Chú ý 7 loại thực phẩm sau đây không nên nhét vào tủ lạnh!

Mẹo vặt trong bếp 30/03/2022 17:42

Bạn đã bao giờ vô tình làm hỏng đồ ăn mà bạn cho là giữ được độ tươi ngon khi bảo quản trong tủ lạnh nhưng khi cho vào tủ lạnh thì hương vị bị mất đi hoặc chuyển sang mùi khác.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm không nên bỏ vào tủ lạnh, bây giờ hãy kiểm tra xem tủ lạnh của bạn cố chứa một trong số những thực phẩm này không nha.

1. Mật ong

Chú ý 7 loại thực phẩm sau đây không nên nhét vào tủ lạnh! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: vnexpress.net

Nếu bạn để mật ong trong tủ lạnh, thành phần đường của mật ong sẽ kết tinh lại khi gặp lạnh. Tin tốt là điều này không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc thời hạn sử dụng của mật ong. Bản thân thành phần mật ong kết tinh không thay đổi nên bạn có thể ăn. Để tránh bị hư hỏng bạn nên bảo quản mật ong trong lọ thủy tinh đậy kín nắp. Tốt nhất nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng và nhiệt.

2. Hành tây

Ngăn rau của tủ lạnh có độ ẩm cao khoảng 90% nên không thích hợp để bảo quản hành tây. Hành tây sẽ để được lâu hơn nếu chúng được bảo quản ở nơi thoáng khí ở nhiệt độ phòng hoặc để những nơi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ tốt hơn là cất chúng trong tủ lạnh.

3. Khoai tây

Chú ý 7 loại thực phẩm sau đây không nên nhét vào tủ lạnh! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: vov.vn

 

Trong môi trường 3-5 độ C như trong tủ lạnh khoai tây sẽ có đặc tính là chuyển đổi chất tinh bột thành đường và độ ngọt sẽ tăng lên. Nếu thành phần đường nhiều màu của món chiên sẽ đậm hơn do đó hãy cẩn thận. Ngoài ra, khi hàm lượng đường tăng lên, độ ngon của món ăn sẽ giảm đi, vì vậy mà phương pháp bảo quản trong tủ lạnh sẽ không phù hợp với một số loại thực phẩm. Ngoài ra, vì bên trong tủ lạnh thường sẽ lạnh và khô, khoai tây sẽ mất độ ẩm và vỏ ngoài bị nhăn do mất nước, không thích hợp để bảo quản lâu dài.

4. Bánh mì

Nhiệt độ của tủ lạnh làm tăng tốc độ lão hóa chất tinh bột có trong bánh mì. Ngoài ra, quá trình bay hơi của nước sẽ diễn ra nhiều hơn so với khi bảo quản ở nhiệt độ phòng. Kết quả là hương vị của bánh mì bị giảm đi. Nên bảo quản bánh mì ở nơi có độ ẩm thấp và tránh ánh nắng trực tiếp. Ngoài ra, bánh mì còn hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh, vì vậy tuyệt đối không được để bánh gần những thứ nặng mùi. Ngay cả khi nó chưa được mở túi bạn cũng đừng đặt nó gần nước hoa.

5. Cà phê

Chú ý 7 loại thực phẩm sau đây không nên nhét vào tủ lạnh! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: vov.vn

Nếu bạn để cà phê trong tủ lạnh, do sự phân tán mùi hương mùi trong tủ lạnh sẽ được chuyển sang mùi cà phê. Khi cà phê đã được hòa tan khi để vào tủ lạnh sẽ để lại mùi.

6. Cà chua

Nếu bạn bảo quản cà chua trong tủ lạnh độ chín tự nhiên ngưng lại dẫn đến kết cấu và hương vị của chúng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn bảo quản cà chua ở nhiệt độ phòng thì hãy chú ý vì chúng sẽ chín và mềm hơn.

7. Dưa hấu

Chú ý 7 loại thực phẩm sau đây không nên nhét vào tủ lạnh! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: vnexpress.net

Nếu làm lạnh dưa hấu quá lâu vị ngọt sẽ bị giảm đi một nửa. Hơn nữa, dưa hấu cũng mất đi các đặc tính chống oxy hóa. Giữ dưa hấu đã cắt mặt ở nơi thông thoáng và không khí tương đối mát mẻ. Tuy nhiên dưa hấu cắt mặt nhanh chóng bị hỏng vì vậy bạn nên cất chúng trong tủ lạnh nhưng hãy ăn sớm. Dưa hấu ngon nhất vào ở khoảng 8 đến 10 độ C, và khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đó, độ ngọt sẽ giảm xuống.

Theo Rakuten Infoseek News

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