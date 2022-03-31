Cách bảo quản đậu bắp giữ được lâu, để một tháng không sao

Đậu bắp là loại thực phẩm thường được bày trên bàn ăn nhất là vào những ngày hè. Nhưng loại thực phẩm này rất dễ bị hư hỏng nên nhiều người ngại mua nhiều ngay cả khi được bảo quản ở siêu thị.

Vậy thời hạn sử dụng và thời gian bảo quản của đậu bắp tốt nhất là bao lâu? Còn tươi Nếu mới mua thì bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 đến 5 ngày và ngăn đông bảo quản khoảng 1 tháng. Xử lý đúng cách sẽ để được lâu hơn Khi đã cắt nhỏ Ảnh minh họa: leep.app Khi đậu bắp đã cắt nhỏ để tiện sử dụng trong nấu ăn hàng ngày, hạn sử dụng tốt nhất là từ 3 đến 4 ngày trong tủ lạnh và khoảng 1 tháng trong ngăn đông. Thời gian bảo quản sẽ ngắn hơn một chút so với để nguyên trái vì vậy nếu bạn muốn cắt nhỏ thì tốt nhất nên bảo quản trong ngăn đá.

Khi đã luộc Ảnh minh họa: eva.vn Đối với đậu bắp luộc thời hạn sử dụng tốt nhất là khoảng 1 đến 2 ngày khi để trong ngăn mát tủ lạnh và khoảng 1 tháng trong ngăn đông. Khi đã chế biến sẽ rút ngắn thời gian sử dụng lại. Tuy nhiên nếu bạn luộc chín trước bạn có thể đỡ phải sơ chế món ăn trước khi nấu và tốt nhất bạn nên bảo quản đậu bắp đã luộc vào ngăn đông. Trong trường hợp đã cắt và chế biến rồi Ngay cả khi đã cắt khúc đậu bắp rồi luộc qua thì thời gian sử dụng tốt nhất là khoảng 1 đến 2 ngày trong ngăn mát và khoảng 1 tháng trong ngăn đông. Nó không thay đổi nhiều cho dù còn nguyên trái hay đã cắt, do đó cách này sẽ vô cùng thuận tiện khi nấu ăn.

Cách bảo quản đậu bắp trong tủ lạnh Bảo quản trong tủ lạnh Đây là cách bảo quản cơ bản khi nhà bạn có ngăn mát tủ lạnh. Bọc đậu bắp trong giấy ăn để đậu bắp không bị khô hoặc cho vào túi ni lông sau đó bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu muốn để được lâu hơn thì nên cắt bỏ cuống sau đó cho vào keo với một ít nước rồi dùng nắp hoặc màng bọc thực phẩm bọc lại. Nếu thay nước hai ngày một lần và bảo quản đúng cách đậu bắp sẽ để được hơn một tuần. Khi đông lạnh đậu bắp chưa chế biến bạn nên sơ chế để việc nấu dễ dàng hơn. Cắt bỏ cuống, rửa sạch với nước, dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào túi zip rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Khi sử dụng, có thể chế biến món ăn không cần rã đông. Luộc và bảo quản lạnh Đậu bắp luộc không thể bảo quản được lâu dù bạn để nguyên hay cắt miếng do đó bạn nên ăn càng sớm càng tốt. Nếu không ăn ngay hãy bảo quản trong tủ lạnh bằng cách rửa sạch sau đó cho vào hộp đậy kín, cất vào ngăn mát tủ lạnh. Ảnh minh họa: madefresh.com.vn Cách bảo quản này cần đun sôi đậu bắp đã chuẩn bị trong khoảng 1 phút và để nguội. Để ráo nước sau đó cho vào ngăn đá tủ lạnh để bảo quản. Có thể cắt thành từng lát như thế rất tiện lợi, bạn có thể tùy thích lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào. Đậu bắp không mất nhiều thời gian để rã đông vì vậy khi cho đậu bắp vào đông lạnh bạn có thể nêm nếm gia vị. Theo Macaro-ni

Chú ý 7 loại thực phẩm sau đây không nên nhét vào tủ lạnh! Bạn đã bao giờ vô tình làm hỏng đồ ăn mà bạn cho là giữ được độ tươi ngon khi bảo quản trong tủ lạnh nhưng khi cho vào tủ lạnh thì hương vị bị mất đi hoặc chuyển sang mùi khác.

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