Khi nghĩ đến chế độ ăn kiêng thì trong đầu bạn nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ ăn một củ khoai lang, 5 quả cà chua bi hay chỉ ăn thịt? Không cần phải giảm cân khiến cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái bùng nổ như thế, hãy cùng xem công thức nấu ăn của Lee Ji Soo để có thêm một công thức vừa ngon miệng lại không tăng cân. Cũng giống như pizza, tteokbokki, mì ống và cơm chiên món ăn này vừa chứa đựng hương vị của các món ăn thường ngày mà vừa tốt cho chế độ giảm cân. Chúng tôi đã chọn các công thức nấu ăn dễ thực hiện từ cuốn sách 'Công thức ăn kiêng Dano ngon và no bụng' và giới thiệu nó trong lần này.

"Tôi là Lee Ji-soo đến từ Dano. Bí quyết để duy trì việc giảm 20kg mà không bị tăng cân trở lại trong 8 năm qua là ở chế độ ăn kiêng của tôi và hôm nay tôi sẽ chia sẻ nó đến mọi người. Thay vì một chế độ ăn kiêng mà tôi phải thực hiện một cách mệt mỏi thì tôi nghĩ mình nên thực hiện một công thức ăn kiêng ngon miệng và no bụng để tạo ra thói quen ăn uống thú vị mỗi ngày. Công thức được giới thiệu đến các bạn trong hôm nay là món ăn kiêng với những bí quyết ăn kiêng độc đáo của Dano. Đây là những món ăn dễ làm, đơn giản, ngon miệng, tạo cảm giác no lâu."