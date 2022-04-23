5 loại trà hoa giúp làm đẹp và tốt cho cơ thể

Các thành phần chứa trong cánh hoa và phấn hoa không chỉ làm giảm sự mất cân bằng nội tiết tố, giảm đau bụng kinh, giảm cân mà còn giúp giảm căng thẳng với hương thơm dễ chịu. Nó cũng có lợi hơn khi chỉ uống một cách đơn giản mà không cho thêm bất kỳ nguyên liệu nào.

Với không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp đất trời thì mùa ngắm hoa cũng đã chính thức đã bắt đầu. Vậy tại sao bạn cùng đi ngắm hoa ở các lễ hội và nắm lấy năng lượng mùa xuân với những bông hoa. Nó sẽ khiến bạn hạnh phúc chỉ cần nhìn vào chúng thôi.

Đối với những người nói nhiều như giáo viên thì uống trà mộc lan có tác dụng rất tốt với phổi và phế quản. Nó cũng có tác dụng chữa nhức đầu, viêm xoang, ngạt mũi, đau răng. Nếu bạn cho trà mộc lan khô vào ly và đổ nước nóng lên trên, những bông hoa đang co lại sẽ nở trên mặt nước.

Các giáo sư đông y cho biết "Trà có thể được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau, có tác dụng hạ huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa, giúp lợi tiểu và loại bỏ đờm".

Khi bạn chán ăn hoặc khó tiêu thì nhất định không thể bỏ qua trà hoa mai

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Trà mai có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa vì vậy nếu bạn uống 3-4 lá trà mai khô với nước nóng sau bữa ăn, sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn và không bị đau bụng. Khi bạn đưa tách trà lại gần thì mùi hương chua ngọt của hoa mai thoang thoảng ngay đầu mũi giúp cơ thể thư giãn. Bạn có thể thưởng thức hương vị tuyệt vời nhất khi bạn ủ nó khoảng bốn lần.

Nếu bạn bị tiểu đường hãy uống trà hoa chuông vàng

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Trà hoa chuông vàng có tác dụng lợi tiểu nên tốt cho bệnh tiểu đường. Nó cũng có tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm nên rất tốt cho các bệnh viêm thận, viêm hạch, các bệnh có mủ, chàm. Nó cũng có tác dụng đối với sắc đẹp và sức khỏe của phụ nữ. Hoa có thể được sấy khô hay ướp với mật ong hoặc đường để dùng làm trà. Đem hoa rửa thật sạch, để ráo nước, cho vào bình cùng với đường, ủ trong vòng 15 ngày, pha với nước nóng rồi uống.

Trà hoa cúc chữa cảm cúm khi chuyển mùa

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Trà hoa cúc có hiệu quả trong việc phục hồi thị lực bằng cách tạo giúp cho chức năng gan hoạt động tốt hơn. Vì rất giàu vitamin nên nó có tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh, đồng thời làm sạch hệ thống phế quản nên có tác dụng giảm ho, hen suyễn, long đờm và viêm thanh quản.

Trong cuốn sách y học Hàn Quốc 'Bonchogangmok' nói về công hiệu của hoa cúc như sau "nếu uống lâu ngày sẽ tốt cho việc lưu thông máu, giúp cơ thể nhẹ nhàng, ngăn ngừa lão hóa. Nó giúp thư giãn dạ dày, hỗ trợ đường ruột và làm dịu các chi. Ngoài ra, nó còn có hiệu quả đối với các bệnh cảm cúm, nhức đầu, chóng mặt".

Nếu bạn bị cao huyết áp hãy dùng trà sơn thù du

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Nó có tác dụng hạ huyết áp nên rất tốt cho bệnh nhân cao huyết áp. Ngoài ra, nó còn ngăn ngừa vi khuẩn, tăng cường chức năng miễn dịch và có tác dụng chống ung thư. Tốt hơn hết bạn nên thu hái nụ hoa trước khi hoa nở hết, rửa qua nước muối và phơi khô trong bóng râm. Hoa khô đổi màu nên để trong lọ kín, cho 2-3 bông vào tách trà, đổ nước sôi, uống. Nó ngọt và có vị chua.

(Theo Kormedi)