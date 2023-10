"Tôi là Lee Ji-soo đến từ Dano. Bí quyết để duy trì việc giảm 20kg mà không bị tăng cân trở lại trong 8 năm qua là ở chế độ ăn kiêng của tôi và hôm nay tôi sẽ chia sẻ nó đến mọi người. Thay vì một chế độ ăn kiêng mà tôi phải thực hiện một cách mệt mỏi thì tôi nghĩ mình nên thực hiện một công thức ăn kiêng ngon miệng và no bụng để tạo ra thói quen ăn uống thú vị mỗi ngày. Công thức được giới thiệu đến các bạn trong hôm nay là món ăn kiêng với những bí quyết ăn kiêng độc đáo của Dano. Đây là những món ăn dễ làm, đơn giản, ngon miệng, tạo cảm giác no lâu."

Khi nghĩ đến chế độ ăn kiêng thì trong đầu bạn nghĩ ngay đến chế độ ăn kiêng cực đoan chỉ ăn một củ khoai lang, 5 quả cà chua bi hay chỉ ăn thịt? Không cần phải giảm cân khiến cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái bùng nổ như thế, hãy cùng xem công thức nấu ăn của Lee Ji Soo để có thêm một công thức vừa ngon miệng lại không tăng cân. Cũng giống như pizza, tteokbokki, mì ống và cơm chiên món ăn này vừa chứa đựng hương vị của các món ăn thường ngày mà vừa tốt cho chế độ giảm cân. Chúng tôi đã chọn các công thức nấu ăn dễ thực hiện từ cuốn sách 'Công thức ăn kiêng Dano ngon và no bụng' và giới thiệu nó trong lần này.

Ảnh minh họa: Internet

Món ăn mà tôi muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay là Nấm Margherita (chắc hẵn mọi người thường nghe đến Pizza Margherita). Nó là một món ăn bạn muốn ăn nhẹ vào ngày hôm sau sau khi ăn quá nhiều. Nhiều người nói rằng nếu bạn cắt giảm lượng carbohydrate thì sẽ nhanh đói nhưng thứ mang lại cho bạn cảm giác no không nhất thiết phải là carbohydrate như cơm, bánh mì, mì. Sử dụng một vài thành phần có thể mang lại cho bạn cảm giác no thực sự cũng như là no khi nhìn bằng mắt. Nó giống như việc thêm một nắm giá đỗ vào mì và luộc nó, hoặc thêm nhiều salad bắp cải thay cơm khi ăn thịt vậy.

Trong món Nấm Margherita, tôi thay thế bột mì bằng nấm. Bạn có thể chế biến một món ăn kiêng để tạo cảm giác no bằng cách sử dụng các nguyên liệu không có hương vị đậm đà và nặng nề như nấm, cà tím và cải thảo. Kích thước nhỏ gọn và vẻ ngoài bắt mắt nó khiến nó được khuyến khích dùng làm món ăn nhẹ cho khách. Ngoài ra, không được đổ nước đọng trong nấm vì nó sẽ làm cho hương vị trở nên ngon hơn khi đổ vào món ăn đã hoàn thành.