6 loại trái cây "thần dược" mà hội chị em phụ nữ ngoài 20 nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, lượng vitamin C và axit linoleic hấp thụ cao hơn và lượng chất béo và carbohydrate thấp hơn có liên quan đến quá trình làm chậm quá trình lão hóa da. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc thúc đẩy các hành vi ăn uống lành mạnh giúp phái nữ có nhiều lợi ích sức khỏe hơn. Do đó, để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, điều quan trọng mà chị em phụ nữ nên nhớ là duy trì thói quen ăn uống lành mạnh vì nó giúp ngăn ngừa mất xương và cơ, chống lại các bệnh như tiểu đường, ung thư vú và các vấn đề liên quan đến tim, đồng thời giữ gìn thị lực và bảo vệ làn da.

Phụ nữ được trời phú cho một tính cách năng động. Họ bận rộn với công việc, quản lý gia đình, duy trì các mối quan hệ và vẫn cố gắng để trông thật lộng lẫy. Hơn nữa, khi phụ nữ già đi, các quy tắc dinh dưỡng thay đổi - chúng trở nên nghiêm ngặt hơn. Một số vitamin (như B12, C và D) và khoáng chất (đặc biệt là sắt và canxi) thậm chí còn trở nên quan trọng hơn theo thời gian.

Quả anh đào có tác dụng chống lại một số vấn đề sức khỏe thường gặp ở tuổi trung niên như bệnh gút và viêm khớp. Thêm vào đó, chúng là một nguồn giàu chất chống oxy hóa anthocyanin giúp tăng cường năng lượng. Bạn nên ăn một tá quả anh đào hoặc uống một ly nước trái cây không đường ba hoặc bốn lần một tuần. Và tốt hơn hết là bạn nên ăn quả anh đào tươi với sữa chua để đảm bảo hấp thụ các vitamin có lợi.

Cà chua

Cà chua là một nguồn tuyệt vời để cung cấp cho cơ thể chất chống oxy hóa lycopene. Chúng được biết đến với công dụng bảo vệ phái nữ chống lại sự hình thành và lây lan của tế bào ung thư, hơn nữa còn ngăn ngừa bệnh liên quan đến tim mạch. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, phụ nữ tiêu thụ lượng lycopene lớn hơn có nhiều khả năng trẻ hóa làn da hơn. Ngoài ra, lượng lycopene cao hơn cũng có liên quan đến chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Có một nghiên cứu khác được công bố trên cùng một tạp chí nói rằng, việc tiêu thụ các sản phẩm có chứa cà chua có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số vị trí ung thư, đặc biệt là các khối u ác tính ở phổi và dạ dày. Để tận dụng tối đa chất chống oxy hóa lycopene, hãy ăn cà chua nấu chín, vì đây là cách thuận tiện nhất để bổ sung lycopene. Bạn cũng có thể chọn nước trái cây, nước xay nhuyễn hoặc nước sốt để dùng (tươi, không ngọt).

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều đặc tính có lợi cho sức khỏe. Nó là một nguồn giàu vitamin A, C, folate và các chất phytochemical khác nhau. Nó chứa papain, một hợp chất có thể chữa chứng khó tiêu và các bệnh về chỉ số đường huyết khác. So với các loại họ hàng khác, đu đủ có lượng beta-carotene cao hơn. Đu đủ có vị ngọt là giải pháp hoàn hảo cho các vấn đề như tiểu đường, bệnh tim, đầy hơi, ... Loại trái cây nhiệt đới thơm ngon này có thể dùng chín, chưa chín hoặc sấy khô mà vẫn giữ được dinh dưỡng nguyên vẹn.

Trái ổi

Ổi cung cấp 228,3 gam vitamin C chỉ trong 100 gam khẩu phần theo biểu đồ dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Loại trái cây nhiệt đới này thường không được ưa chuộng do độ cứng và hạt của nó. Tuy nhiên, những lợi ích sức khỏe mà quả ổi mang lại là khá đặc biệt. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ổi giúp cải thiện lượng đường trong máu và giảm kháng insulin. Hàm lượng cao kali và chất xơ hòa tan góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Nó cũng được biết là làm giảm cường độ của cơn đau khi đến kỳ kinh nguyệt. Để cải thiện sức khỏe tinh thần, thị lực, làn da và sự trao đổi chất, việc tiêu thụ loại trái cây nhỏ bé này có thể làm nên điều kỳ diệu to lớn.

Táo

Táo rất giàu chất xơ pectin, được biết là có thể giúp cơ thể giảm hấp thu chất béo dư thừa trong chế độ ăn. Điều này giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Tiến sĩ Anju Sood - chuyên gia dinh dưỡng tại Bangalore, Ấn Độ cho biết: "Chất xơ mất nhiều thời gian nhất để tiêu hóa, giúp bạn no lâu và ngăn bạn ngán các thực phẩm béo và nhiều đường khác. Về lâu dài, chất này còn hỗ trợ giảm cân." Hơn nữa, người ta tin rằng bổ sung táo trong chế độ ăn uống hàng ngày giúp ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim. Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy những phụ nữ thường xuyên ăn táo có nguy cơ mắc bệnh mạch vành thấp hơn từ 13 đến 22% so với những người không ăn táo.

Trái bơ

Trái bơ không chỉ làm hài lòng vị giác mà còn có thể là “bạn thân” của phái nữ. Loại trái cây có hương vị thơm ngon này chứa nhiều chất béo không bão hòa lành mạnh có thể giúp giảm cholesterol LDL (chất béo xấu làm tắc nghẽn động mạch) và làm dịu cơn đau bụng. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, những phụ nữ chỉ ăn nửa quả bơ tươi vào bữa trưa cho biết giảm 40% cảm giác thèm ăn trong nhiều giờ sau đó.

Hãy bắt đầu lấp đầy tủ lạnh của bạn với những loại trái cây này để tận hưởng tất cả những lợi ích được nêu trên. Khi lựa chọn hoa quả nên nhớ rằng siêu thị có thể phủ sáp lên trái cây để tạo độ bóng. Vì vậy, bạn nên rửa trái cây thật sạch trước khi dùng.