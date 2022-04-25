Tác dụng của dưa hấu - loại trái cây tiêu biểu mùa hè

Thực phẩm phổ biến nhất vào thời điểm này là 'dưa hấu' - được coi là loại trái cây đại diện cho mùa hè. Dưa hấu được ưa chuộng trong thời tiết nắng nóng như những ngày này nhờ chứa nhiều nước và vị ngọt thanh.

Ảnh minh họa: Internet Mùa hè năm ngoái thời tiết có vẻ mát mẻ hơn vì những cơn mưa liên tiếp nhưng vào năm nay cái nóng có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài. Như một câu trả lời cho điều này, đợt nắng nóng vẫn tiếp tục khi mùa hè bắt đầu và ngày càng có nhiều người tìm kiếm đồ ăn hoặc thức uống mát lạnh để đánh bay cơn nóng dù chỉ một chút. Thực phẩm phổ biến nhất vào thời điểm này là 'dưa hấu' - được coi là loại trái cây đại diện cho mùa hè. Dưa hấu được ưa chuộng trong thời tiết nắng nóng như những ngày này nhờ chứa nhiều nước và vị ngọt thanh. Tuy nhiên, dù là một loại trái cây được nhiều người biết đến nhưng nhiều người lại không biết thực chất nó chứa những chất dinh dưỡng gì.

Theo Usnews, Tiến sĩ Tim Allenton thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Pennington của Đại học Bang Louisiana ở Baton Rouge, Mỹ đã nói rằng "Sự đa dạng của các chất dinh dưỡng trong dưa hấu khiến loại quả này càng trở nên đặc biệt". Theo giải thích của ông, dưa hấu là một nguồn giàu khoáng chất tự nhiên như kali và magie. Ngoài ra còn chứa nhiều vitamin C và A, B1, B5, B6. Là một loại trái cây có rất nhiều nước (khoảng hơn 90% là nước) nên trong tiếng Anh nó được gọi là Watermelon.

Trong số các tác dụng của dưa hấu, đáng chú ý nhất là nó có tác dụng chống oxy hóa và làm giảm hoạt động của các gốc tự do. Khi các gốc tự do xâm nhập vào cơ thể, nguy cơ mắc các bệnh như ung thư tăng lên và quá trình lão hóa được đẩy nhanh. Lycopene cũng có hiệu quả trong việc giảm viêm và nguy cơ đột quỵ. Mặc dù nó thường được tìm thấy nhiều nhất trong cà chua nấu chín nhưng mức lycopene trong dưa hấu cũng được biết là cao hơn khoảng 40% so với cà chua sống. Nó cũng chứa glutathione, được biết đến như một chất chống oxy hóa đa năng và có liên quan đến việc sản xuất oxit nitric - chất quan trọng đối với sức khỏe mạch máu, đồng thời cũng chứa nhiều citrulline, giúp giảm huyết áp và cải thiện tình trạng đau cơ. Tuy nhiên, vì nó là một loại trái cây có chỉ số đường huyết cao, nên tránh tiêu thụ quá nhiều dưa hấu. Tiến sĩ Allenton nói rằng "Mặc dù dưa hấu có chỉ số đường huyết cao, nhưng lượng đường huyết thực tế nạp vào cơ thể lại khá thấp. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tận hưởng nó một cách thoải mái mà không quá áp lực khi ăn dưa hấu". (Theo Health in News)

Không chỉ là món ăn thanh mát, 3 sự thật về dưa hấu mà bạn nhất định bạn phải biết Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dưa hấu là một loại thực phẩm ít calo với chỉ khoảng 46 calo mỗi cốc (250 ml) và chứa 20% lượng vitamin C và 17% lượng vitamin A.

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