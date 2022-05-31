Mùa vải đến, bạn thèm ăn nhưng lại không biết cách chọn mua vải ngon thì hãy thử những mẹo sau, chắc chắn không bao giờ mua nhằm vải hư, sâu mà thay vào đó là những trái vải ngon ngọt, tươi mát

Quả vải thiều là một trong những loại trái cây được ưa chuộng tiêu thụ nhiều vào dịp hè. Loại quả nhiệt đới này không chỉ giàu giá trị dinh dưỡng mà còn đem lại rất nhiều lợi ích ấn tượng đối với sức khoẻ, chẳng hạn như chữa lành các tổn thương, ngăn ngừa ung thư, tốt cho da và hệ tiêu hoá.

Vải chín tới phần gai sẽ nhẵn, gai càng nhiều và càng nhọn là vải còn xanh ăn sẽ bị chua.

Vải ngon và chín tới sẽ có vỏ màu hồng đỏ, quả tròn đều. Vải thiều quả sẽ thường nhỏ hơn vải lại (chỉ bằng khoảng 70%), trong khi vải lai thường quả sẽ to và thuôn dài hơn, màu cũng đỏ đậm hơn.

Không chọn các quả vải mặt vỏ có đốm xậm màu, đốm đen, đặc biệt là ở phần cuống vì rất dễ gặp quả thối hay chín quá.

Nên chọn những chùm vải còn tươi, có phần cành dính vào quả và lá vẫn còn xanh tươi. Không nên chọn mua những chùm vải có cành bị khô, héo, dễ gãy hay lá đã khô, không còn tươi.

Ngửi mùi hương

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Dù hương thơm không đậm nhưng vải vẫn có mùi đặc trưng. Vải tươi ngon khi ngửi sẽ thấy hương thơm nhẹ.

Nếu ngửi thấy quả vải có mùi chua, mùi lên men, mùi lạ thì không nên chọn vì rất có thể rã ủng hoặc quá cũ.

Dùng tay nắn

Ảnh minh họa: Internet

Vải tươi sờ vào sẽ có độ đàn hồi, cảm giác quả hơi mềm nhưng vẫn khá săn chắc.

Nếu sờ nắn thấy quả vải cứng thì còn xanh, còn nếu nắn mềm nhưng không đàn hồi thì quả đã cũ hoặc chín quá.

Bóc vỏ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu được, hãy thử bóc vỏ 1 - 2 quả vải bất kỳ trong chùm vải. Nếu khi bóc ra vải ngon vừa chín tới sẽ có:

- Phần cuống có màu trắng, không thâm, không sâu.

- Vỏ dễ lột, có cảm giác giòn, hơi khô.

- Không bị rỉ nước mật khi lột vỏ, cùi khá trong và nhìn cảm giác mọng nước.

Nếu khi lột thấy vỏ dai, cuống thâm, mật rỉ nhiều và phần cùi kém trong thì vải có thể đã chín quá hay sắp hỏng.

Tách cùi, xem hạt

Khi lột vỏ, hãy tách từ từ phần cùi vải để quan sát. Nếu cùi vải mềm, màu trắng trong mọng nước, mùi thơm nhẹ, cùi dày dễ tách, hạt nhỏ thì đây là quả vải ngon. Còn nếu khi tách ra hạt to, cùi nhão thì quả vải này không nên chọn.

Một lưu ý nữa mà bạn nên biết là hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại vải nhưng loại vải ngon và được nhiều người yêu thích nhất là vải thiều vì chúng có cùi dày và vị ngọt. Để tránh nhầm lẫn thì bạn cần biết:

Quả vải thiều thì thường tròn đều, kích thước to cỡ ngón chân cái, màu vỏ bên ngoài khi chín sẽ hồng tươi, đỏ tươi. Vải thiều thường chín muộn, sau vải lai nên đến giữa mùa vải, tháng 6 trở đi mới có vải thiểu.

Các loại vải lai thường có hình thuôn dài, quả mọng và kích thước to gấp 1,5 lần vải thiều. Khi chín chúng có màu hồng rất đẹp. Tuy nhiên quả vải lai thì cùi mỏng, hạt rất to.

Hương vị

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo cho chị em chọn vải thiều ngon ngọt, không bị sâu đầu là nên bóc 1-2 quả vải để nếm thử. Vải ngon phải có vị ngọt và mùi thơm đặc trưng. Vải thiều có cùi dày, hạt nhỏ và vị ngọt hơn so với vải lai.

Một số lưu ý khi ăn vải

Vải có hương vị ngon ngọt, cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cho cơ thể nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Trung bình một ngày chỉ nên ăn 200-300 gram vải.

Vải có hàm lượng đường tương đối cao. Nếu ăn quá nhiều sẽ có nguy cơ thừa cân.

Người bị rối loạn đường máu hoặc bị bệnh tiểu đường không nên ăn quá nhiều vải, tránh làm tăng đường huyết sau khi ăn.

Không nên ăn quá nhiều vải cùng một lúc. Người lớn chỉ nên ăn 5-10 quả/lần, trẻ nhỏ ăn 3-4 quả/lần.