Chú ý 7 loại thực phẩm sau đây không nên nhét vào tủ lạnh!

Trong môi trường 3-5 độ C như trong tủ lạnh khoai tây sẽ có đặc tính là chuyển đổi chất tinh bột thành đường và độ ngọt sẽ tăng lên. Nếu thành phần đường nhiều màu của món chiên sẽ đậm hơn do đó hãy cẩn thận. Ngoài ra, khi hàm lượng đường tăng lên, độ ngon của món ăn sẽ giảm đi, vì vậy mà phương pháp bảo quản trong tủ lạnh sẽ không phù hợp với một số loại thực phẩm. Ngoài ra, vì bên trong tủ lạnh thường sẽ lạnh và khô, khoai tây sẽ mất độ ẩm và vỏ ngoài bị nhăn do mất nước, không thích hợp để bảo quản lâu dài.

4. Bánh mì

Nhiệt độ của tủ lạnh làm tăng tốc độ lão hóa chất tinh bột có trong bánh mì. Ngoài ra, quá trình bay hơi của nước sẽ diễn ra nhiều hơn so với khi bảo quản ở nhiệt độ phòng. Kết quả là hương vị của bánh mì bị giảm đi. Nên bảo quản bánh mì ở nơi có độ ẩm thấp và tránh ánh nắng trực tiếp. Ngoài ra, bánh mì còn hấp thụ mùi từ môi trường xung quanh, vì vậy tuyệt đối không được để bánh gần những thứ nặng mùi. Ngay cả khi nó chưa được mở túi bạn cũng đừng đặt nó gần nước hoa.

5. Cà phê

Ảnh minh họa: vov.vn

Nếu bạn để cà phê trong tủ lạnh, do sự phân tán mùi hương mùi trong tủ lạnh sẽ được chuyển sang mùi cà phê. Khi cà phê đã được hòa tan khi để vào tủ lạnh sẽ để lại mùi.

6. Cà chua

Nếu bạn bảo quản cà chua trong tủ lạnh độ chín tự nhiên ngưng lại dẫn đến kết cấu và hương vị của chúng sẽ thay đổi. Tuy nhiên, nếu bạn bảo quản cà chua ở nhiệt độ phòng thì hãy chú ý vì chúng sẽ chín và mềm hơn.

7. Dưa hấu

Ảnh minh họa: vnexpress.net

Nếu làm lạnh dưa hấu quá lâu vị ngọt sẽ bị giảm đi một nửa. Hơn nữa, dưa hấu cũng mất đi các đặc tính chống oxy hóa. Giữ dưa hấu đã cắt mặt ở nơi thông thoáng và không khí tương đối mát mẻ. Tuy nhiên dưa hấu cắt mặt nhanh chóng bị hỏng vì vậy bạn nên cất chúng trong tủ lạnh nhưng hãy ăn sớm. Dưa hấu ngon nhất vào ở khoảng 8 đến 10 độ C, và khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đó, độ ngọt sẽ giảm xuống.

Theo Rakuten Infoseek News