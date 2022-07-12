Cách làm trà vải hạt chia, thơm ngon tươi mát, giải nhiệt ngày hè!

Trà vải hạt chia với độ ngọt vừa phải, vị trà đậm đà cùng hương thơm ngọt mát từ trái vải tươi, kết hợp cùng với hạt chia bổ dưỡng, tất cả tạo nên một “siêu phẩm” giải nhiệt ngày hè, vừa thơm ngon lại chuẩn healthy, chẳng lo sợ bị mập lên đâu nhé, đã vậy còn siêu siêu đơn giản và dễ làm nữa! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm trà vải hạt chia thơm ngon, ngọt mát và dinh dưỡng tại nhà nhé!

Quả vải thiều là một loại trái cây nhiệt đới, cùng họ với chôm chôm và nhãn và được biết đến rộng rãi với hương vị ngọt ngào, có thể ăn trực tiếp hoặc sử dụng để chế biến thành rượu vang, nước trái cây và thạch.

Trong một vài năm trở lại đây, trà vải hạt chia là thức uống giải nhiệt được nhiều người, ở nhiều lứa tuổi yêu thích vào mùa hè. Không chỉ thơm ngọt, mát lành, các thành phần trong trà vải hạt chia còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn không ngờ tới nữa đấy.

Trong quả vải có chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, nổi bật hơn cả là các loại vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, mặc dù lượng chất xơ trong quả vải tương đối thấp, nhưng lại rất giàu vitamin và các loại khoáng chất hữu ích. Nhờ vậy mà việc sử dụng vải thiều có thể mang tới các lợi ích sau: ngăn ngừa ung thư nhờ vào hàm lượng vitamin C và các hợp chất phenolic cao, tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ đột quỵ, cải thiện sự trao đổi chất, ngăn ngừa tình trạng táo bón, chữa lành những tổn thương gan và bổ sung nước cho cơ thể,...

Bên cạnh vải thiều, hạt chia cũng là một trong những thành phần chính và có những lợi ích với sức khỏe.

Công dụng của hạt chia

Hạt chia nhập khẩu với nhiều công dụng tuyệt vời

Hạt chia là hạt của cây Salvia Hispaniola, thuộc họ với các loại cây thảo mộc như bạc hà, húng quế, và có nguồn gốc ở khu vực nam Mexico, Guatemala và Bolivia.

Đây là một loại hạt được khuyến khích sử dụng mỗi ngày nhờ vào những công dụng tuyệt vời đã được kiểm chứng:

Công dụng của hạt chia được nhiều người biết đến là khả năng hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhờ vào khả năng hấp thụ nước của hạt chia gấp 16 lần so với trọng lượng vốn có của nó. Chính vì vậy, khi chúng ta uống cốc nước hạt chia thì thường sẽ có cảm giác no lâu cũng như giúp cơ thể hấp thụ ít lượng calo hơn bình thường.

Bên cạnh công dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả, hạt chia còn mang lại những lợi ích sau: Giúp da, tóc và móng tay khỏe mạnh, hỗ trợ và ngăn ngừa các nguy cơ về tim mạch nhờ vào hàm lượng Omega 3 rất cao có trong hạt chia, hỗ trợ tiêu hóa, chống loãng xương, làm chậm quá trình oxy hóa, đồng thời còn rất tốt cho những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường và cả cho phụ nữ mang thai,...

Chỉ với một ly trà vải hạt chia nhỏ thôi mà có thể đem đến những công dụng thật tuyệt vời ?!!! Giờ thì hãy cùng khám phá ngay cách pha trà vải hạt chia, thơm ngon ngọt mát ngay tại nhà nhé.

Cách làm trải vải hạt chia thơm ngọt, bổ dưỡng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu pha trà vải hạt chia

Trái vải thiều tươi 5 trái

Trà Lipton 1 gói

Hạt chia 1/2 muỗng canh

Nước cốt chanh 1/2 muỗng canh

Syrup đường 1 muỗng canh

Đường cát 3 muỗng canh

Đá viên 1 ít

Dụng cụ thực hiện: Máy xay sinh tố, ly, muỗng, dĩa, bình.

Các bước tiến hành pha trà vải hạt chia

Bước 1: bóc và xay vải thiều

Quy trình lấy cùi vải

- Trước tiên, vải thiều mua về, bạn đem lột vỏ và bỏ hạt.

- Tiếp đó, với phần cùi mới tách được, bạn chia thành 2 phần bằng nhau hoặc chênh lệch tùy vào khẩu vị bản thân.

- Kế đó, với phần cùi vải đầu tiên, bạn cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, còn phần cùi vải còn lại, bạn giữ nguyên để thưởng thức với trà nhé.

Bước 2: Ngâm hạt chia

Ngâm tầm 5 phút cho hạt chia nở ra

Với ½ muỗng hạt chia này, bạn chỉ việc trực tiếp cho vào khoảng 200ml nước lọc và để ngâm trong khoảng 5 phút để hạt nở ra là được nhé.

Bước 3: Pha trà

Bạn cần hãm trà từ 5-10 phút cho thành phẩm mang đậm vị trà nhé

- Ở công đoạn này, trước tiên, bạn cần phải hãm trà trước: Lấy 150ml nước nóng già với nhiệt độ từ 60 - 70 độ C cho vào ly, sau đó bỏ túi trà Lipton vào ngâm trong vòng 5 - 10 phút cho trà ngấm.

- Khi bạn thấy nước dần chuyển sang màu vàng đậm thì bỏ thêm 1 muỗng syrup đường vào trà và khuấy cho hòa tan.

Bước 4: Làm trà vải hạt chia

Các bước làm trà vải hạt chia

- Đến bước cuối cùng này thì bạn cần chuẩn bị sẵn một chiếc bình to đã được rửa sạch, sau đó lần lượt cho từng nguyên liệu là nước trà, vải xay, hạt chia, 3 muỗng canh đường cát, 1/2 muỗng nước cốt chanh, cùi vải tách còn nguyên vào chung, sau đó tiến hành khuấy hoặc lắc cho thật đều.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần bỏ đá vào ly rồi rót trà vải hạt chia vào hoặc bạn có thể bỏ đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh và thưởng thức dần dần nhé.

Thành phẩm

Trà vải hạt chia thơm ngon, ngọt mát, giải nhiệt ngày hè!

Trà vải hạt chia với màu đỏ nâu đẹp mắt, mang hương vị thơm ngon khó cưỡng của vải thiều cùng vị trà đậm đà đọng lại nơi đầu lưỡi, kết hợp cùng những hạt chia nho nhỏ giòn giòn, lạ miệng, đảm bảo uống là thích mê nha. Những trưa hè nóng bức như này, được thưởng thức ngay một ly trà vải hạt chia ngọt mát, thơm ngon mà lại còn đầy dinh dưỡng và vệ sinh chuẩn homemade như này thì còn gì bằng nữa nào?!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng cho trà vải hạt chia

Mẹo chọn vải thiều tươi ngon và không bị sâu

- Vải thiều ngon và chín tới sẽ có vỏ màu hồng đỏ, quả tròn đều, phần gai nhẵn, khi sờ vào có độ đàn hồi và có mùi hương đặc trưng. Đây là dấu hiệu để nhận biết một trái vải thiều tươi ngon và chín tới.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những chùm vải còn tươi, có phần cành dính vào quả và lá vẫn còn xanh tươi nhé.

- Ngược lại, bạn nên tránh chọn những quả vải mà mặt vỏ có đốm sậm màu, đốm đen, đặc biệt là ở phần cuống, vì đây rất có thể là những quả đã bị chín quá hay thậm chí là hư thối.

- Ngoài ra, nếu bạn ngửi thấy những quả vải có mùi chua, mùi lên men hay mùi lạ thì bạn không nên chọn nhé, vì rất có thể đây là những quả đã bị ủng hoặc quá cũ rồi.

Mẹo chọn mua hạt chia chất lượng

- Hiện nay, nước ta vẫn chưa thể trồng được loại hạt này, nên tất cả các hạt chia trên thị trường đều là hạt chia nhập khẩu.

- Chính vì vậy, bạn nên chọn mua hạt chia ở những cửa hàng uy tín hoặc trong các siêu thị.

- Đồng thời, khi mua bạn nên đến ý hạn sử dụng và vỏ bao bì để đảm bảo chất lượng tốt nhất của hạt chia nhé.

Trên đây là công thức pha trà vải hạt chia thơm ngon, ngọt mát, đánh bay cơn nóng ngày hè. Với thành phần đầy dinh dưỡng cùng cách làm siêu đơn giản, và quan trọng là thành phẩm thơm ngon, tươi mát, giúp giải nhiệt hiệu quả như này, chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào list menu đồ uống handmade chuẩn healthy tại nhà nào!!! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé!