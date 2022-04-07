Các loại thực phẩm bạn có thể đông lạnh mà không lo hư hỏng hay mất chất dinh dưỡng

Ít ai biết trứng có thể đông lạnh. Bạn nên đập bỏ vỏ quả trứng và để phần trứng bên trong vào tủ đông. Bạn có thể đông lạnh lòng trắng và lòng đỏ bằng cách cho vào hộp đựng riêng. Trên hộp đựng nên có nhãn ghi ngày tháng giúp bạn dễ dàng xác định thứ tự.

Không phải tất cả các loại phô mai đều có thể đông lạnh. Tuy nhiên các loại phô mai mềm không thể đông cứng trong tủ đông được. Bạn chỉ nên đông loại phô mai cứng, sau khi ăn còn dư bạn có thể chúng trong túi hoặc hộp đựng hợp vệ sinh và để đông lạnh.

3. Quả bơ

Bơ chín vừa phải sẽ mềm và dễ hỏng nếu không được ăn trong vài ngày sau khi bạn mua về. Nếu muốn để lâu, bạn có thể bỏ hạt, cắt thành các kích thước mà bạn muốn, cho vào hộp và để trong ngăn đông tủ lạnh. Bạn có thể vắt chanh lên quả bơ để giữ chúng lâu hơn.

4. Các loại thảo mộc tươi

Các loại thảo mộc rất nhanh bị héo ngay cả khi để trong ngăn mát tủ lạnh. Hãy cắt chúng ra và cho vào tủ đông. Ngoài giữ được độ tươi còn có thể giữ được hương vị của chúng. Gừng sẽ bị khô nhanh trong tủ lạnh, vì vậy bạn nên cắt thành từng miếng nhỏ và cho vào ngăn đông, có thể sử dụng được lâu hơn.

5. Cà phê còn thừa

Bạn có thể nghĩ rằng việc vứt bỏ cà phê còn thừa sau khi uống là điều đương nhiên, nhưng bạn không cần phải vứt bỏ nó một cách lãng phí như vậy. Bạn có thể để chúng vào ngăn đá hoặc làm thành đá viên cũng là một ý tưởng hay.

Theo Comedy.com