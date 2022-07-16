Cách làm bún thịt nướng chuẩn ngon, đơn giản bằng nồi chiên không dầu!

Các món bún từ lâu được xem như một nét văn hóa mang đậm “cái hồn” của tinh hoa ẩm thực. Từ các món bún riêu, bún bò, bún chả,...làm “điêu đứng” các thực khách khắp trong và ngoài nước, chúng ta không thể không nhắc đến món “ Bún thịt nướng ” - món ăn được tạo nên từ các nguyên liệu dân dã nhưng hương vị thì được đánh giá xứng đáng với tiêu chuẩn 5 sao nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” và món Bún thịt nướng thơm ngon trứ danh này nhé!

Mặc dù bún thịt nướng được giới thiệu đến khách yêu ẩm thực với nguồn gốc, xuất xứ khá mịt mờ nhưng nó thật sự đã có một thời gian dài gắn bó với người Việt trước khi trở nên phổ biến đến nỗi có thể tìm thấy ở bất cứ gánh hàng rong nằm cuối mỗi con đường phố, các nhà hàng sang trọng ở Việt Nam hay thậm chí tại các nhà hàng của người Việt ở nước bạn như ngày nay.

Bún thịt nướng là một trong những món ăn lâu đời được yêu thích ở cả 3 miền Việt Nam

Bún thịt nướng - món ăn "quốc dân", người người nhà nhà đều thích!

Ở miền Nam Việt Nam, cái tên “bún thịt nướng” được biết đến rộng rãi. Nhưng ở miền Bắc, người ta lại dùng “bún chả” để chỉ món ăn ngon miệng này. Đồng thời, theo thời gian, món ăn này lại được mỗi vùng miền thêm vào những nét đặc trưng riêng, đặc biệt là ở phần nước mắm ăn kèm.

Mặc dù có nhiều biến đổi như vậy, nhưng có một điều không thể phủ nhận là Bún thịt nướng vẫn giữ được những nét đặc trưng trong hương vị vốn có và “dư sức” đốn tim cả những thực khách khó tính nhất.

Với nguyên liệu là các rau củ tươi ngon, dân dã cùng phần thịt tươi ngon được nướng thơm lừng, kết hợp với nước mắm đặc biệt đậm đà, bún thịt nướng đã trở thành món ăn “quốc dân” được người người nhà nhà yêu thích và ăn trong thời điểm nào trong ngày cũng được.

Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món bún thịt nướng thơm ngon trứ danh này với nồi chiên không dầu tiện lợi tại nhà nhé!

Cách làm bún thịt nướng thơm ngon, chuẩn vị ngay tại nhà bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Một vài nguyên liệu cho món bún thịt nướng nổi tiếng

Bún gạo lứt (hoặc bún tươi) 1 kg

Thịt heo 800 gr

Rau sống 100 gr

Đậu phộng 200 gr

Bột ngũ vị hương 1/4 muỗng cà phê

Hành lá 1 nhánh

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu màu điều 1/2 muỗng cà phê

Dầu hào 1 muỗng cà phê

Nước lọc 3 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng cà phê

Nước cốt chanh 1 muỗng canh

Tỏi băm 1 củ

Hành tím 1/2 củ

Gia vị thông dụng (bột ngọt/hạt nêm/đường) 1 ít

Dụng cụ cần thực hiện: Nồi chiên không dầu, dao, muỗng,..

Các bước tiến hành làm bún thịt nướng đơn giản với nồi chiên không dầu

Bước 1: Sơ chế và ướp thịt

Bạn nhớ ướp thịt trong khoàng 20-30 phút cho thịt thấm đều gia vị nhé!

- Trước tiên, thịt mua về, bạn đem rửa sạch với nước muối pha loãng và để ráo, sau đó dùng dao để cắt lát thịt thành những miếng vừa ăn.

- Tiếp đó, bạn cho phần thịt heo vừa cắt vào ướp cùng với các nguyên liệu: 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê dầu hào, 1/2 muỗng dầu màu điều, 1/4 muỗng ngũ vị hương, 1 muỗng tương ớt và phần hành tím, tỏi băm nhuyễn.

- Cuối cùng, bạn trộn đều các nguyên liệu trên lên và để yên trong khoảng 20-30 phút cho thịt thấm đều gia vị là được.

- Sau khi đã ướp đủ thời gian, bạn chỉ cần xiên những miếng thịt vào que gỗ nhỏ để dễ dàng cho bước nướng thịt hơn nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn sơ chế bún và các rau củ ăn kèm!

- Đầu tiên, với hành lá, bạn đem rửa sạch, bỏ gốc, xắt nhỏ và bỏ vào chén, sau đó tiến hành đun sôi chút dầu ăn và chế trực tiếp vào chén hành vừa sơ chế nhé.

- Về phần rau sống và dưa leo, bạn cũng đem rửa sạch, bỏ phần bị sâu đi và cắt thành những khúc nhỏ vừa ăn.

- Đối với đậu phộng đã rang sẵn, bạn chỉ việc giã nhuyễn ở mức vừa phải, không quá nát là được.

- Cuối cùng là phần bún tươi, bạn đem chần sơ qua với nước sôi để bớt vị chua và vớt ra để ráo. Còn riêng với bún gạo lứt thì bạn cần luộc chín bún từ 5 - 7 phút, sau đó rửa lại với nước sạch và để cho ráo nước là xong nhé.

Bước 3: Pha nước mắm đậm đà

Nước mắm đậm đà chính là "chìa khóa" bùng nổ hương vị cho món bún này!

- Nước mắm chính là “chìa khóa” chủ chốt quyết định hương vị tươi ngon của bún thịt nướng.

- Để pha được loại nước mắm đậm đà, chuẩn vị, bạn hãy pha chế theo tỷ lệ sau: 1 muỗng nước mắm, 1 muỗng cốt chanh, 2 muỗng đường và 3 muỗng nước lọc.

- Tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp tan hết, sau đó cho tỏi băm và ớt băm vào sau là đã có ngay chén nước mắm thơm ngon rồi nhé.

Bước 4: Nướng thịt

Nướng thịt nhanh chóng và tiện lợi với nồi chiên không dầu!

- Ở công đoạn này, bạn cần làm nóng nồi chiên không dầu trước khoảng 10 phút, sau đó cho hết phần thịt xiên đã được ướp gia vị vào nồi chiên không dầu và nướng ở mức 170 - 180 độ C trong 10 phút.

- Tiếp đó, bạn nhớ trở mặt thịt và nướng thêm 5 phút cho thịt chín đều mặt còn lại là đã hoàn tất các khâu chế biến rồi đấy.

Thành phẩm

Món bún thịt nướng thơm ngon, chuẩn vị, ai ăn rồi cũng không thể quên!

Đến đây thì bạn chỉ cần lần lượt xếp các thành phẩm là thịt, rau sống, đậu phộng vào tô, sau đó chan đều nước mắm lên là có thể thưởng thức ngay món bún thịt nướng "trứ danh" rồi nhé.

Thịt heo được nướng chín đều, đậm đà và vẫn giữ được độ ẩm, kết hợp với các loại rau của quả tươi ăn kèm cùng nước chấm chua cay đặc biệt, tất cả đã tạo nên một hương vị hài hòa rất lạ, tựa như được thưởng thức cả “dàn giao hưởng” hương vị trong miệng vậy, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi không quên.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn thịt heo tươi ngon

- Loại thịt thích hợp cho món bún thịt nướng chính là thịt ba chỉ, vì loại thịt này vừa mềm vừa không quá béo, ăn cùng với các loại rau củ và nước chấm là chuẩn bài.

- Để mua được thịt heo tươi ngon, ban nên chọn những miếng thịt heo có màu hồng tươi sáng, mỡ thì trắng trong, không bị đục hoặc chuyển vàng, đồng thời trên bề mặt không xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Ngoài ra, bạn cũng nên dùng tay ấn vào để kiểm tra độ đàn hồi của thịt, nếu thấy săn chắc tốt, không quá mềm hay bị chảy nhớt một cách lạ thường thì đây chính là thịt heo tươi ngon nhé.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua thịt heo tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc bởi đó có thể là thịt heo đã hỏng do để lâu ngày, không nên sử dụng nữa.

Mẹo chọn mua bún tươi

- Bún tươi sạch, chất lượng là những sợi bún có màu trắng như sữa, trên bề mặt không xuất hiện các đốm li ti lạ thường hay ngả sang các màu sắc nào khác.

- Khi dùng tay ấn nhẹ vào, nếu thấy bún có độ mềm vừa phải, đồng thời có chút dẻo, dai, không quá khô cũng như quá mềm thì đây là bún tươi ngon nhé.

- Bên cạnh đó, bạn nên tránh mua bún đã có dấu hiệu ẩm mốc, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi chua bởi đó là bún đã hỏng.

Trên đây là công thức làm món Bún thịt nướng thơm ngon, chuẩn vị nhà hàng ngay tại nhà. Với công thức chế biến đơn giản, các thành phần dễ mua cùng cách nướng thịt tiện lợi bằng nồi chiên không dầu, chẳng có lí do gì mà chị em không thêm ngay món bún thơm ngon bổ dưỡng này vào bữa ăn gia đình. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công món bún nổi tiếng này nhé!