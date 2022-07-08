Cách làm ngan cháy tỏi thơm ngon hấp dẫn bằng nồi chiên không dầu tại nhà!

Ngan là một trong top những loại thịt dân dã được người Việt nói chung và các thực khách khắp nơi ưa chuộng. Bởi thành phần dinh dưỡng cao và có độ ngọt, chắc ở thịt, các món luộc và kho hay rán từ thịt ngan đều được người người nhà nhà yêu thích. Trong đó, đặc biệt có một món siêu “ngon-độc- lạ” được chế biến từ thịt ngan đang làm chao đảo giới ẩm thực bởi độ thơm ngon khó cưỡng, đó chính là Ngan cháy tỏi thơm lừng. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay hương vị thơm ngon của món ăn độc lạ này nhé.

Theo Đông y, thịt ngan được xem là một trong những loại thuốc bổ thượng hạng có tính hàn, có tác dụng tư âm dưỡng vị, có thể điều trị các chứng bệnh hư lao, nhiệt bệnh, tiểu tiện bất lợi, bổ ngũ tạng và thủy đạo.

công dụng tuyệt vời!

Còn theo y học phương Tây, nhiều chuyên gia dinh dưỡng đã chứng minh rằng thịt ngan có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Trong 100 gam thịt ngan có 25 gam chất protein, lượng protein trong thịt ngan cao hơn nhiều so với thịt, cá, thịt dê, thịt lợn và trứng.

Ngoài ra, thành phần dinh dưỡng của thịt ngan còn bao gồm các chất khác với nguồn dinh dưỡng vô cùng dồi dào như phospho, canxi, sắt cùng các vitamin (D, B1, B2, A, E),...

Nhờ vậy mà thịt ngan có thể mang lại nhiều công dụng hữu ích tuyệt vời cho sức khỏe cơ thể người như: Trị bệnh khó lên cân, trị viêm gan, vàng da, ngoài ra còn có thể trị các bệnh như tay chân nóng, ra nhiều mồ hôi, cơ thể mệt mỏi, phụ nữ hết kinh sớm,...

Quả là một loại thực phẩm tuyệt vời phải không nào? Vừa bổ dưỡng lại còn mang hương vị dễ nấu, thỏa sức cho các chị em chế biến ra các món ăn dinh dưỡng thơm ngon nhé. Giờ thì hãy cùng khám phá về một trong những món ăn bổ dưỡng được chế biến là thịt ngan là Ngan cháy tỏi nhé!

Cách làm ngan cháy tỏi thơm lừng bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm ngan cháy tỏi

Ngan 1/2 con (khoảng 2 kg)

Gừng 1 củ

Tỏi 10 tép

Ớt 4 trái

Chanh 1 trái

Nước tương 2 muỗng canh

Dầu hào 2 muỗng canh

Nước mắm 3 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Rượu trắng 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Muối/ đường/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Dụng cụ thực hiện: nồi chiên không dầu, dao, thớt,..

Các bước tiến hành làm món ngan cháy tỏi thơm ngon, ăn là mê

Bước 1 : Sơ chế các nguyên liệu và ướp thịt ngan

Bạn nhớ khở mùi hôi của thịt ngan trước khi đem ướp gia vị nhé!

- Trước tiên, thịt ngan sau khi làm sạch lông, bạn đem chà xát với 2 muỗng canh rượu trắng và 1/2 củ gừng đập dập và để yên trong 5 phút nhằm loại bỏ mùi hôi khó chịu trên thịt (bạn cũng có thể dùng muối và giấm hoặc nước cốt chanh để loại bỏ mùi hôi nhé). Sau đó, bạn đem lại rửa lại với nước sạch và chặt thịt ngan ra thành từng miếng vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn sơ chế các nguyên liệu còn lại: Bóc vỏ 10 tép tỏi, 1/2 củ gừng cạo vỏ, bỏ cuống và rửa sạch 4 trái ớt. Kế đó, bạn băm nhuyễn gừng, ớt và 4 tép tỏi rồi để riêng ra từng loại.

- Tiếp theo, bạn quay lại với phần thịt ngan đã được sơ chế xong và cho vào thau. Đến đây thì bạn lần lượt nêm thêm vào thịt: 2 muỗng cà phê tỏi băm, 1 muỗng canh gừng băm và 1 muỗng cà phê ớt băm cùng với 1 muỗng canh tiêu xay, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh dầu hào.

- Cuối cùng, trộn đều thịt ngan với các gia vị trên rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng thau lại, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh và ướp trong 1 tiếng cho thịt ngan thấm đều gia vị là được.

- Sau cùng, với số tỏi còn lại, bạn mang đi cắt lát mỏng rồi chiên vàng giòn trong dầu, sau đó vớt tỏi ra và giữ lại phần dầu chiên nhé.

Bước 2: Chiên ngan bằng nồi chiên không dầu

Nướng thịt ngan thơm lừng và tiện lợi bằng nồi chiên không dầu!

- Sau khi thịt ngan đã được ướp đủ giờ, bạn trực tiếp cho vào nồi chiên không dầu, sau đó quét thêm một lớp dầu phi tỏi lên trên bề mặt thịt và nướng ở nhiệt độ 200 độ C trong 10 phút.

- Kế đó, bạn trở mặt thịt lại và nướng thêm 5 phút với mức nhiệt 200 độ C nữa cho thịt chín đều là hoàn thành rồi nhé.

Bước 3: Pha nước chấm đậm đà

Nước chấm đậm đà giúp cân bằng hương vị cho món ngan cháy tỏi!

- Nước chấm đậm đà là chìa khóa giúp trung hòa hương vị và giúp món ngan cháy tỏi càng thêm thơm ngon khó cưỡng, ăn mãi không ngán.

- Để chế biến được loại nước chấm thơm ngon, đậm đà chuẩn vị, bạn hãy pha theo tỉ lệ sau nhé: 4 muỗng canh nước lọc, 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, nước cốt 1 trái chanh, 1 muỗng canh tương ớt, số tỏi băm và ớt băm còn lại.

- Cuối cùng chỉ việc khuấy đều cho đường tan và các nguyên liệu hòa quyện vào nhau, sau đó nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình và thưởng thức ngay cùng món ngan cháy tỏi thôi nhé.

Thành phẩm

Cận cảnh món ngan cháy tỏi, nhìn là mê!

Ngan cháy tỏi thơm lừng với hương thơm tỏi chiên vàng cùng phần thịt vịt mềm chắc và đậm đà hương vị, hòa quyện cùng hương vị đầy bùng nổ từ nước chấm, ăn miếng nào là “thấm miếng đấy”. Các chị em đưa vào bữa ăn gia đình hay đơn giản là món nhậu cho các ông chồng ngày cuối tuần thôi thì cũng chuẩn khỏi bàn rồi nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn thịt ngan tươi ngon chất lượng

Cách chọn mua ngan sống

- Khi chọn ngan nguyên con, còn sống bạn nên chọn những con ngan có ức tròn, lông mịn và còn tỉnh táo, linh hoạt, phần chân ngan bình thường, không bị lở loét.

- Đặc biệt chú ý phần mỏ ngan, nếu thấy không bị chảy nhớt và có hình dáng to tròn thì đây là ngan tươi ngon và không quá già nhé.

- Đồng thời, tránh mua những con ngan có mắt lờ đờ, mỏ chảy nhớt hoặc chân bị lở loét, vì chúng thường là ngan bệnh.

Cách chọn mua ngan đã chế biến sẵn

- Với những con ngan đã được làm lông, bạn nên chọn những con có phần ức to, tròn, da trắng và dày, khi ấn vào bạn vẫn cảm nhận được độ đàn hồi.

- Ngoài ra, nếu vết cắt ở cổ ngan còn máu và thịt bên trong màu đỏ hồng thì đây là ngan tươi ngon, mới mổ.

- Không nên chọn mua ngan có phần bụng bị xệ vì chúng thường là ngan đã đẻ, thịt rất dai, ăn không ngon.

- Đặc biệt, nếu bạn thấy phần da ngan căng lên kỳ lạ, trơn láng hơn bình thường thì nên tránh mua vì chúng đã bị bơm nước.

Trên đây là công thức làm món ngan cháy tỏi thơm ngon khó cưỡng, lại siêu đơn giản bằng nồi chiên không dầu tại nhà. Nếu cuối tuần này các chị em còn đang phân vân không biết lựa chọn món ăn nào để chiêu đãi các thành viên trong gia đình thì đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Chúc các chị em trổ tài thành công mỹ mãn nhé!