

Bước 2 : Tráng bột bánh Crepe Matcha



Bạn chú ý dàn phần bột bánh cho đều để thành phẩm được cân đối xinh đẹp nhé

- Trước tiên, bạn dùng cọ quét 1 lớp bơ hoặc dầu ăn lên bề mặt chảo chống dính. Tiếp đó múc 1 vá hỗn hợp bột bánh trà xanh đã được hoàn thành đổ vào giữa chảo.

- Kế tiếp, nghiêng chảo cho bột bánh crepe matcha dàn đều ra mặt chảo.

- Tiến hành chiên ở lửa vừa trong 10-30s cho tới khi rìa bánh hơi vàng, thì bạn lật mặt bánh và chiên thêm khoảng 15s giây cho bánh chín đều mặt còn lại. Làm tương tự cho đến khi dùng hết phần bột bánh crepe matcha.

Bạn nhớ để ý lửa và thời gian để phần bánh crepe được chín đều nhé

- Sau cùng, khi bánh đã chín, bạn cho bánh ra khay có khe hở, để bánh nguội hoàn toàn trước khi tạo hình cho bánh.

Bước 3 : Làm phần nhân kem bánh

Phần kem béo mịn “ngon mắt”

- Ở bước này, đầu tiên bạn chuẩn bị 1 thau đá (hoặc thau nước đánh lạnh), sau đó đặt lên thau đá 1 tô inox sâu lòng và cho 600g kem sữa tươi vào.

- Tiếp đó thêm từ từ 80g đường trắng, 1 muỗng cà phê tinh chất vani vào bát kem sữa tươi rồi dùng máy đánh trứng để đánh bông xốp lên. Khi thấy kem đánh hơi đặc và chảy xuống theo 1 đường là đạt rồi nhé. Bạn lưu ý không nên đánh kem ở tốc độ cao và đánh quá lâu, việc này sẽ làm kem dễ bị tách nước.

Bước 4 : Phết kem lên và trang trí

Thành phẩm ngàn lớp với nhân kem sữa thơm béo

- Ở công đoạn cuối cùng này, đầu tiên bạn xếp chồng phần bột bánh crepe matcha chồng lên nhau, sau đó lấy một chiếc đĩa hoặc tô úp chồng lên và cắt bỏ phần rìa bánh, để bánh có tạo hình tròn đều đẹp mắt.

- Tiếp đó, trải từng miếng bánh crepe trà xanh lên mặt phẳng, sau đó phết đều 1 lớp kem mỏng lên rồi đặt thêm 1 lớp crepe lên trên. Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết phần kem và bánh crepe.

- Ở công đoạn trang trí cuối cùng, bạn có thể trực tiếp rắc bột trà xanh lên hoặc dùng khuôn có hình dạng ưa thích để rắc bột trà xanh lên mặt bánh. Vậy là đã hoàn thành chiếc bánh Crepe Matcha ngàn lớp “trứ danh” rồi.

- Sau cùng, bạn chỉ cần bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh (tối thiểu 2 tiếng) là đã có thể thưởng thức ngay món bánh thơm ngon, béo mịn này rồi nhé.

Thành phẩm

Bánh Crepe Matcha - tưởng khó làm mà dễ không tưởng ?!!

Thành phẩm là bạn đã có ngay một chiếc bánh Crepe Matcha ngàn lớp tròn xinh siêu bắt mắt, cắn một miếng là ngập tràn hương vị kem sữa mềm mịn cùng lớp bánh dẻo mềm thơm vị trà xanh, làm món tráng miệng hay làm quà chiều cho gia đình nhâm nhi bên ly trà thì thật hấp dẫn phải không nào ?!! Một món ăn chuẩn sang cho nhà hàng Pháp nhưng chị em lại có thể dễ dàng làm với chiếc chảo chiên không dầu tại nhà, chị em đừng bỏ qua nhé !!!

Bí quyết làm bánh Crepe Matcha ngàn lớp siêu ngon

- Để phần bánh thêm thơm và ngon hơn, bạn có thể dùng bơ lạt đun chảy thay cho dầu.

- Bạn cũng không nên phết quá nhiều kem giữa các lớp bánh, chỉ nên phết lớp mỏng để kem không bị tràn ra ngoài.

- Bạn chỉ nên rắc bột trà xanh lên bánh ngay trước khi ăn để tránh bột trà hút ẩm trong tủ lạnh và bị bết lại.

- Để thành phẩm giữ được độ ngon hoàn hảo, bạn nên dùng hết bánh trong 2-3 ngày.

- Để biến tấu cho thêm phần mới lạ, chị em có thể trang trí các loại trái mọng như dâu, việt quất lên trên hoặc trực tiếp cho vào giữa lớp kem nhé, vị chua ngọt tự nhiên của trái cây là sự kết hợp hoàn hảo, trung hòa cùng vị đắng nhẹ của matcha cùng vị béo ngọt của kem sữa.





Biến tấu cùng dâu tây chua ngọt giữa lớp kem sữa béo ngọt

Trên đây là công thức làm món bánh Crepe Matcha ngàn lớp, béo mịn vị kem sữa, dai thơm vị trà xanh, tưởng khó làm nhưng lại dễ không tưởng tại nhà. Chúc các chị em thành công chinh phục thêm món bánh “đẹp mắt, ngon miệng”, ăn là mê này nhé!!!