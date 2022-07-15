Cách làm gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt-Thái chuẩn vị cho cuối tuần!

Cùng với sự đa dạng về văn hóa ẩm thực ở mỗi vùng miền, không chỉ món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt được ưa chuộng, mà món gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái cũng đang ngày càng được các chị em hưởng ứng và tìm kiếm các công thức đặc chế. Nhằm giúp các chị em độc giả giải được bài toán muôn vị này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc “bí kíp” làm món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt và Thái ngon mê ly ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!

Cách làm Gỏi tai heo đu đủ kiểu Việt đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu làm gỏi tai heo đu đủ kiểu Việt

Tai heo: 1 cái.

Đu đủ: ½ quả.

Cà rốt: ½ củ.

Rau răm: 1 ít.

Hành tím: 4 củ.

Sả: 1 củ.

Đậu phộng: 1 muỗng canh.

Tỏi: 3 tép.

Ớt: 2 trái.

Nước mắm: 1 muỗng canh.

Đường: 3 muỗng canh.

Nước nóng: 1 muỗng canh.

Nước cốt chanh: 1 muỗng canh.

Các bước tiến hành làm món Gỏi tai heo đu đủ kiểu Việt

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Sơ chế các loại rau củ

- Đu đủ và cà rốt mua về, bạn đem thái sợi rồi rửa sơ qua nước sạch, sau đó bạn đêm ngâm vào nước lạnh (có thể bỏ thêm ít đá) để tăng thêm độ giòn cho đu đủ khi ăn nhé.

- Rau răm xắt nhỏ, sả đập dập, cắt khúc.

- Hành tím lột vỏ 2 củ, bào khoanh mỏng 2 củ, rồi phi thơm vàng với 2 muỗng cà phê dầu ăn.

- Đậu phộng nhặt bỏ hạt sâu, rửa sạch, sau đó để ráo nước rồi đem rang vàng giòn với ½ muỗng cà phê muối. Sau khi đậu phộng nguội bớt thì bạn chỉ cần bỏ vỏ và giã nhỏ ra là xong.

- Với tai heo, bạn nên rửa sạch với muối loãng, sau đó cho tai heo vào nồi luộc chín. Ở bước này, chị em lưu ý không nên luộc tai heo quá lâu kẻo làm mất độ giòn của tai heo nhé.

- Khi thấy tai heo đã chín mềm, chúng ta vớt ra rổ và để nguội. Sau cùng, dùng dao thái mỏng tai heo thành từng miếng mỏng nhỏ vừa ăn là đã xong khâu sơ chế nhé!



Tai heo cần được sơ chế sạch sẽ và giữ được độ giòn sau khi luộc!

Bước 2: Cách trộn gỏi đu đủ với tai heo

Quy trình tiến hành trộn gỏi tai heo đu đủ thơm ngon kiểu Việt

- Vớt đu đủ và cà rối ra khỏi thau nước lạnh và để ráo.

- Giã nhỏ tỏi và tiêu cho đến khi hòa quyện.

- Tiếp đến bạn nên lựa chọn một chiếc tô to, sau đó lần lượt cho đu đủ, cà rốt, tỏi và tiêu đã giã vào và tiến hành trộn đều cùng với tai heo và rau răm.

- Kế đến là khâu làm nước chấm – một khâu quan trọng, chiếm giữ 50% thành công của món ăn. Với khâu quyết định này, chúng tôi sẽ mách nước cho bạn một công thức đặc chế như sau: cho 3 thìa nước mắm ngon kết hợp cùng với 2 thìa đường, 2 thìa nước lọc rồi khuấy đều lên.

- Sau đó, đổ từ từ hỗn hợp nước mắm vừa tạo thành vào tô gỏi và đảo đều cho đến khi thấm đều gia vị.

- Tiếp tục vắt vài giọt nước cốt chanh và trộn đều. Ở bước này, tùy theo khẩu vị của gia đình mà bạn có thể tăng giảm độ chua cho vừa miệng nhé.

- Cuối cùng bạn chỉ cần dọn gỏi đu đủ ra đĩa, rắc thêm một ít đậu phộng rang, ớt băm nhỏ lên trên là có thể thưởng thức ngay một món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt chuẩn vị rồi.

Thành quả



Gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt đơn giản và được ưa chuộng!

Món gỏi đu đủ tai heo luôn “được lòng” người thưởng thức bởi sự kết hợp tinh túy đầy hòa quyện của các loại thực phẩm khác nhau cùng sự “đánh thức vị giác” của các hương vị chua chua ngọt ngọt cay cay “gây nghiện”.

Cách làm gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu cho món gỏi đu đủ tai heo chua cay chuẩn vị Thái

Tai heo: 300g

Ớt: 50g

Đu đủ sống: 50g

Cà rốt: 50g

Sả: 2 cây

Tắc: 5 quả

Hành tím: 5 củ

Tỏi: 8 tép

Gừng: 1 củ nhỏ

Me vắt: 50g

Ớt bột: 20g

Muối, đường, giấm, nước mắm

Các bước tiến hành làm Gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái

Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế các loại rau củ và gia vị ăn kèm

- Cắt gừng thành những lát mỏng.

- Đập dập sả và cắt khúc.

- Cắt tắc thành từng lát mỏng.

- Cắt cà rốt, đu đủ thành lát mỏng.

- Với tỏi và hành tím thì các bạn cắt thành từng lát mỏng và nhớ chừa lại 2 củ hành tím.

- Với tai heo thì bạn cũng nên rửa sạch với nước muối loãng, sau đó cho tai heo vào luộc khoảng 1 tiếng với ½ muỗng cà phê muối, sả, gừng, 2 củ hành tím. Sau khi thấy tai heo đã chín thì bạn gắp tai heo ra, cho vào tô nước đá ngâm khoảng 10 phút cho giòn.

Bạn nhớ ngâm tai heo với nước đá để giữ được độ giòn khi ăn nhé!

- Cuối cùng bạn chỉ cần vớt tai heo ra, để ráo và cắt thành từng lát mỏng vừa miệng.

Bước 2: Cách trộn gỏi đu đủ với tai heo theo kiểu Thái

Ngâm các loại củ quả với nước giấm để nguội!

- Đầu tiên, cho 100g đường, 100ml giấm và ½ muỗng cà phê muối vào nồi, sau đó tiến hành nấu đến khi đường tan thì tắt bếp và để nguội.