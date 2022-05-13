Hồ biến tủ lạnh nhà bạn trở nên sạch sẻ thơm tho như mới chỉ bằng một vài mẹo nhỏ mà bạn không ngờ đến

Dưới đây là hướng dẫn cách vệ sinh tủ lạnh rất hay mà bạn nên biết.

Có nhiều nguyên nhân khến tủ lạnh bị mốc. Ví dụ như thời gian sử dụng lâu, đồ ăn thừa bám, thực phẩm lỏng bị đổ ra... Những vết nấm mốc ở phía trong và ngoài không khó để làm sạch, nhưng phần gioăng viền bị đen thì cực kỳ khó vệ sinh.

- Pha nước và giấm theo tỷ lệ 1:5 rồi hòa với chất tẩy rửa.Nhúng bàn chải đánh răng vào dung dịch trên và cọ kỹ phần gioăng của tủ lạnh để đánh bay các vết nấm mốc cứng đầu. Dùng khăn lau khô gioăng tủ lạnh.

- Pha hỗn hợp baking soda với giấm hoặc chanh tươi, nhúng miếng bọt biển hoặc khăn vào hỗn hợp này và lau sạch bề mặt tủ lạnh. Với gioăng cửa tủ và các khe, bạn dùng bàn chải cọ để việc tẩy vết mốc tủ lạnh trở nên dễ dàng hơn. Dùng khăn giấy hoặc khăn mềm để lau khô toàn bộ tủ.

- Nhúng khăn sạch vào rượu trắng để lau toàn bộ tủ lạnh, lau kỹ những chỗ có vết bẩn, nấm mốc. Lau nhẹ nhàng một lần nữa bằng khăn ẩm khác để loại bỏ mùi rượu.

Ngoài ra, nếu chưa hết bạn có thể mua chai tẩy mốc tủ lạnh bôi dung dịch tẩy lên các vết mốc cứng đầu ở gioăng tủ lạnh, chờ khoảng 5-6 tiếng hoặc để qua đêm cho chất tẩy hoạt động, sau đó dùng khăn cứng hoặc bàn chải chà kỹ, lau lại bằng khăn ẩm sạch. Bạn nhớ đeo găng tay khi vệ sinh tủ lạnh bị mốc theo cách này.

Lau sạch các vật dụng trong tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Hãy dùng khăn lau hoặc khăn giấy loại bỏ các vết bẩn vô tình dính vào bên ngoài các vật dụng trong tủ lạnh hay nước sốt của món ăn rò rỉ và dính vào bề mặt tủ lạnh. Thao tác này vô cùng đơn giản nhưng có thể hạn chế tối đa chất bẩn dính và mắc kẹt trong các kệ hoặc ngăn kéo.

Bọc kín thực phẩm trước khi cho vào tủ

Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho thực phẩm, đồ ăn thừa vào trong hộp đựng có nắp đậy kín hoặc bọc kín bằng màng bọc thực phẩm an toàn. Việc này vừa giúp tủ lạnh gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ hơn, vừa đảm bảo thực phẩm được bảo quản trong điều kiện tốt nhất cũng như ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi nảy nở gây mùi hôi khó chịu.

Sắp xếp ngăn nắp và phân loại thực phẩm

Ảnh minh họa: Internet

Phân chia các loại thực phẩm thành từng loại riêng như thịt cá, rau củ, thức ăn chín... và để chúng tách biệt với nhau là cách để giúp thực phẩm của bạn được bảo quản tốt hơn, tủ lạnh ngày nay với dung tích lớn như các dòng tủ lạnh ngăn đá dưới được sạch sẽ hơn.

Ngoài ra sau khi phân chia các loại thực phẩm ra riêng biệt thì người dùng cũng nên sắp xếp chúng vào tủ lạnh 1 cách gọn gàng, ngăn nắp để tủ lạnh không chỉ sạch mà còn đẹp.

Cho vỏ cam, quýt hay vài lát chanh vào tủ lạnh

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ăn cam, quýt xong bạn giữ lại vỏ rửa sạch rồi đặt ở các góc tủ lạnh, sau vài ngày mùi hôi trong tủ sẽ giảm đi đáng kể. Đối với chanh, bạn cắt thành lát mỏng rồi đặt vào các ngăn tủ lạnh. Tinh dầu trong vỏ cam, quýt hay chanh sẽ hút hết mùi hôi khó ngửi của tủ lạnh. Khi cảm thấy có mùi hôi trở lại thì bạn thay mới vỏ cam, quýt hay lát chanh trong tủ lạnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lấy một ít trà khô đựng trong túi vải nhỏ cho vào tủ lạnh. Mùi thơm và tinh chất trong trà sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ. Túi trà này có thể sử dụng liên tục khoảng 1 tháng, sau đó bạn có thể thay thế bằng một túi mới.