7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn

Mẹo vặt trong bếp 18/05/2022 07:28

Không còn phải tốn tiền cho khác hóa chất diệt muỗi, quạt muỗi, thử ngay những mẹo sau để tiêu diệt hết lũ muỗi trong nhà bạn.

Sử dụng chanh

7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để phòng ngừa muỗi đốt, hãy làm theo biện pháp khắc phục đơn giản này. Xoa nước cốt chanh lên da của bạn. Mùi chanh sẽ giúp bạn tránh xa các loài côn trùng gây hại.

Bã cà phê

7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết các loài côn trùng đều có khứu giác rất mạnh và bã cà phê lại có mùi nồng nhưng khi đốt chúng còn nồng hơn.Chính mùi hương này sẽ làm lũ sâu bọ khó chịu và khiến chúng tránh xa. Mọi loài côn trùng thường nhận diện khói đốt như một mối nguy hiểm. Vì vậy chỉ cần một làn khói nhỏ cũng đủ là tín hiệu khiến côn trùng nhanh chóng tìm nơi trú ẩn khác.

Chuẩn bị một ít đất khô nếu bạn đang dùng bã cà phê đã qua sử dụng.

Hãy cho tất cả bã cà phê này vào một cái bát đã được phủ lớp giấy bạc.

Đặt bát ở nơi tối và mát cho đến khi bã cà phê đã khô hoàn toàn.

Cho đất khô bên ngoài vào bát hoặc trên một bề mặt phẳng (như một miếng giấy nhôm).Đốt đất giống như bạn thắp hương.

Chọn một vị trí ngược gió để có kết quả tốt nhất.

Nha đam

7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời trong việc ngăn ngừa bị muỗi cắn. Xoa dung dịch nước hoặc keo nha đam lên các khu vực mà bạn hay bị muỗi cắn. Nha đam sẽ có tác dụng làm côn trùng tránh xa cơ thể bạn.

Húng quế

7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến các giải pháp giúp đuổi muỗi tự nhiên thì húng quế dường như là một lựa chọn hoàn hảo. Húng quế cho thấy một số hiệu quả đuổi muỗi nhất định khi được sử dụng như một cây trồng đơn giản và trang trí trong chính ngôi nhà của bạn. Đặc tính chống ẩm của húng quế mạnh nhất nếu được sử dụng dưới dạng tinh dầu và bôi trực tiếp lên da.

Nhưng bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu húng quế theo nhiều cách khác nhau như: xông tinh dầu, phun sương,... Hơn nữa, húng quế được biết đến là một loài thực vật có mùi vị tuyệt vời và rất phù hợp cho việc nấu nướng. Thậm chí, một số nghiên cứu ban đầu cho thấy rằng húng quế có thể giúp bạn chống lại cảm lạnh.  

Nước tỏi

7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nước tỏi là phương pháp có thể áp dụng trên mọi cơ thể, rất hiệu quả cho việc tránh bị muỗi cắn. Nhưng cần giữ nước tỏi xa khỏi mắt của bạn vì nó có thể bị đau rát.

 

Bật quạt

7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài tác dụng làm mát, tạo sự thông thoáng, việc bật quạt khi đi ngủ còn giúp đuổi muỗi. Dù bật số nhỏ, luồng gió của quạt vẫn đủ sức ngăn muỗi tiếp cận bạn. Quạt cũng giúp bay bớt mồ hôi và mùi cơ thể, khiến bạn trở nên khó nhận diện hơn đối với muỗi. Hãy thử, bạn sẽ thấy mẹo tránh muỗi đốt này hiệu nghiệm thế nào.

Cách đuổi muỗi bằng nước rửa chén

7 mẹo đuổi muỗi bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp, tiết kiệm được 1 khoản chi phí mà bạn ước gì biết đến sớm hơn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhà bạn bỗng nhiên xuất hiện nhiều muỗi thì hãy áp dụng ngay cách dùng nước rửa chén này nhé! Cách này rất đơn giản bạn chỉ cần hòa nước với cỡ 2 muỗng canh nuớc rửa chén, rồi đặt vào nơi có nhiều muỗi. Muỗi sau một lúc sẽ bu vào, vì nước rửa chén có tính kiềm nên có khả năng phân hủy trứng muỗi, làm chúng không thể sinh trưởng, phát triển.

4 lợi ích sức khỏe của dầu oliu mà bạn nên bỏ túi ngay kẻo 'muộn'

4 lợi ích sức khỏe của dầu oliu mà bạn nên bỏ túi ngay kẻo 'muộn'

Dầu ô liu trong chế độ ăn Địa Trung Hải được biết đến với đặc tính chống viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các hợp chất khác nhau trong dầu oliu hoạt động chống lại nhiều triệu chứng viêm nhiễm trên cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt mẹo hay mẹo đuổi muỗi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?