6 mẹo đơn giản xử lý đống tóc, bụi bẩn mắc kẹt ngay cống thoát nước, khiến nước chảy mượt mà không cỏn tắc nghẽn - chị em tiếc vì không biết sớm hơn6

Cống thoát nước rất dễ bị tắc nghẽn do tóc và các chất bẩn tích tụ. Để giải quyết vấn đề tắc cống, bạn có thể thực hiện một số cách đơn giản dưới đây.

Bạn chỉ cần đổ trực tiếp một bát nước rửa chén vào đường ống sau đó dội nước sôi vào. Để nguyên 30 phút rồi dội nước cho các chất bẩn trôi đi. Đây là cách thông công tắc nghẽn vì mỡ và một số chất thải đơn giản.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần đổ một lượng baking soda vừa đủ vào đướng ống rồi đổ từ gừ giấm vào. Axit trong giấm gặp baking soda sẽ tạo ra phản ứng sủi bọt, đẩy nhanh quá trình làm mềm chất thải. Bạn chỉ cần chờ khoảng 5-10 phút rồi đổ nước nóng xuống cống, chất thải sau khi làm mềm sẽ nhanh chóng được rửa trôi.

Thông cống bằng cách dùng đá lạnh để giải quyết chất bẩn

Ảnh minh họa: Internet

Áp dụng với các trường hợp cống nghẹt nhẹ. Đổ đá vài kg đá viên xuống cống để chất bẩn co lại, trôi tuột đi khi xả nước. Ngoài ra, đá viên có thể làm giảm mùi nhà vệ sinh rất tốt.

Móc phơi quần áo

Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách thông cống tắc thủ công. Bạn chỉ cần chuẩn bị một móc quần áo bằng chất liệu kim loại hoặc một đoạn dây thép. Duỗi thẳng móc quần áo ra và uốn cong một đầu móc lại (uốn cong đầu dây thép). Sau đó, đưa móc quần áo xuống cống và nhẹ nhàng xoay tròn để rác, tóc cuốn vào dây. Bạn chỉ cần từ từ kéo móc áo ra để lấy các chất thải. Lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi đường thoát nước thông thoáng.

Sử dụng hóa chất thông cống

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại hóa chất thông cống. Các chất này sẽ làm mềm rác thải trong cống và giúp bạn có thể rửa trôi chúng dễ dàng. Bạn có thể mua hóa chất này ở hàng tạp hóa, chợ, siêu thị. Làm đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Vì hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe nên cần chú ý bảo vệ tay bằng găng tay, đeo khẩu trang khi sử dụng. Để hóa chất ở những nơi xa tầm với của trẻ nhỏ.

Thông cống bằng coca cola

Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhà bạn không có bất cứ dụng cụ hoặc vật liệu xử lý cống nghẹt nào? Đừng lo! Đã có coca cola giải quyết giúp bạn.

Cách thực hiện đơn giản: Đổ hết chai coca cola 1,5 lít xuống cống, để yên trong 2 tiếng để axit phân rã các chất gây nghẹt. Cuối cùng dội lại bằng nước sạch.

Phòng chống tắc nghẽn, những thứ không nên đổ xuống cống

Dầu ăn

Dầu ăn đã qua sử dụng khi đổ xuống cống có thể đông lại, cứng hơn và dính rất chặt trong đường ống. Dù bạn làm cách nào cũng không thể dội trôi chúng. Dầu ăn kết hợp với các chất bẩn khác trôi xuống cống sẽ làm cống bị tắc nghẽn.

Để xử lý dầu ăn thừa, bạn nên chờ cho chúng nguội đi rồi đổ vào thùng rác.

Cơm thừa

Khi rửa bát, nhiều người có thói quen đổ luôn vài hạt cơm thừa xuống cống. Tuy nhiên, hạt cơm ngấm nước sẽ nở rất to. Lượng nước không đủ lớn sẽ không thể rửa trôi hết số hạt cơm và chúng vẫn nằm yên trong cống. Sau nhiều lần như vậy, số lượng cơm thừa tăng lên và chiếm hết diện tích đường ống thoát nước, làm tắc cống.

Bã cà phê

Bã cà phê không hề hòa tan trong nước. Vì vậy, nếu để chúng lọt xuống cống kết hợp với dầu mỡ, rác thải khác thì sẽ gây tắc cống nghiêm trọng.