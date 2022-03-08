Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu!

Chọn thực phẩm 08/03/2022 10:24

Bạn có muốn mua một thanh socola với giá hơn 11 triệu đồng hay một quả dưa với giá gần 150 triệu hay không?

Chúng ta đều biết rằng các sản phẩm như trứng cá muối và nấm cục (nấm  truffle) rất đắt tiền. Nhưng có một số món ăn cũng đắt không kém, thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được. Trong bài viết này, bạn sẽ phải choáng váng khi biết được giá tiền cao ngất ngưỡng của các loại thực phẩm này!

1. Sữa Nakazawa

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 1

Một lít sữa Nakazawa có giá khoảng 1.300.000 đồng. Chính xác, một mức giá ấn tượng cho một lít sữa. Với giá tương tự, chúng ta có thể mua khoảng 43 lít sữa tươi. Nhưng sữa của Nakazawa không chỉ là sữa. Sữa được lấy từ một con bò Nhật Bản chỉ được vắt sữa một lần một tuần vào đúng thời điểm theo kế hoạch chi tiết. Điều này tạo ra nhiều melatonin hơn trong sữa, giúp giảm căng thẳng.

2.Vua hàu vịnh Coffin

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 2

Những con hàu đắt nhất thế giới được nuôi tại một trang trại nuôi hàu ở Nam Úc. Vua hàu Vịnh Coffin mất khoảng bảy năm để lớn lên và có kích thước khổng lồ. Loại hàu này thường nặng hơn một ký. Hàu có một hương vị độc đáo, thịt săn chắc và ngon ngọt. Điều này là do kích thước và tuổi của những loài động vật có vỏ. Đối với những con hàu đặc biệt này, bạn sẽ phải trả khoảng 1.500.000 đồng cho một kg.

3. Thịt bò Wagyu

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 3

Thịt bò Wagyu là một loại thịt đặc biệt. Nó có một hương vị phong phú và những thớ thịt siêu mịn. Một bữa tối với thịt bò Wagyu là bữa tối hoàn hảo nhất. Bò Wagyu có nhiều loại khác nhau, từ A đến C. Một kg thịt Wagyu hạng A có giá khoảng gần 4.300.000 đồng.

4. Matcha

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 4

Nghe có vẻ vô lý nhưng Matcha là một loại trà xanh từ Nhật Bản với nhiều mức giá khác nhau. Sự chênh lệch giá này đến từ đâu? Matcha giá rẻ thường là một loại bột được sử dụng làm màu thực phẩm, bánh ngọt hoặc kem. Trà matcha có chất lượng tốt hơn nhiều và matcha tốt nhất là dùng trong nghi lễ. Matcha càng xanh thì chất lượng và hương vị càng tốt. Nửa kg Matcha nghi lễ có giá khoảng 5.000.000 đồng. Bạn sẽ phải xem lại túi tiền của mình đấy!

5. Socola To'ak

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 5

Đây là những thanh socola đắt nhất thế giới. Nhưng tại sao? Socola To'ak có 73% ca cao nguyên chất và được làm hoàn toàn tại Ecuador. Socola được ủ trong các thùng rượu cognac và rượu whisky cũ . Điều này mang lại cho nó một hương vị rất đặc biệt mà không thể so sánh với các loại socola khác. Bạn có tò mò muốn biết hương vị của nó không? Bạn sẽ phải trả hơn 11 triệu đồng cho một thanh socola này.

6. Vani

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 6

Đây có thể không phải là thứ bạn mong đợi sẽ thấy trong danh sách này, nhưng vani là loại gia vị đắt nhất trên thế giới. Trồng và hái vani Madagascar rất khó và tốn nhiều công sức. Do đó giá của nó khoảng 7.500.000 đồng một kg. Vani được phơi khô trong vài tháng sau khi hái. Toàn bộ quá trình sản xuất mất khoảng một năm. Đây là cách có được vani chất lượng cao nhất. Đó là lý do tại sao loại gia vị này lại đắt như vậy. 

7. Mật ong Manuka

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 7

Đây có vẻ giống như một loại thực phẩm kỳ diệu hơn. Mật ong bụi Manuka được cho là có thể chữa khỏi mọi thứ. Từ viêm họng đến vi rút và vi khuẩn. Những bụi cây Manuka chỉ mọc ở New Zealand và Úc. Những con ong ở đây đi thụ phấn cho những cây bụi Manuka, chính điều này làm cho chúng trở nên độc đáo hơn. Bạn sẽ phải trả khoảng 10 triệu đồng cho một lọ mật ong. Tuy nhiên, nên chú ý nếu bạn muốn mua loại mật ong này vì hiện có rất nhiều hàng giả trên thị trường. mật ong Manuka thật luôn có logo UMF (Unique Manuka Factor).

8. Khoai tây Bonnotte

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 8

Một sản phẩm đáng ngạc nhiên khác trong danh sách: khoai tây. Khoai tây Bonnotte là một trong những sản phẩm đắt nhất thế giới. Loại khoai tây này chỉ mọc trên một hòn đảo nhỏ ở ngoài khơi miền tây nước Pháp và chỉ vào mùa trong khoảng thời gian một tuần mỗi năm. Những củ khoai tây đặc biệt này đôi khi được bán với giá hơn 10.000.000 đồng một kg.

9. Phô mai lừa

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 9

Tiếp theo đây là một loại phô mai làm từ sữa lừa. Phô mai có xuất xứ từ Siberia và không dễ làm. Loại phô mai này làm từ sữa của một loài lừa có nguy cơ tuyệt chủng. Để có 1 kg phô mai chúng ta cần 25 lít sữa. Đó là lý do tại sao món phô mai này có giá gần 25 triệu một kg. Đây không phải là thứ chúng ta có thể mua tại của hàng, loại phô mai này chỉ được làm theo đơn đặt hàng.

10. Dưa hấu Densuke

Choáng váng nhìn giá tiền của top 10 loại thực phẩm đắt nhất thế giới, quả dưa có giá gần 150 triệu! - Ảnh 10

Kết thúc danh sách này chính là loại dưa hấu Densuke, loại dưa hấu khá đắt. Nó có xuất xứ từ Nhật Bản và là một trong những loại trái cây đắt nhất thế giới. Loại dưa hấu này có vỏ màu đen, mỗi năm chỉ thu hoạch vài nghìn quả. Dưa Densuke có một hương vị đặc biệt ngọt và rất giòn, được bán vào năm 2008 với giá kỷ lục là… gần 150 triệu đồng!

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