Mẹo lựa bơ "10 trái như 1", chuẩn không cần chỉnh mà chị em nên lưu về cho mình để lựa mua được những quả bơ thơm ngon, mềm dẻo, ngon khó cưỡng

Trước hết chúng ta hãy nhìn vào quả bơ, những quả bơ có màu xanh và có nhiều lấm tấm màu vàng thì tỷ lệ là bơ sáp sẽ cao hơn bơ nước. Không chọn các quả bơ có màu nâu hồng( theo kinh nghiệm của người bán buôn).

Tuy nhiên có những giống bơ khi chín cũng ít thay đổi màu sắc ví dụ như bơ nước chẳng hạn. Nên bạn cũng hãy trang bị thêm kiến thức về các giống bơ phổ biến trên thị trường hiện nay.

Thông thường các loại bơ có vỏ màu xanh, bóng chứng tỏ bơ này chưa chín, không dùng được. Bơ có màu chuyển sang nâu tím, vỏ sần sùi nghĩa là bơ đã bắt đầu chín rồi.

Cách chọn quả bơ ngon theo hình dáng

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Thường thì một quả bơ với hình dáng thon dài sẽ có nhiều thịt hơn bơ dáng tròn. Tuy vậy, quả bơ tròn thường lại có ít xơ hơn. Cho nên hãy áp dụng cách chọn quả bơ chín ngon theo hình dáng tùy theo nhu cầu bạn nhé. Lưu ý rằng bạn không thể chọn quả bơ có hàm lượng chất béo cao nhờ vào hình dáng. Bởi bơ béo ít hay nhiều là tùy thuộc vào giống bơ. Hình dáng bên ngoài sẽ không quyết định được yếu tố này.

Cảm giác khi cầm quả bơ

Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn bơ hãy cầm quả bơ và nắn nhẹ xung quanh. Nếu bơ cầm nặng, chắc tay, cảm giác khi nắn bơ mềm thì đó là bơ chín ngon.

Ngoài ra dân gian còn mách nhau cách lắc nhẹ quả bơ, nếu có tiếng hạt bên trong kêu thì là bơ ngon. Cách này vẫn đúng với một số loại bơ nhưng với những bơ mới hiện nay thì hạt dù chín vẫn khít với thịt bơ vì thế bạn cũng khó đoán được bơ có thật sự chín chưa với cách này.

Bên cạnh đó âm thanh khi lắc bơ không khẳng định được 100% chất lượng của quả bơ. Nếu lắc quả mà có âm thanh kêu nhỏ, chắc thì bơ đã già, tuy nhiên nếu lắc mà âm thanh quá rỗng, kêu lộp bộp thì chắc chắn đây là bơ non.

Cuống bơ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn thấy lõi cuống bơ có màu xanh thì quả bơ đó chưa chín. Nếu lõi cuống bơ có màu nâu thì bơ đó đã chín quá, thậm chí là bị nẫu. Nếu lõi cuống có màu hơi vàng chứng tỏ bơ vừa chín tới, ăn rất ngon, bạn nên chọn những quả bơ này.

Cuống bơ nếu to thì đừng chọn vì nó chưa đủ già sẽ bị đắng. Nên chọn bơ có cuống nhỏ, còn tươi vì như vậy quả bơ vừa được chín tới mà cũng không phải bị chín ép.Một đặc điểm nữa, bơ sáp sẽ có phần cuống hõm vào bên trong và khi ấn nhẹ thấy mềm thì đó là quả bơ ngon.

Chọn bơ theo độ mềm của quả

Ảnh minh họa: Internet

Những quả bơ chín thường mềm đều. Vì thế, khi chọn mua bơ, bạn hãy kiểm tra độ mềm toàn diện của cả quả bơ. Bạn hãy tránh chọn những quả đã mềm nhũn. Vì những quả này đã quá chín và sắp bị hỏng.

Lưu ý:

Bơ ngon là quả bơ khi bóc bỏ rất dễ dàng, bạn chỉ cần lột nhẹ là đã tách được phần vỏ khỏi phần thịt.

Bơ chỉ chín sau khi hái từ trên cây xuống từ một đến hai ngày. Khi mua bơ về, bạn đừng cất vào thùng gạo hay túi ni lông làm gì mà chỉ cần đặt trong rổ, để ở nơi thoáng mát, cuống hướng lên trên, từ từ quả bơ sẽ chín. Chỉ cần một quả chín, những quả còn lại trong rổ cũng sẽ chín theo.

Ngoài ra, bạn cũng không nên để bơ trong tủ lạnh để bảo quản, tủ lạnh cũng làm cho bơ mất đi giá trị dinh dưỡng, món ăn không còn thơm ngon như lúc ban đầu. Tuy nhiên, nếu bạn mua nhiều bơ và muốn bảo quả bơ trong thời gian dài. Bạn hãy làm theo cách này:

Trước tiên bạn nên để bơ chín rồi dùng thìa nạo lấy phần thịt ở bên trong quả bơ, rồi cho vào hộp đậy nắp kín, rồi bỏ vào ngăn đá dùng dần. Như vậy, món bơ của bạn không bị mất đi giá trị dinh dưỡng.