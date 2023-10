Không chỉ là món ăn thanh mát, 3 sự thật về dưa hấu mà bạn nhất định bạn phải biết

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dưa hấu là một loại thực phẩm ít calo với chỉ khoảng 46 calo mỗi cốc (250 ml) và chứa 20% lượng vitamin C và 17% lượng vitamin A.

Chứa nhiều lycopene hơn cà chua

Lycopene là một chất chống oxy hóa, ngăn chặn các gốc tự do gây hại cho tế bào và tăng cường hệ thống miễn dịch. Một cốc (250 ml) dưa hấu chứa khoảng 6 mg lycopene. Con số này cao hơn khoảng 1,5 lần so với 4 mg có trong cà chua tươi chưa nấu chín. Lycopene thường được tìm thấy trong trái cây và rau màu đỏ và trong một số nghiên cứu nó đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tim và một số bệnh ung thư. Để giữ được những chất chống oxy hóa này mà không bị phá hủy, các chuyên gia khuyên rằng chúng nên được bảo quản ở nhiệt độ phòng chứ không phải trong tủ lạnh cho đến khi ăn chúng.

Nước ép dưa hấu giúp giảm đau cơ

Một nghiên cứu của Tây Ban Nha được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm do Hiệp hội Hóa học Mỹ (ACS) công bố cho thấy rằng uống nước ép dưa hấu giúp giảm đau nhức cơ bắp sau khi tập thể dục vất vả. Uống 16 ounce (khoảng 473 ml) nước ép dưa hấu một giờ trước khi tập thể dục có thể làm giảm đau cơ và tăng nhịp tim. Điều này là do citrulline có trong dưa hấu giúp cải thiện chức năng động mạch và giảm huyết áp. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M đã phát hiện ra tác dụng này và nói rằng dưa hấu có tác dụng tương tự như Viagra. Tuy nhiên, để thấy được tác dụng của citrulline bạn cần ăn cả vỏ nơi chứa nhiều thành phần này hơn phần thịt đỏ.

Chứa nhiều nước hơn bạn nghĩ

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 91,5% dưa hấu là nước, nó thực phẩm cung cấp nước nhiều nhất ngoài đồ uống. Do đó, nó rất tốt để ngăn ngừa các triệu chứng mất nước. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, mất nước nhẹ có thể gây đau đầu, khó tập trung, mệt mỏi và suy nhược ở phụ nữ.

