6 loại cây cảnh có "sở thích" uống bia, cứ hai tuần lại cho uống một lần, cành lá bóng khỏe, tỏa hương ngát vườn

Hay còn gọi là cây trầu bà là cây xanh phổ biến trong nhà. Cây cảnh này phát triển rất mạnh mẽ, lá rậm rạp, xanh tươi.

Việc làm này sẽ giúp cho lá của cây cảnh trở nên sáng bóng và mỡ màng. Sau vài tuần, lá sẽ dần xanh và phát triển mạnh mẽ sau khi hấp thụ nước bia. Thậm chí, nếu đó là một chiếc lá lớn, cũng có thể lau trực tiếp bằng khăn nhúng nước bia để đạt được hiệu quả xanh của lá.

Khi quan sát bằng mắt thường thấy lá của cây cảnh trầu bà lụa bị mờ và có xuất hiện đốm vàng vàng- một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do thiếu chất dinh dưỡng thì chúng ta có thể sử dụng nước bia để tưới hoặc phun lá của cây cảnh.

Trầu bà lụa là cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc. Ngoài ra nó còn có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Chỉ cần biết cách trồng và chăm sóc một chút bạn sẽ có được nhiều may mắn và tài lộc vào nhà.

Cây cảnh này mang ý nghĩa của sự phát triển thịnh vượng, may mắn, tài lộc sinh sôi, thuận lợi về đường con cái. Cây cảnh trầu bà lụa còn tượng trưng cho mọi việc thì thuận lợi, tư tưởng thì hanh thông, làm việc gì cũng dễ dàng.

Cây hoa hồng

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người đã tìm hiểu và nhận xét việc sử dụng bia để tưới cho hoa hồng giúp cây luôn tươi tốt và ra hoa đẹp, bền màu không hề kém cạnh so với với việc dùng nước vo gạo, thậm chí cách làm còn đơn giản hơn.

Tưới bia cho hoa hồng và nên thực hiện thường xuyên. Vì trong bia có chứa nhiều loại vitamin và hàm lượng chất dinh dưỡng, chất khoáng tốt cho sự phát triển của hoa hồng cũng như phòng tránh sâu bệnh gây bệnh. Giúp kích thích sự phát triển của rễ giúp cây chắc khỏe, khi đó hoa sẽ ra nhiều nụ to và đẹp.

Cây cỏ lan chi

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói cây cảnh dây nhện rất được ưa chuộng trồng trong các gia đình. Loài cây này không chỉ thanh nhã mà còn có khả năng lọc không khí rất tốt. Cây cảnh này phát triển rất mạnh mẽ.

Do đó, trong thời gian cây sinh trưởng ta có thể thường xuyên bổ sung một số loại phân phức hợp để cây phát triển tốt hơn.

Đồng thời, bạn có thể dùng bia để tưới cho cây cảnh này. Khí cacbonic có trong bia có thể thúc đẩy sự phát triển của các chồi mới và lá sẽ xanh hơn.

Cây lan càng cua

Ảnh minh họa: Internet

Hoa lan càng cua cũng là loài hoa bạn thường gặp trước và sau Tết. Nếu bạn muốn cây nhanh ra hoa nhiều và nhanh hơn có thể bón thêm một ít phân lân và kali trước khi ra hoa để màu hoa đẹp hơn, nhìn có sức sống hơn.

Có một số loại chất dinh dưỡng tự nhiên tốt cho cây cảnh này như nước vo gạo hoặc phân bột xương. Tất nhiên, loài cây này cũng rất yêu bia nên mỗi tuần bạn có thể cho chúng "uống" một ly bia để kích thích ra hoa, xanh lá.

Cây hoa lan quân tử

Ảnh minh họa: Internet

Là cây cảnh thân thảo, thường xanh. Lá cây màu xanh mướt, mặt lá bóng. Hoa có hình chuông. Mỗi cánh hoa có 1 đường viền nhỏ màu vàng nhạt. Khoảng 12-18 cái hoa cụm lại làm thành 1 chùm và mỗi cây trung bình có được 2-3 chùm hoa. Tất cả nằm chen giữa đám lá xanh bóng bẩy, rực rỡ nhưng không lồ lộ.

Trong quá trình chăm sóc cây cảnh hàng, bạn có thể thấy một số lá của cây cảnh đại quân tử mỏng hơn và không quá xanh như ban đầu. Đừng lo, cây cảnh của bạn hoàn toàn có thể được cải thiện bằng cách đổ một ít nước bia để làm cho lá trở nên đầy đặn và xanh trở mướt mát trở lại.

Tuy nhiên, cần lưu ý không để nước chảy vào lõi nõn lá khi tưới cây cảnh đại quân tử bằng nước bia. Bởi nếu vô tình để nước bia chảy vào lõi nõn lá thì sẽ khiến thối lõi lá, tốt nhất khi tưới nên đổ xung quanh chậu đất trồng cây cảnh này thôi nhé.

Cây cảnh đại quân tử được coi là loài hoa vương giả mang đến cho người trồng nó sự phú quý, danh giá. Hoa đại quân tử có sức sống khá bền, thời gian tươi rất lâu, tượng trưng cho sự phú quý lâu dài.

Cây hoa dành dành

Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh dành dành ra hoa phổ biến vào mùa hè. Cây cảnh này ưa đất chua, do đó, chúng ta có thể tưới một ít bia pha loãng rất giàu nguyên tố vi lượng để có thể cải thiện độ chua và kiềm của chậu đất.

Như vậy, cây cảnh này sẽ cho hoa nhiều hơn, duy trì hoa được lâu hơn, lá cũng sẽ xanh đẹp hơn. Đồng thời, hoa cũng sẽ xinh đẹp, trắng muốt và cho hương thơm nồng nàn hơn.

Hướng dẫn tưới cây bằng bia

Hiện nay có rất nhiều cách sử dụng bia để tưới cho cây trồng. Dưới đây là cách tưới bia cho cây đơn giản và dễ làm nhất (chỉ nên thực hiện 02 tuần/lần)

Bước 1. Pha loãng bia với nước sạch: Dùng khoảng 03 muỗng (thìa) bia pha với khoảng 02 lít nước sạch, lắc thật đều để hỗn hợp này hòa trộn đều vào nhau.

Bước 2. Cho hỗn hợp trên vào bình phun sương để phun đều lên toàn bộ cây trồng, mục đích là để lá hấp thụ dinh dưỡng nhanh hơn.

Bước 3. Sau khi phun toàn bộ cây, phần bia còn thừa bạn dùng để tưới thẳng vào chậu trồng ở quanh gốc. Sau đó tưới nhẹ 01 lần nữa bằng nước sạch để bia được thấm xuống nhanh hơn.

​Một vài người trồng cây thường dùng bia thừa sau các buổi tiệc để tưới thẳng vào gốc hoa hồng, nếu bạn làm cách này cũng nên tưới thêm 01 lần nước sạch lên trên để bia được thấm nhanh vào đất trồng hơn nhé.