Hai cách làm tôm càng xanh nướng phô mai béo ngậy, siêu đơn giản bằng nồi chiên không dầu!

Tôm càng xanh nướng phô mai thơm ngon, béo ngậy là một trong những món nướng khoái khẩu trên bàn nhậu, hoàn toàn “hút hồn” các thực khách ở mọi lứa tuổi. Vừa tươi ngon, béo ngậy lại còn siêu đơn giản, dễ làm, các chị em độc giả hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 2 cách chế biến tôm càng xanh nướng phô mai bằng nồi chiên không dầu tại nhà nhé!

Ngoài hương vị phong phú, tôm càng xanh còn là loại hải sản chứa hàm lượng dinh dưỡng cao cùng những công dụng tuyệt vời.

Tôm Càng Xanh hay còn gọi là tôm Malaysia, tôm Thái Lan là một loại tôm nước ngọt lớn, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Nổi bật với đặc trưng là vỏ mỏng và béo, thịt tươi và mềm, hương vị thơm ngon và dễ dàng chế biến, đặc biệt, đầu trưởng thành của tôm càng xanh còn chứa đầy gạch và có hương vị đặc biệt tương tự như cua vàng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong mỗi 100 gram thịt tôm càng xanh có chứa đến 20,6 gram protein và 0,7 gram chất béo, cùng nhiều loại vitamin và các nguyên tố vi lượng thiết yếu của cơ thể con người.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng vượt trội, tôm càng xanh mang đến cho những công dụng tuyệt vời như:

- Làm giảm hàm lượng Cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa bệnh mạch vành và hỗ trợ đắc lực cho sự lưu thông tuần hoàn máu, tốt cho hệ tim mạch.

- Cung cấp cho cơ thể một lượng Kali lớn giúp làm giảm nguy cơ bị đột quỵ.

- Điều hòa huyết áp, phòng ngừa huyết áp cao ở người cao tuổi.

- Phòng ngừa loãng xương và bệnh sỏi thận.

- Tăng cường sức đề kháng, tốt cho não bộ và giúp sáng mắt.

Chính bởi hương vị tươi ngon đặc trưng cùng hàm lượng dinh dưỡng cao, tôm càng xanh ngày càng được ưa chuộng và được các đầu bếp chuyên nghiệp và tại gia chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon đa dạng, trong đó nhất định phải kể đến chính là món Tôm càng xanh nướng phô mai thơm ngon béo ngậy, hãy cùng bắt tay vào chế biến ngay nhé!

Hai cách làm tôm càng xanh nướng phô mai bằng nồi chiên không dầu

1. Tôm càng xanh nướng phô mai

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món tôm càng nướng phô mai

Tôm càng xanh 500 gr

Parmesan cheese (hoặc phô mai cheddar) 150 gr

Bơ lạt 150 gr

Sốt Mayonnaise 2 muỗng canh

Tỏi 5 tép

Hành tím 2 củ

Muối/ Tiêu xay 1 ít

Dụng cụ cần: nồi chiên không dầu, chảo, muỗng, bếp,...

Các bước tiến hành làm tôm càng xanh nướng phô mai

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn sơ chế nguyên liệu chính và các gia vị đi kèm

- Trước tiên, tôm càng xanh sau khi mua về, bạn dùng kéo cắt bỏ râu, rửa sạch với nước rồi bổ đôi từ giữa lưng và để ráo nước.

- Tiếp đó, bạn đem phần tôm mới được sơ chế ướp cùng 1 muỗng cà phê tiêu xay và 1 muỗng cà phê muối, tiến hành xoa đều cho tôm thấm đều gia vị và để yên trong khoảng 10 phút.

- Với tỏi và hành tím, bạn bóc bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn.

- Cuối cùng là phô mai, bạn cắt sợi hoặc bào nhỏ để dễ chế biến hơn là được nhé.

Bước 2: Làm sốt bơ

Sốt bơ béo ngậy cho món tôm càng nướng phô mai

- Ở công đoạn này, đầu tiên bạn bắc chảo lên bếp, vặn lửa vừa và chờ cho đến khi chảo nóng thì lần lượt cho 150gr bơ lạt cùng hành tỏi băm vào phi cho thơm.

- Tiếp đến, khi thấy bơ đã hơi tan ra thì bạn tiếp tục cho thêm 2 muỗng canh sốt mayonnaise vào đảo nhanh trong khoảng 2 - 3 phút cho sốt sánh lại rồi tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn quét phần sốt bơ vừa được nấu lên lưng tôm, lưu ý vừa quét sốt bơ vừa nhanh tay rắc khoảng 1 muỗng cà phê parmesan cheese bào nhỏ vào cùng là được nhé.

Bước 3: Làm tôm nướng phô mai

Nướng tôm càng phô mai đơn giản và tiện lợi bằng nồi chiên không dầu

- Ở bước cuối cùng này, bạn chỉ việc mở nồi chiên không dầu trước 5 phút ở 150 độ C.

- Tiếp đó xếp hết phần tôm đã được quét sốt bơ vào và nướng ở 180 độ C trong vòng 10 phút là món ăn hoàn thành rồi nhé. Rất đơn giản, tiện lợi phải không nào?!

Thành phẩm

Cận cảnh món tôm càng nướng phô mai, ăn là ghiền!

Tôm càng xanh nướng phô mai với visual vàng ươm bắt mắt, béo thơm vị phô mai, cắn đến đâu là ngập trong hương vị tươi ngon của tôm đến đó, hòa quyện cùng các gia vị kích thích tuyến vị giác, tất cả tạo nên một món nướng chất lượng - đảm bảo không thể dừng đũa được luôn nhé!

2. Tôm càng xanh nướng phô mai con bò cười

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món tôm càng nướng phô mai con bò cười

Tôm càng xanh 3 con

Phô mai Con Bò Cười 1 miếng

Bơ lạt 1 muỗng cà phê

Hành lá 1 ít

Tỏi 3 tép

Muối tiêu 1 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 ít

Các bước làm tôm càng nướng phô mai con bò cười

Bước 1: Sơ chế và ướp tôm càng xanh

Bạn hãy lột vỏ phần thân và cắt đứt chỉ đen trên lưng tôm đi nhé!

- Trước tiên, tôm càng xanh mua về, bạn cũng dùng kéo cắt bỏ râu, bỏ vỏ ở phần thân tôm, rửa sạch với nước rồi bổ đôi từ giữa lưng và rút chỉ đen.

- Tiếp đó, bạn ướp phần tôm mới sơ chế với 1 muỗng cà phê muối tiêu và 1 ít dầu trong vòng 15 phút cho tôm thấm đều gia vị.

Ướp thêm chút muối tiêu và dầu ăn

Bước 2: Làm sốt phô mai con bò cười

Sốt phô mai con bò cười thơm ngon, beo béo lại siêu đơn giản

- Ở bước này, bạn chỉ cần chuẩn bị một chiếc chén nhỏ, tiếp đó cho 1 miếng phô mai con bò cười và 1 muỗng cà phê bơ lạt cho vào chung rồi đánh đều lên.

- Sau đó, tiếp tục cho tỏi và hành lá băm nhuyễn vào chung và trộn đều hỗn hợp là được nhé.

Bước 3: Nướng tôm càng xanh nhồi phô mai con bò cười



Nhồi sốt phô mai đẹp đẽ vào phần thân tôm

- Đầu tiên, bạn lần lượt nhồi sốt phô mai vào phần thịt tôm cho đến khi hết.

- Kế đến, bạn chỉ việc cho phần tôm đã nhồi phô mai vào nồi chiên không dầu và bật nhiệt độ 170 độ C để nướng tôm trong 15 phút là đạt.

Thành phẩm

Tôm càng xanh nướng phô mai con bò cười với visual áp đảo

Tôm càng xanh nướng phô mai con bò cười có màu sắc bắt mắt, thơm nức mũi, nổi bật với vị rất đặc trưng của phô mai con bò cười, khiến thực khách nào ăn cũng mê hết nhé!

Mẹo chọn tôm càng xanh tươi ngon

- Khi mua, bạn nên chọn những con tôm càng xanh còn sống, di chuyển linh hoạt, có màu xanh tươi sáng, bóng bẩy và phần thân gắn chặt với đầu tôm.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn những con tôm còn nguyên càng, chân, phần đuôi và mình, sờ vào vỏ thì thấy khá cứng, cầm khá chắc tay.

- Tránh chọn tôm có màu tái nhợt, phần đầu thì tươi xanh, căng cứng nhưng thân lại mềm bởi có thể đây là tôm đã bị bơm rau câu, đặc biệt, bạn không nên chọn những con tôm có mùi hôi tanh nhé.

Trên đây là hai cách làm tôm càng xanh nướng phô mai thơm ngon béo ngậy lại siêu đơn giản và tiện lợi bằng nồi chiên không dầu tại nhà. Cuối tuần này mà được nhâm nhi ly bia lạnh bên đĩa tôm càng xanh nướng phô mai nóng hổi, thơm phức thì còn gì bằng nữa! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công, khiến các ông chồng “lóa mắt” luôn nhé!