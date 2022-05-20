Thêm bước này vào trước công đoạn nấu những món với đậu hũ, bạn sẽ phải bất ngờ trước thành quả - đậu hũ săn, chắc, mịn đặc biệt là không bị nát

- Muối hạt

- Nước

Cách làm

Bước 1: Hòa ít muối hạt vào tô nước để có dung dịch nước muối nhạt.

Bước 2: Bỏ đậu vào ngâm khoảng 30 phút trước khi nấu.

Cách ngâm giúp đậu chắc hơn, không nát này cũng có thể áp dụng kể cả khi các mẹ muốn rán đậu.

Hấp trước khi chế biến

Cho hậu hũ vào một chiếc đĩa sâu, hấp cách thủy trong khoảng 10 phút. Nhiệt độ cao của hơi nước sẽ loại bỏ lượng nước trong đậu, giúp bề mặt đậu hũ co lại, săn chắc hơn.

Trần đậu hũ qua nước sôi

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là mẹo rán đậu phụ ngon mà mọi người nên học. Hãy cắt đậu hũ thành từng khối, đặt trên một chiếc thìa lỗ to và ngâm trên nồi nước sôi từ 15 - 30 giây. Hơi nước bên trong đậu hũ sẽ được đẩy ra ngoài, giúp miếng đậu hũ giữ được hình dáng đẹp và chắc chắn hơn.

Món ngon từ đậu phụ

Đậu hũ kho nước tương

Ảnh minh họa: Internet

Đậu hũ kho nước tương là một món ăn đơn giản, dễ làm và được rất nhiều người yêu thích. Khi thưởng thức, bạn có thể ăn cùng với rau sống, dưa leo hoặc cà chua và cơm trắng đang nóng. Vị béo bùi của đậu hũ cùng với mùi thơm của nước tương sẽ khiến bạn vô cùng kích thích với bữa cơm của mình.

Đậu hũ chiên sả ớt

Ảnh minh họa: Internet

Đây là món ăn được “biến thể” dựa trên món đậu hũ chiên giòn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn dai của đậu hũ chiên cùng với vị cay cay của ớt và thơm của sả bằm nhuyễn. Đặc biệt, món ăn này sẽ ngon hơn khi ăn với cơm trắng đã nguội.

Canh rong biển đậu hũ

Đây chắc hẳn là một món canh vô cùng quen thuộc không chỉ với những người ăn chay mà còn cả những người ăn mặn. Canh rong biển đậu hủ với vị ngọt thanh đạm của thịt bằm, hòa cùng với vị béo bùi của những miếng đậu hũ và vị giòn dai của rong biển sẽ khiến cho bữa ăn của bạn trở nên vừa ngọt dịu lại vừa thơm ngon.

Đậu hũ nhồi thịt sốt cà

Ảnh minh họa: Internet

Đậu hũ nhồi thịt sốt cà là một món kích thích vị giác và giàu dinh dưỡng. Với món ăn này, khi dùng với cơm trắng, bạn sẽ cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt của phần sốt cà cùng với vị đậm đà bởi sự kết hợp giữa đậu hũ và thịt heo.