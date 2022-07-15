Cách làm gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt-Thái chuẩn vị cho cuối tuần!

Gỏi đu đủ tai heo với độ trung hòa chua ngọt “đạt chuẩn”, giòn sần sật, ăn kèm với bánh phồng tôm từ lâu đã thường được chọn là món khai vị “khoái khẩu” bên mỗi bữa ăn hay bàn tiệc quây quần gia đình Việt.
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Nội dung bài viết
- Cách làm Gỏi tai heo đu đủ kiểu Việt đơn giản
- Cách làm gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái tại nhà
Cùng với sự đa dạng về văn hóa ẩm thực ở mỗi vùng miền, không chỉ món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt được ưa chuộng, mà món gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái cũng đang ngày càng được các chị em hưởng ứng và tìm kiếm các công thức đặc chế. Nhằm giúp các chị em độc giả giải được bài toán muôn vị này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc “bí kíp” làm món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt và Thái ngon mê ly ở ngay bài viết dưới đây nhé !!!
Cách làm Gỏi tai heo đu đủ kiểu Việt đơn giản
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- Tai heo: 1 cái.
- Đu đủ: ½ quả.
- Cà rốt: ½ củ.
- Rau răm: 1 ít.
- Hành tím: 4 củ.
- Sả: 1 củ.
- Đậu phộng: 1 muỗng canh.
- Tỏi: 3 tép.
- Ớt: 2 trái.
- Nước mắm: 1 muỗng canh.
- Đường: 3 muỗng canh.
- Nước nóng: 1 muỗng canh.
- Nước cốt chanh: 1 muỗng canh.
Các bước tiến hành làm món Gỏi tai heo đu đủ kiểu Việt
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
- Đu đủ và cà rốt mua về, bạn đem thái sợi rồi rửa sơ qua nước sạch, sau đó bạn đêm ngâm vào nước lạnh (có thể bỏ thêm ít đá) để tăng thêm độ giòn cho đu đủ khi ăn nhé.
- Rau răm xắt nhỏ, sả đập dập, cắt khúc.
- Hành tím lột vỏ 2 củ, bào khoanh mỏng 2 củ, rồi phi thơm vàng với 2 muỗng cà phê dầu ăn.
- Đậu phộng nhặt bỏ hạt sâu, rửa sạch, sau đó để ráo nước rồi đem rang vàng giòn với ½ muỗng cà phê muối. Sau khi đậu phộng nguội bớt thì bạn chỉ cần bỏ vỏ và giã nhỏ ra là xong.
- Với tai heo, bạn nên rửa sạch với muối loãng, sau đó cho tai heo vào nồi luộc chín. Ở bước này, chị em lưu ý không nên luộc tai heo quá lâu kẻo làm mất độ giòn của tai heo nhé.
- Khi thấy tai heo đã chín mềm, chúng ta vớt ra rổ và để nguội. Sau cùng, dùng dao thái mỏng tai heo thành từng miếng mỏng nhỏ vừa ăn là đã xong khâu sơ chế nhé!
Bước 2: Cách trộn gỏi đu đủ với tai heo
- Vớt đu đủ và cà rối ra khỏi thau nước lạnh và để ráo.
- Giã nhỏ tỏi và tiêu cho đến khi hòa quyện.
- Tiếp đến bạn nên lựa chọn một chiếc tô to, sau đó lần lượt cho đu đủ, cà rốt, tỏi và tiêu đã giã vào và tiến hành trộn đều cùng với tai heo và rau răm.
- Kế đến là khâu làm nước chấm – một khâu quan trọng, chiếm giữ 50% thành công của món ăn. Với khâu quyết định này, chúng tôi sẽ mách nước cho bạn một công thức đặc chế như sau: cho 3 thìa nước mắm ngon kết hợp cùng với 2 thìa đường, 2 thìa nước lọc rồi khuấy đều lên.
- Sau đó, đổ từ từ hỗn hợp nước mắm vừa tạo thành vào tô gỏi và đảo đều cho đến khi thấm đều gia vị.
- Tiếp tục vắt vài giọt nước cốt chanh và trộn đều. Ở bước này, tùy theo khẩu vị của gia đình mà bạn có thể tăng giảm độ chua cho vừa miệng nhé.
- Cuối cùng bạn chỉ cần dọn gỏi đu đủ ra đĩa, rắc thêm một ít đậu phộng rang, ớt băm nhỏ lên trên là có thể thưởng thức ngay một món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt chuẩn vị rồi.
Thành quả
Món gỏi đu đủ tai heo luôn “được lòng” người thưởng thức bởi sự kết hợp tinh túy đầy hòa quyện của các loại thực phẩm khác nhau cùng sự “đánh thức vị giác” của các hương vị chua chua ngọt ngọt cay cay “gây nghiện”.
Cách làm gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái tại nhà
Chuẩn bị nguyên liệu
- Tai heo: 300g
- Ớt: 50g
- Đu đủ sống: 50g
- Cà rốt: 50g
- Sả: 2 cây
- Tắc: 5 quả
- Hành tím: 5 củ
- Tỏi: 8 tép
- Gừng: 1 củ nhỏ
- Me vắt: 50g
- Ớt bột: 20g
- Muối, đường, giấm, nước mắm
Các bước tiến hành làm Gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái
Bước 1 : Sơ chế nguyên liệu
- Cắt gừng thành những lát mỏng.
- Đập dập sả và cắt khúc.
- Cắt tắc thành từng lát mỏng.
- Cắt cà rốt, đu đủ thành lát mỏng.
- Với tỏi và hành tím thì các bạn cắt thành từng lát mỏng và nhớ chừa lại 2 củ hành tím.
- Với tai heo thì bạn cũng nên rửa sạch với nước muối loãng, sau đó cho tai heo vào luộc khoảng 1 tiếng với ½ muỗng cà phê muối, sả, gừng, 2 củ hành tím. Sau khi thấy tai heo đã chín thì bạn gắp tai heo ra, cho vào tô nước đá ngâm khoảng 10 phút cho giòn.
- Cuối cùng bạn chỉ cần vớt tai heo ra, để ráo và cắt thành từng lát mỏng vừa miệng.
Bước 2: Cách trộn gỏi đu đủ với tai heo theo kiểu Thái
- Đầu tiên, cho 100g đường, 100ml giấm và ½ muỗng cà phê muối vào nồi, sau đó tiến hành nấu đến khi đường tan thì tắt bếp và để nguội.
- Tiếp đó, cho tất cả các nguyên liệu gồm: tỏi, hành tím, ớt, cà rốt, đu đủ vào dung dịch nước giấm đường đã để nguội và tiến hành trộn đều rồi để ngâm trong vòng 1 tiếng. Lưu ý là cứ mỗi 15 phút, bạn nên trộn lại cho thấm đều nhé.
- Kế đến, đổ 100ml nước sôi vào me vắt và dầm me cho ra hết chất chua rồi lược lấy nước.
- Tiếp theo là công đoạn nấu nước sốt: Cho 50g đường, nước me, 20ml nước mắm vào nồi, đun lửa nhỏ đến khi đường tan ra thì cho ớt bột vào, khuấy cho đều và tắt bếp để nguội là được.
- Sau đó, vớt các loại rau củ ngâm nước giấm đường ra, trộn đều với tai heo và tắc.
- Cuối cùng là cho nước sốt vào, tiếp tục trộn đều khoảng 5 – 10 phút cho tai heo ngấm gia vị là bạn có thể thưởng thức ngay rồi nhé!
Thành quả
Chỉ với vài công đoạn sơ chế và áp dụng công thức đặc chế cho nước sốt chuẩn vị là bạn đã có ngay một món Gỏi đu đủ tai heo kiểu Thái vừa giòn ngọt lại chua cay ngay tại nhà rồi. Thêm chút cơm, hay làm món khai vị là đảm bảo ngon “tuyệt hảo”, gạt biến những dư vị béo ngậy của thịt cá để lại nhé !!!
Với cẩm nang 2 cách chế biến món gỏi đu đủ tai heo kiểu Việt-Thái đơn giản này, hy vọng các chị em sẽ thêm được một món tủ mới vào bữa cơm, bữa tiệc của gia đình, để bàn ăn thêm phong phú và đầy hương vị nhé.