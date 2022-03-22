Bạn đã biết cách bảo quản thực phẩm đúng cách chưa? Học ngay những 'bí thuật' này để trở thành người nội trợ thông thái nhé!

Mẹo vặt trong bếp 22/03/2022 14:44

Dưới đây sẽ giới thiệu những phương pháp bảo quản các loại thực phẩm như rau, thịt, cá. Để ngăn chặn thực phẩm bị hỏng khi để lâu thì tùy vào từng loại thực phẩm khác nhau mà có phương pháp bảo quản phù hợp nhằm giữ được độ tươi ngon

Cách bảo quản rau củ quả

Về cơ bản, sấy khô là phương pháp không phù hợp khi bảo quản rau củ quả. Nên gói thực phẩm vào giấy báo, màng bọc thực phẩm hoặc bọc bằng giấy ăn rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên có một số loại rau không thích nhiệt độ thấp.

Bạn đã biết cách bảo quản thực phẩm đúng cách chưa? Học ngay những 'bí thuật' này để trở thành người nội trợ thông thái nhé! - Ảnh 1

Một số loại khoai như khoai lang, củ từ,…không thích hợp bảo quản ở nhiệt độ thấp. Bọc toàn bộ vào giấy báo và cất ở nơi thoáng, mát. Vì khoai tây và cà rốt không dễ bị mất độ ẩm nên có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng khí, mát mẻ nhưng ngoại trừ mùa hè.

Lá củ cải trắng sẽ hút nhiều nước khiến củ dễ bị khô héo. Về cơ bản lá sẽ được cắt ra, gói trong giấy báo hoặc giấy ăn và để củ cải thẳng đứng.

Các loại rau xanh như cải bó xôi, cải bó xôi Nhật là những loại rau thường rất dễ khô héo  và hỏng. Hãy bảo qunr bằng cách quấn giấy ăn hoặc giấy báo ẩm rồi cất nó thẳng đứng. Đây là một phương pháp nhằm duy trì độ tươi của rau như đang được trồng trên đất. Điều này về cơ bản có thể áp dụng cho bất kỳ loại rau nào và bạn có thể tưởng tượng được rau sẽ được giữ được trạng thái tươi ngon như khi còn ở trên đồng ruộng, vì vậy hãy sử dụng phương pháp này để bảo quản rau củ quả.

Cách bảo quản thịt

Khi mua về, bạn lấy ra khỏi gói và chia thành nhiều phần nhỏ rồi cho vào trong tủ lạnh hoặc tủ đông để bảo quản. Có thể dễ dàng bảo quản trong các túi bảo quản nhưng nước từ trong thịt có chứa thành phần protein và vị umami sẽ gây ra mùi hôi. Ngoài ra, cần cẩn thận vì có thể chứa vi sinh vật gây ngộ độc thực phẩm. Chọn thịt càng ít nước càng tốt, cho thịt vào túi ni lông để các nguyên liệu khác không bị dính nước.

Bạn đã biết cách bảo quản thực phẩm đúng cách chưa? Học ngay những 'bí thuật' này để trở thành người nội trợ thông thái nhé! - Ảnh 2

Khi bảo quản bằng phương pháp đông lạnh, xử lý sạch thịt khi còn tươi sẽ là một mẹo để thịt không bị hỏng. Tuy nhiên, thời gian bảo quản lâu nhất là khoảng một tháng. Thịt xay là loại có diện tích tiếp xúc nhiều với không khí sẽ có xu hướng bị oxy hóa, vì vậy hãy sử dụng hết trong khoảng hai tuần kể cả trong điều kiện bảo quản bình thường. Vấn đề cần lưu ý là sử dụng màng bọc, túi bảo quản và phải bảo quản kín để thịt không tiếp xúc với không khí.

Cách bảo quản cá

Vì cá rất dễ hỏng nên nếu như bạn không ăn ngay sau khi mua nó bạn nê đông lạnh cá ngay khi cá còn tươi. Cá dễ bị hư hỏng ở phần mang và nội tạng. Không phải để nguyên con mà bạn nên lấy nội tạng ra rửa và để ráo nước rồi mới đông lạnh.

Giống như thịt, cá dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với không khí. Dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cho vào túi bảo quản và bảo quản kín. Đúng là “một công đôi việc” vì vừa tránh thực phẩm hư hỏng vừa tránh sự lây lan mùi sang các thực phẩm khác.

Bạn đã biết cách bảo quản thực phẩm đúng cách chưa? Học ngay những 'bí thuật' này để trở thành người nội trợ thông thái nhé! - Ảnh 3

Ngoài ra, phương pháp rã đông phù hợp nhất là "rã đông đươi dòng nước đang chảy", khi đó toàn bộ túi bảo quản được tiếp xúc với nước đang chảy. Tuy mất thời gian nhưng đây là phương pháp rã đông mà vẫn giữ được độ tươi của cá. Khi rã đông ở nhiệt độ phòng, hãy cẩn thận vì đây là môi trường mà vi khuẩn có thể dễ dàng phát triển.

Gạo, mì sấy khô và gia vị có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng

Gạo và mì sấy khô có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng nhưng cũng cần phải cẩn thận về độ ẩm. Ẩm ướt có thể khiến nấm mốc phát triển. Tránh bảo quản ở những nơi có khả năng tích tụ nhiệt và độ ẩm, chẳng hạn như dưới bồn rửa hoặc gần bếp. Các nguyên liệu có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng  chẳng hạn như rong biển và trà, nếu bạn muốn giữ chúng khô ráo không bị ẩm mốc bạn nên để chúng trong tủ lạnh.

Gia vị trước khi mở về cơ bản có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Nếu bảo quản trong nhiệt độ môi trường như trong siêu thị thì sẽ không có rủi ro hư hại. Tuy nhiên, sau khi mở, cũng có những gia vị cần được bảo quản lạnh vì vậy nên kiểm tra kỹ nhãn mác các lọ gia vị.

Theo trang Fumakilla

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