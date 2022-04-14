5 mẹo giúp bạn chọn thực phẩm lành mạnh. Không chỉ giúp bữa gia ăn đình thêm ngon mà còn tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 14/04/2022 10:06

Khi bạn đi thực phẩm, điều quan trọng là phải danh sách và ghi nhớ một số nguyên tắc về những thứ cần mua. Mách bạn 5 cách lựa chọn thực phẩm lành mạnh, tươi ngon cho bữa ăn gia đình.

1. Chọn thực phẩm tươi

5 mẹo giúp bạn chọn thực phẩm lành mạnh. Không chỉ giúp bữa gia ăn đình thêm ngon mà còn tốt cho sức khỏe - Ảnh 1

Việc đầu tiên khi đi chợ là bạn phải chọn các loại thực phẩm tươi. Trái cây và rau quả cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã chọn được các loại trái cây và rau quả trong giỏ hàng của mình. 

Hãy chọn trái cây và rau củ trước. Điều này sẽ giúp bạn mua được nhiều trái cây và rau củ tươi hơn và có thể đảm bảo được chúng vẫn còn tươi nguyên. 

2. Ưu tiên thực phẩm theo mùa

Khi chọn thực phẩm tươi sống, bạn hãy cố gắng chọn những thực phẩm theo mùa, khu vực nơi bạn sống hoặc từ các vùng lân cận. 

Hãy nhớ rằng trái cây và rau quả ở nơi khác có thể mất nhiều thời gian vận chuyển đến cửa hàng. Điều này có nghĩa là nông dân đã thu hoạch chúng trước khi chúng chín hoàn toàn nên chất dinh dưỡng có thể thấp hơn bình thường. 

3. Mua ngũ cốc nguyên hạt

5 mẹo giúp bạn chọn thực phẩm lành mạnh. Không chỉ giúp bữa gia ăn đình thêm ngon mà còn tốt cho sức khỏe - Ảnh 2

Khi lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe, bạn cũng nên ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt. Các sản phẩm ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều thành phần dinh dưỡng khác nhau rất tốt cho gia đình bạn. 

Ngũ cốc nguyên hạt có nhiều vitamin E và chất béo lành mạnh, còn dầu ngũ cốc thì cung cấp carbohydrate, protein, vitamin và khoáng chất.

Không giống như ngũ cốc tinh chế, các sản phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, vậy nên đừng quên mua chúng nhé!

4. Chọn thực phẩm ít chất béo

Khi mua các sản phẩm từ sữa như pho mát, hãy chọn thực phẩm nào có chứa ít chất béo. Sản phẩm ít chất béo rất tốt cho tất cả các thành viên trong gia đình, ngoại trừ trẻ sơ sinh dưới 3 tuổi.

5. Kiểm tra nhãn thông tin dinh dưỡng

5 mẹo giúp bạn chọn thực phẩm lành mạnh. Không chỉ giúp bữa gia ăn đình thêm ngon mà còn tốt cho sức khỏe - Ảnh 3

Chúng ta thường cho mọi thứ vào giỏ hàng của mình mà không cần suy nghĩ nhiều, vậy nên bạn đã bao giờ dừng lại và nhìn vào bảng thành phần hay hạn sử dụng chưa? 

Nếu bạn muốn lựa chọn thực phẩm lành mạnh, đọc nhãn thông tin dinh dưỡng là việc vô cùng cần thiết. Các thành phần trong bảng được sắp xếp theo lượng, vậy nên thành phần nào xuất hiện đầu tiên trong danh sách là thành phần chính của sản phẩm.

Ngoài việc xem xét lượng calo của từng sản phẩm, bạn nên xem kỹ thông tin dinh dưỡng xem chúng có chứa chất béo bão hòa, natri hay đường cao không. Bạn cũng nên so sánh với các sản phẩm khác, điều này sẽ giúp cho bạn chọn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao nhất.

Theo Step To Health 

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