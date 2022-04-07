Dọn dẹp nhà cửa cũng phải thật "ý tứ": Điểm qua những sai lầm bạn có thể mắc phải khiến ngôi nhà của bạn càng dọn càng "khiếp"

Khi bạn nhìn thấy rác và bụi trên sàn, bạn sẽ muốn bắt đầu lau chúng. Tuy nhiên, tốt hơn hết là bạn nên bắt đầu làm sạch từ trần nhà. Nếu bạn bắt đầu lau từ trên cao, bụi tích tụ trên đèn, khung tranh, kệ, bàn ghế,... sẽ rơi xuống, khi đó bạn chỉ cần quét và bắt đầu công việc lau sàn.

Nếu bạn sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa khi rửa bát hoặc giặt quần áo, rất khó để bạn có thể làm sạch chúng một cách hợp lý và cần nhiều nước hơn để rửa/giặt sạch. Ngoài ra, dùng chất tẩy và bột giặt quá nhiều có thể làm hỏng vải, vì vậy bạn nên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất .

Bạn có thường làm vệ sinh chổi, giẻ lau, miếng rửa chén và bàn chải không? Trong khi làm dọn dẹp, điều quan trọng là phải khử trùng riêng các dụng cụ vệ sinh, vì vi trùng và bụi có thể bám vào chúng. Dọn dẹp bằng dụng cụ vệ sinh không sạch sẽ không gì chuyển bụi bẩn từ chỗ này sang chỗ kia.

4. Không đeo găng tay

Nên đeo găng tay cao su để tránh bị đứt tay hoặc dính chất tẩy làm mòn da tay của bạn. Bạn nên mua loại găng tay phù hợp với kích cỡ bàn tay là tốt nhất.

5. Không rửa bát ngay

Bạn đã bao giờ hối hận vì rửa bát vào ngày hôm sau chưa? Khi bạn đi ngủ mà để bát đĩa chất đống, bọ và chuột có thể chui ra để ăn thức ăn thừa. Nếu không muốn chứng kiến ​​cảnh tượng khủng khiếp vào sáng hôm sau, tốt hơn hết bạn nên rửa ngay sau khi ăn.

Theo Step To Health