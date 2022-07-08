Cách nấu canh khổ qua nhồi thịt thơm ngon, đậm đà, không bị đắng tại nhà!

Canh khổ qua nhồi thịt là một trong những món canh dinh dưỡng rất quen thuộc trên bàn ăn của mỗi gia đình Việt. Nổi bật với vị đắng thơm nhẹ rất đặc trưng của trái khổ qua, tuy có vị đắng lúc đầu - nhưng một khi đã mê thì không thể dứt ra được, kết hợp với phần nhân thịt được thấm ướp gia vị đậm đà, tất cả đã tạo nên một món ăn với visual bắt mắt cùng hương vị tinh tế, khiến ai ăn một lần đều không thể quên. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay tất tần tật về món Canh khổ qua nhồi thịt đầy tinh tế này nhé!

Công dụng được nhiều người biết đến nhất của khổ qua là khả năng ngăn ngừa bệnh suy gan, thúc đẩy hoạt động của các enzym có trong gan nhờ vào hầm lượng chứa chất chống oxy hóa cao.

Khổ qua (hay còn gọi là mướp đắng) là giống thực vật thuộc họ nhà bí, bầu, là loại quả có hàm lượng vitamin C đứng hàng đầu trong các loại rau, dưa, bí,

Khổ qua - thực vật mang danh loại thuốc tự nhiên thần kỳ

Bên cạnh hàm lượng chất chống oxy hóa cao, khổ qua có rất nhiều công dụng thần kỳ khác mà bạn không ngờ tới:

Theo Đông y, khổ qua được xếp vào thực phẩm tính hàn, nước ép hay các món ăn được chế biến từ loại quả này sẽ giúp giải nhiệt cho cơ thể hiệu quả.

Còn theo Y học phương Tây, khổ qua được xếp vào các loại thực vật bổ ích nhất khi có công dụng tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch hiệu quả qua cơ thể nhờ vào hàm lượng vitamin C cực cao. Bên cạnh đó, khổ qua cũng là “công thần” trong việc hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện bệnh tiểu đường tuýp 2 và cải thiện thị lực, giúp sáng mắt.

Đặc biệt, khổ qua còn có thể phòng chống nguy cơ mắc ung thư nhờ chứa hoạt chất chống ung thư bạch cầu và ức chế tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Không chỉ vậy, khổ qua còn là “người bạn tốt” với phái đẹp, khi hàm lượng chất xơ, vitamin C cùng chất chống oxy hóa cao, từ đó giúp các chị em giảm cân, giữ dáng cân đối và ngăn ngừa mụn, sáng da, chống lão hóa.

Quả là một loại quả “thần dược tự nhiên” với nhiều công dụng tuyệt vời phải không nào ? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món Canh khổ qua nhồi thịt thơm ngon, bổ dưỡng thôi nào!

Cách nấu canh khổ qua nhồi thịt thơm ngon, không bị đắng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu bổ dưỡng cho món canh khổ qua nhồi thịt

Khổ qua 3 trái

Thịt băm 200 gr

Nấm mèo 50 gr

Trứng vịt 1 quả

Nước dùng heo 800 ml

Hành tím 1 củ

Tỏi 2 tép

Gia vị thông dụng (đường/ muối/ hạt nêm/ tiêu) 1 ít

Cách nấu canh khổ qua đậm đà, đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu cho món canh khổ qua

- Trước tiên, khổ qua mua về bạn đem rửa sạch, cắt đôi và dùng muỗng nạo bỏ hết phần ruột hạt bên trong. Ở công đoạn này, bạn cũng có thể giữ tạo hình nguyên trái bằng cách dùng dao rạch dọc 1 đường trên khổ qua rồi dùng muỗng nhẹ nhàng khoét hết phần ruột đắng bên trong đi nhé.

- Để giảm bớt độ đắng của khổ qua, bạn nên đem phần khổ qua đã được bỏ ruột đi ngâm trong nước lạnh khoảng 10-15 phút rồi vớt ra để ráo là được.

- Tiếp đó là nấm mèo, bạn đem ngâm với nước cho nở, sau đó rửa sạch, bỏ rễ và thái thành những sợi nhỏ.

- Với hành tím và tỏi, bạn lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ ra.

- Cuối cùng là hành ngò, bạn cắt rễ, loại bỏ những lá úa và rửa sạch là được. Riêng với hành lá, thì bạn đem thái nhỏ để hoàn thiện vào bước trang trí cuối nhé.

Bước 2: Ướp nhân và nhồi khổ qua

Bạn nhớ để phần nhân thịt ướp từ 10-15 phút trước khi nhồi vào khổ qua nhé!

- Trước tiên với phần nhân thịt, bạn lần lượt cho nấm mèo, hành tím, tỏi băm, 1 quả trứng vịt và các loại gia vị gồm 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm vào thịt băm và trộn đều.

- Tiếp đó, để hỗn hợp ướp trong 10-15 phút cho thấm đều gia vị.

- Sau khi phần nhân đã được ướp đủ, bạn dùng muỗng nhẹ nhàng nhồi phần nhân thịt vào từng trái khổ qua cho đến khi hết, lưu ý nên nén chặt một chút cho phần nhân không bị rơi ra khi nấu nhé.

Bước 3: Nấu canh khổ qua

Bạn có thể kiếm tra độ chín bằng cách dùng đũa chọc trực tiếp vào phần vỏ khổ qua nhé!

- Ở công đoạn này, trước tiên bạn cho 800ml nước dùng heo cùng 1 muỗng cà phê muối lên bếp, khi thấy nước sôi lên thì cho phần khổ qua đã được nhồi thịt vào và nêm thêm 2 muỗng cà phê bột nêm. Ở bước này, bạn cũng có thể điều chỉnh lại gia vị cho vừa với khẩu vị của gia đình nhé.

- Sau đó, bạn chỉ việc chờ cho khổ qua chín mềm (khoảng 20 -40 phút) là có thể tắt bếp. Để kiểm tra độ chín của khổ qua, bạn dùng chiếc đũa trực tiếp chọc vào vỏ khổ qua nhé, nếu thấy đâm xuyên vào nhân thì khổ qua đã chín rồi nhé.

- Khi thưởng thức, bạn múc khổ qua ra bát, sau đó cho thêm chút ngò cùng hành lá thái nhỏ lên trên, rắc thêm chút xíu tiêu nữa thì chuẩn vị khỏi bàn nhé!

Thành phẩm

Canh khổ qua nhồi thịt - món ăn tinh tế giúp giải nhiệt ngày hè!

Canh khổ qua nhồi thịt với nước dùng trong vắt, từng phần khổ qua nhồi thịt thơm phức và đậm đà hương vị rất riêng, rất tinh tế. Vừa chuẩn bổ dưỡng lại thơm ngon khó cưỡng, rất thích hợp cho những ngày Sài Gòn nắng nóng như thế này nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon

Mẹo chọn khổ qua tươi ngon

- Để chọn được những trái khổ qua tươi ngon, chất lượng, bạn hãy lưu ý những đường vân trên thân khổ qua nhé. Những trái có những đường gân càng nhỏ thì càng tươi ngon.

- Ngoài ra, bạn cũng nên chọn lựa những trái khổ qua có da căng bóng, khi cầm lên có cảm giác nặng tay.

- Đồng thời, tránh chọn mua những trái khổ qua có thân phình to, màu xanh mướt vì chúng có khả năng bị xử lý thuốc bảo vệ thực vật rất cao.

Mẹo chọn mua thịt heo tươi ngon, chất lượng

- Đối với món khổ qua nhồi thịt này bạn nên chọn mua thịt nạc dăm hoặc thịt có nạc có mỡ thì hương vị nhân sẽ đậm đà và ngon hơn nhé.

- Khi mua thịt heo, bạn lưu ý chọn những miếng thịt có lớp màng khô bên ngoài, bề mặt lát cắt se lại và khi chạm vào không có cảm giác dính tay, khi ấn vào có độ đàn hồi, khi ngửi có mùi thịt đặc trưng của thịt cùng với phần thịt màu đỏ hồng và phần mỡ có màu trắng đục.

- Bên cạnh đó, bạn nên tránh mua những miếng thịt có màu xanh nhạt, thâm đen hoặc da màu đỏ vì đây có khả năng cao là thịt heo bị chết bệnh.

- Ngoài ra, nếu bạn thấy miếng thịt có màu đỏ sẫm, ngả màu bất thường thì không nên mua vì đây có thể là thịt heo được nuôi bằng chất tạo nạc.

Trên đây là cách nấu canh khổ qua nhồi thịt - thổi bay những xui xẻo và nóng bức này đi, vừa dinh dưỡng lại thơm ngon tinh tế, các chị em nhất định phải thêm món ăn bổ dưỡng này vào menu của gia đình nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!