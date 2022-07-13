Sữa chua với lịch sử ra đời từ 4000 năm trước và được xem là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon cho mỗi ngày, được thực khách trên khắp các nước yêu thích nhờ vào hàm lượng dinh dưỡng thơm ngon chứa vi lợi khuẩn có lợi. Ngày nay, với sự hòa nhập của các nền ẩm thực, đã có rất nhiều những loại sữa chua độc lạ, thơm ngon ra đời, và trong đó không thể không thể kể đến chính là sữa chua bơ - một loại sữa chua “khuấy đảo” mỗi khi hè tới những năm gần đây. Giờ thì hãy cùng chúng tôi khám phá “tất tần tật” về món sữa chua bơ ngon lành này nhé!

Công dụng được nhiều người biết đến nhất của sữa chua chính là về khả năng hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả nhờ vào thành phần có chứa rất nhiều vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Điều làm món sữa chua bơ này trở nên “viral” mỗi mùa hè tới không chỉ bởi vị thơm mát, ngọt mềm khó cưỡng hay cách chế biến đơn giản, mà còn ở thành phần dinh dưỡng siêu healthy có trong sữa chua bơ.

Bên cạnh công dụng thường thấy này, sữa chua còn mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời khác mà bạn không ngờ tới như: Giảm cholesterol trong máu, ngăn ngừa loãng xương nhờ vào thành phần giàu vitamin D và hàm lượng canxi, giúp kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, trị viêm nhiễm vùng kín,....

Không chỉ vậy, sữa chua còn được xem là “thần dược” giúp các chị em đẹp da đẹp dáng nữa đấy: Giúp chữa da cháy nắng, giúp tẩy tế bào chết một cách tự nhiên nhờ vào thành phần có chứa axit lactic giúp loại bỏ các tế bào da chết, đặc biệt, sữa chua còn có thể giúp trị thâm và trị mụn da cho chị em nhờ vào hàm lượng vitamin C cao có trong sữa chua, giúp làm mờ vết thâm một cách hiệu quả,....

Bên cạnh các công dụng tuyệt vời của sữa chua, bạn cũng không thể bỏ qua những công dụng bất ngờ mà quả bơ mang lại nhé!

Bơ - nữ hoàng của các siêu thực phẩm

Bơ - siêu thực phẩm với nhiều thành phần dinh dưỡng cùng công dụng tuyệt vời

Bơ là trái cây có giá trị dinh dưỡng cao, mang hương vị thơm ngon và được xem là loại thực phẩm vô cùng phổ biến trong cộng đồng những người có ý thức về bảo vệ và tăng cường sức khỏe.

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia của Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 1 quả bơ chứa 320 calo, 17 gram carbohydrate, gần 15 gram chất xơ và vitamin C, E, K và B6, đồng thời chỉ chứa 30 gram chất béo và ít hơn 5 gram đường. Một chỉ số hàm lượng dinh dưỡng rất tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Bơ cũng là nguồn tuyệt vời của magie, kali, beta-carotene và axit béo omega-3, là tác nhân tuyệt vời trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim cũng như duy trì tóc, da và móng khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, các thành phần dinh dưỡng trong bơ còn mang lại các công dụng tuyệt vời khác như: hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng chất béo không bão hòa đơn có trong bơ, chất béo này không những không gây béo mà còn có thể giúp kiềm chế cơn đói. Ngoài ra, việc tiêu thụ bơ còn mang đến các ích lợi khác cho cơ thể như: Bảo vệ da và mắt, kiểm soát huyết áp, tăng cường sức khỏe thai nhi, giảm trầm cảm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả,...

Quả là một món tráng miệng dinh dưỡng và thơm ngon cho mùa hè này phải không nào ?! Hãy cùng bắt tay ngay vào làm món sữa chua bơ thơm ngon khó cưỡng ngay nhé!

Cách làm sữa chua bơ thơm ngon, ngọt mát ngay tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản, dễ tìm cho món sữa chua bơ

Bơ 1 quả lớn

Sữa chua 2 hộp (có đường hoặc không đường)

Sữa đặc 380 gr (1 hộp)

Sữa tươi không đường 440 ml (2 bịch)

Đường 30 gr

Nước sôi 700 ml

Dụng cụ cần để thực hiện: Máy xay sinh tố, tô, phới trộn, muỗng, hũ đựng, nồi cơm điện

Các bước tiến hành làm kem bơ sữa chua siêu đơn giản tại nhà

Bước 1: Trộn hỗn hợp làm sữa chua

Bạn nhớ cho sữa chua vào sau cùng nhé!

- Đầu tiên, bạn chuẩn bị một tô lớn đã được vệ sinh sạch sẽ, tiếp đó lần lượt cho 380gr sữa đặc và 700ml nước sôi vào, tiến hành khuấy đều cho hỗn hợp sữa tan.

- Tiếp đó, bạn tiếp tục cho thêm 440ml sữa tươi không đường vào chung và khuấy nhẹ nhàng theo một chiều.

- Cuối cùng, bạn cho vào 2 hộp sữa chua vào hỗn hợp trên và khuấy đều thêm 1 lần nữa là hoàn tất hỗn hợp làm sữa chua rồi nhé.

- Có một mẹo nhỏ cho chị em ở công đoạn này, nên cho sữa chua vào cuối cùng, vì lúc này nhiệt độ của hỗn hợp sữa vừa đủ thích hợp để men sữa chua cái không bị chết men. Các chị em hãy lưu ý điều này nhé.

Bước 2: Ủ sữa chua

Ủ sữa chua trong vòng 12 tiếng cho sữa lên men

- Ở công đoạn ủ sữa chua này, trước hết bạn đổ hỗn hợp sữa chua vào nồi áp suất hoặc nồi cơm điện, sau đó đậy nắp kín (không mở điện) lại và ủ trong vòng 12 tiếng cho sữa lên men.

- Khi quan sát thấy sữa chua đông mềm gần giống như tàu hũ và không bị nhớt là thành quá trình ủ đã thành công rồi nhé.

Bước 3: Sơ chế và xay nhuyễn bơ

Công đoạn xay nhuyễn bơ

- Trước tiên, với quả bơ mua về, bạn đem cắt đôi quả bơ, loại bỏ hạt rồi cắt phần thịt bơ thành những khúc nhỏ.

- Tiếp đến, lần lượt cho vào máy xay sinh tố phần thịt bơ mới được cắt nhỏ cùng 30gr đường, 20ml nước đun sôi để nguội rồi tiến hành xay nhuyễn mịn là được.

Bước 4: Trộn bơ với sữa chua

Dùng phới khuấy theo 1 chiều cho hỗn hợp sữa chua bơ được hòa quyện

Đến đây thì bạn chỉ việc đổ phần bơ xay vào nồi sữa chua đã ủ, sau đó dùng phới khuấy nhẹ nhàng theo 1 chiều cho hỗn hợp hòa quyện là đã có ngay hỗn hợp sữa chua bơ ở dạng lỏng rồi nhé.

Bước 5: Tạo hình và làm đông lạnh sữa chua

Bảo quản ở ngăn đông tủ mát trong khoảng 8-10 tiếng cho thành phẩm đông lại

- Bạn lần lữa đổ sữa chua bơ dạng lỏng vào các hũ có nắp kín hay cho vào bịch ni-lông trong rồi cột chặt lại.

- Sau đó, bạn đem các thành phẩm mới hoàn thành bảo quản ở ngăn đông tủ lạnh trong khoảng từ 8 - 10 tiếng là có thể thưởng thức rồi nhé.

Thành phẩm

Sữa chua bơ dẻo thơm, beo béo, ăn là ghiền!

Sữa chua bơ sau khi hoàn tất đông vẫn giữ được độ dẻo ngon, mềm mịn cùng vị thơm béo đặc trưng từ bơ, kết hợp với chút vị chua chua ngọt ngọt đặc trưng của sữa chua, dùng làm món tráng miệng hay đồ ăn vặt trong ngày đều ngon hết ý nhé. Đảm bảo các thực khách tại gia ở độ tuổi nào cũng sẽ thích mê luôn đấy!

Mẹo nhỏ để làm sữa chua bơ luôn thành công

- Đầu tiên là quy trình ủ sữa chua, bạn không nên ủ bằng nước quá nóng nếu không muốn hỏng men sữa chua, men hoạt động tốt nhất là ở khoảng 40 độ C. Bên cạnh đó, thời gian ủ càng lâu thì sữa chua càng chua, bạn lưu ý nhé.

- Một rủi ro thứ hai thường gặp khi làm sữa chua bơ tại nhà chính là sữa chua bị dăm đá khi ăn. Nguyên nhân là do thành phần làm sữa chua có nhiều nước và sữa chua bị sốc lạnh đột ngột. Vì vậy, bạn nên để sữa chua dưới ngăn mát tủ lạnh qua đêm rồi hôm sau mới cho lên ngăn đá, không để sát phần tản gió lạnh, mẹo này sẽ giúp sữa chua được làm đông từ từ mà không bị đá dăm nữa.

- Ngoài ra, để đảm bảo dinh dưỡng, bạn nên sử dụng hết sữa chua trong vòng 1 tuần thôi nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bớt lại 2 hũ để làm men cái cho những lần ủ sữa chua sau.

Mẹo chọn bơ sáp tươi ngon, chất lượng

Để chọn được những quả bơ sáp chất lượng, bạn hãy chọn lựa dựa theo các tiêu chí sau nhé:

- Cuống bơ: Bạn nên chọn lõi cuống bơ có màu hơi vàng, chứng tỏ bơ vừa chín tới. Ngược lại, nếu bạn thấy cuống bơ có màu xanh thì quả bơ đó chưa chín.

- Vỏ bơ: Khi bạn thấy vỏ bơ màu nâu tím, sần sùi thì bạn nên chọn vì đó là những quả bơ đã chín tới rồi nhé.

- Cảm giác khi cầm bơ: Nếu bạn cầm bơ lên thấy nặng, chắc tay, nắn bơ thấy mềm và lắc nghe kêu thì đó chính là bơ chín ngon.

Trên đây là công thức làm sữa chua bơ ngọt thơm, beo béo ngay tại nhà. Với thành phần dinh dưỡng và hương vị thơm ngon miễn bàn như này, và cách làm lại siêu đơn giản, chị em đừng bỏ qua món tráng miệng “đủ chất đủ vị” như thế này nhé. Những chiều hè oi bức thế này, hay sau những bữa ăn “thịt cá dư đầy” mà được ăn hũ sữa chua bơ thơm mát, ngọt mềm thì còn gì bằng nào ?!!! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!