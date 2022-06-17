'Mỗi ngày ăn một lòng đỏ trứng gà, bạn sẽ chẳng phải gặp bác sĩ' - Lòng đỏ trứng gà mang lại lợi ích gì cho sức khoẻ?

Lòng đỏ trứng có chứa choline nên nếu tiêu thụ đầy đủ sẽ rất có lợi cho sức khỏe não bộ. Choline còn là một dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não của thai nhi.

Do đó, phụ nữ mang thai và cho con bú có thể sử dụng trứng như một thực phẩm bổ dưỡng. Choline cũng được coi là chất quan trọng cho việc giúp ngăn ngừa trầm cảm và bệnh Alzheimer.

Trứng có chứa hàm lượng các dưỡng chất Folate, axit béo không bão hòa, Vitamin E và một số Vitamin nhóm B có lợi cho tim mạch và ngăn ngừa quá trình diễn ra bệnh tim.

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Tăng cường chất chống oxy hóa

Lòng đỏ trứng chứa vitamin A, D, E và K cùng với chất béo omega-3. So với lòng trắng, lòng đỏ trứng cũng rất giàu folate và vitamin B12.

Giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thị lực

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, lòng đỏ chứa rất nhiều lutein và zeaxanthin. Chúng giúp chống lại đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, hai vấn đề về mắt phổ biến thường phát triển sau 55 tuổi.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Một số hợp chất gọi là glycopeptide sunfat có trong màng của lòng đỏ trứng. Chúng kích thích sản xuất đại thực bào, là các tế bào trong hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tật và nhiễm trùng.

Giúp giảm cân

Những người béo phì nên có thói quen tiêu thụ trứng gà trong chế độ ăn uống của mình để giúp tăng cường năng lượng mà không bổ sung quá nhiều calo. Mặc dù chất béo của trứng gà nằm chủ yếu ở lòng đỏ (khoảng 4,51g) nhưng hầu hết lại là chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa - chất béo có lợi cho sức khỏe (2,75g).

Ảnh minh họa: Internet

Làm giảm nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa

Lợi ích này do protein trong lòng đỏ trứng, chẳng hạn như phosvitin, có thể làm giảm số lượng các hợp chất trong cơ thể gây viêm.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Lòng đỏ trứng gà là một nguồn vitamin D và selenium phong phú. Cả hai chất này đều có thể giúp ngăn ngừa ung thư vú và ruột kết.