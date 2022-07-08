Cách làm thịt heo xào dứa thơm ngon, chuẩn vị bữa cơm gia đình!

Thịt heo xào dứa với visual bắt mắt cùng hương thơm đặc trưng của dứa, vị ngon tan chảy trong miệng từ thịt heo, như một bản giao hưởng hương vị kích thích vị giác của người thưởng thức, đảm bảo chuẩn hao cơm nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món thịt heo xào dứa, chuẩn thơm ngon ngay tại nhà nhé!

Cách 1: Bạn dùng muối xoa trực tiếp lên bề mặt thịt heo, sau đó rửa lại nhiều lần với nước sạch và thái thành từng lát mỏng vừa ăn.

- Trước tiên, thịt heo mua về chúng ta cần làm sạch và khử mùi hôi ở thịt. Để khử sạch mùi hôi của thịt, bạn có thể áp dụng 2 cách sau nhé:

Cách 2: Bạn có thể sử dụng nước sôi không hoặc pha thêm chút rượu trắng vào, sau đó trụng sơ qua tầm 2 phút, sau đó vớt thịt heo ra và xả lại với nước lạnh.

- Tiếp đó, sau khi thịt heo đã được làm sạch và khử mùi xong, bạn cho thịt heo đã thái lát ra tô và cho thêm 2 muỗng bột mì đa dụng vào chung. Sau đó, dùng màng thực phẩm bọc lại và lắc đều cho bột mì phủ đều lên mặt thịt.

- Cuối cùng, bạn chuẩn bị sẵn chảo cùng 150ml dầu ăn, đợi khi dầu nóng lên thì cho những lát thịt đã được tẩm bột vào chiên trong khoảng 2-3 phút, cho đến khi thịt chín vàng đều 2 mặt thì bạn tắt bếp và vớt thịt ra để ráo dầu là đã xong khâu sơ chế thịt heo rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu đi kèm!

- Với trái dứa mua về, bạn đem gọt vỏ, bỏ mắt và cắt thành từng lát nhỏ vừa ăn.

- Còn về phần hành tím và hành, bạn đem bỏ rễ hoặc vỏ, sau đó rửa sạch và thái nhỏ là được.

Bước 3: Làm dứa xào thịt

Bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình ở bước này nhé!

- Ở công đoạn cuối cùng này, trước tiên bạn bắc chảo lên bếp và cho 15ml dầu ăn còn lại (khoảng 1 muỗng) vào.

- Tiếp đó, đợi dầu ăn bắt đầu sôi lên thì cho phần hành tím đã được thái nhỏ vào phi lên cho dậy mùi thơm.

- Kế đó, bạn cho toàn bộ số dứa đã được thái lát vào rồi tiếp tục nêm thêm 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường vào chung, đảo đều 1 lượt rồi cho phần thịt heo đã được chiên sơ vào chung, xào thêm khoảng 3-5 phút cho các thành phần thấm đều gia vị.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của gia đình và rắc phần hành lá đã được cắt nhỏ lên bề mặt là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Thịt heo xào dứa thơm ngon bắt mắt, chuẩn hao cơm!

Thịt heo xào dứa với visual tông màu ấm ngon mắt, kết hợp với mùi thơm dậy khắp nhà cùng hương vị đậm đà như muốn tan ra trong miệng, ăn kèm với chén cơm trắng nữa thì ngon miễn bàn nhé!

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn thịt heo dăm tươi ngon, chất lượng

Thịt heo dăm tươi ngon chất lượng có độ đàn hồi tốt cùng thớ thịt đều nhau

Để chọn lựa được những miếng thịt heo chất lượng và không bị bơm nước, bạn hãy quan sát bằng mắt và dùng tay để cảm nhận:

- Nếu thịt có bề mặt khô, màu sắc đều màu, thớ thịt có kích thước đều nhau và không có mùi hôi lạ, đồng thời khi ấn tay vào có độ đàn hồi nhất định (khi ấn vào có độ mềm và tạo lỗ nhưng khi nhấc tay lên thì không để lại vết lõm nữa) thì đây là thịt tươi chất lượng nhé.

- Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý không nên mua thịt, mỡ có màu vàng bởi đó có thể là những con heo bị bệnh sắc tố, thịt heo gạo (heo bị nhiễm ký sinh trùng),...

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên lưu ý các đặc điểm sau để tránh mua phải thịt bơm nước: đường cắt bị rỉ nước nhiều, cơ dãn, thịt tái màu.

Mẹo chọn mua dứa tươi ngon

Dứa chín ngon thường có mắt to và màu vàng sáng!

- Những quả dứa chín ngon thường và đạt được độ ngọt nhất định sẽ có màu vàng bắt mắt, đôi khi xen lẫn chút màu xanh.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những quả có hình dáng hơi bầu, quả ngắn vì những quả này sẽ nhiều thịt hơn so với những quả dáng dài.

- Đặc biệt, bạn nên chọn mua dứa có mắt càng lớn càng tốt, vì đây là những quả già, chín tự nhiên, không bị chín ép.

- Ngoài ra, nếu quả dứa chín vừa, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm vừa phải và độ nhăn nhẹ khi sờ tay vào.

Trên đây là công thức làm thịt heo xào dứa thơm ngon, bổ dưỡng, đậm đà hương vị ngay tại nhà. Với món ăn vừa bổ dưỡng lại còn ngon mắt ngon miệng và cực kỳ hao cơm như này, chị em đưa vào bữa cơm tối trong nhà thì chuẩn khỏi bàn nha, đảm bảo các thành viên trong gia đình sẽ thích mê với hương vị đậm đà khó cưỡng này đấy. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!