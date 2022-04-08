5 lợi ích tuyệt vời từ vỏ chanh bạn không nên bỏ qua vì quá "thần kỳ"

Mẹo vặt trong bếp 08/04/2022 15:01

Vỏ chanh rất hữu ích trong cuộc sống, chúng còn được sử dụng nhiều trong nấu ăn, làm thuốc và mỹ phẩm. Chúng chứa các chất phức hợp như tinh dầu và axit xitric có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Mách bạn một vài cách sử dụng vỏ chanh đúng và hiệu quả.

1. Chất tẩy móng

5 lợi ích tuyệt vời từ vỏ chanh bạn không nên bỏ qua vì quá 'thần kỳ' - Ảnh 1

Nếu móng tay của bạn có màu vàng hoặc dễ gãy, tại sao không thử thêm một chút vỏ chanh vào nước sơn móng tay của bạn? Ngoài ra, bạn có thể chà xát trực tiếp lên móng tay, chúng cũng có tác dụng làm móng bạn trắng hơn.

Nguyên liệu: 

  • Vỏ 1 quả chanh
  • Sơn móng tay trong suốt

Cách làm

  • Bào vỏ chanh và cho nó vào sơn móng tay của bạn.
  • Lấy phần trắng của vỏ chà xát trực tiếp lên móng tay ngày 2 lần.

2. Nguyên liệu làm dậy mùi hương

Nếu bạn muốn thêm hương vị đặc biệt cho món salad, súp hoặc món hầm, bạn có thể sử dụng vỏ chanh. Cách làm vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả sẽ khiến bạn "mê tít". 

Nguyên liệu: 

  • Vỏ 2 quả chanh
  • 1 chai dầu ô liu

Cách làm: 

  • Bào vỏ chanh vào lọ dầu ô liu.
  • Đợi trong vài ngày, chúng ta có thể dùng nó làm tăng mùi hương của món ăn.

3. Xịt thơm cho căn nhà

5 lợi ích tuyệt vời từ vỏ chanh bạn không nên bỏ qua vì quá 'thần kỳ' - Ảnh 2

Một nguyên liệu đơn giản và hoàn hảo giúp loại bỏ mùi hôi cho ngôi nhà của bạn. 

Nguyên liệu: 

  • Vỏ 2 quả chanh
  • 0,5 lít nước
  • 3 cọng hương thảo tươi
  • 1 thìa cà phê chiết xuất vani

Cách làm: 

  • Đun sôi vỏ chanh trong nước, sau đó thêm chiết xuất vani và hương thảo.
  • Khi nước sôi để nguội hoàn toàn rồi cho vào bình xịt và xịt bất cứ nơi nào bạn muốn. Mùi hương cực kỳ dễ chịu. 

4. Làm mịn da, đặc biệt là da khuỷu tay và gót chân

Do các vùng da này thiếu tuyến dầu nên thường bị khô, vỏ chanh là "cứu tinh" tuyệt vời giúp da bạn mịn màng hơn. 

Nguyên liệu: 

  • 2 thìa vỏ chanh
  • 6 giọt nước chanh
  • 1 thìa cà phê muối nở (Baking soda)

Cách làm: 

  • Sau khi trộn tất cả các thành phần thành dạng đặc, thoa lên vùng da bị sần và massage nhẹ nhàng.
  • Sau 5 phút, rửa sạch bằng nước ấm.
  • Tránh ánh nắng trực tiếp.

5. Chất tẩy rửa làm sạch lò nướng

5 lợi ích tuyệt vời từ vỏ chanh bạn không nên bỏ qua vì quá 'thần kỳ' - Ảnh 3

Vỏ chanh là một chất tẩy tuyệt vời giúp loại bỏ dầu mỡ, mùi hôi và vết bẩn bám trên nướng. 

Nguyên liệu: 

  • Vỏ 2 quả chanh
  • 1 ly nước

Cách làm: 

  • Cho vỏ chanh và nước vào cốc rồi cho vào lò nướng.
  • Làm nóng lò trong 30 phút, sau đó đợi vài phút. Lau lại lò bằng vải sạch. 

Theo Step To Health

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