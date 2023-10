Cùng chung nguyên liệu nhưng cách chế biến khác nhau sẽ biến thành món ăn tốt hoặc có hại cho sức khỏe

Trứng luộc là nguồn cung cấp chất đạm tuyệt vời. Ngoài ra nếu thêm trứng vào món salad thì giúp cơ thể tăng gấp 8 lần tỷ lệ hấp thụ chất chống oxi hóa carotenoid có trong rau. Nhưng những lợi ích về sức khỏe sẽ có những điểm khác nhau tùy thuộc vào trứng do loài gà nào đẻ ra. Quả trứng do con gà được nuôi trong chiếc lồng chật hẹp và ăn lương thực để lớn lên thì không có nhiều dinh dưỡng bằng quả trứng do con gà được thả rông trên đồng ăn cỏ và côn trùng.

Theo một nghiên cứu cho thấy những quả trứng do con gà nuôi trong lồng có lượng vi khuẩn Salmonella (vi khuẩn đường ruột) cao hơn trứng của gà được nuôi thả tự do. Nếu bị nhốt trong lồng chúng sẽ bị căng thẳng và dễ bị nhiễm virus. Ngược lại, trứng của những chú gà được nuôi thả tự do có hàm lượng vitamin E cao gấp 2 lần, lượng axit béo omega-3 cao gấp 2.5 lần những con gà được con người cho ăn ngũ cốc.

Các loại hạt

Các loại hạt là một trong những món ăn nhẹ tuyệt vời. Nếu ăn một ít giữa các bữa ăn có thể ngăn được cơn đói và hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như protein và chất xơ. Nhưng những loại hạt được chiên trong dầu và được rắc thêm muối, đường thì lại làm giảm hiệu quả tốt cho sức khỏe của nó.

Các loại mà chiên trong dầu biến đổi gen có thể chứa những chất độc như hexane. Thêm nữa, các loại hạt được bao phủ bởi đường hoặc muối làm tăng sự hấp thụ calo không cần thiết. Do đó nên ăn các loại hạt chiên mà không sử dụng dầu cũng như không thêm vào đường và muối.

Rau xanh

Loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tiêu biểu là rau xanh. Đầu tiên rau xanh mà ăn sống khi cuốn đồ ăn hoặc trong salad cần phải chú ý vệ sinh. Tiếp đó nếu không rửa sạch trước khi ăn sẽ làm tăng khả năng tiếp xúc với những vi khuẩn gây bệnh như vi khuẩn trực tràng.

Các loại rau được đóng gói trong bao cũng cần phải rửa lại một lần nữa. Những loại rau này thường được rửa trong nước clo trước khi được bỏ vào bao nhưng rất khó để biết được nó có thể ăn được ngay không. Các sản phẩm hữu cơ an toàn hơn các sản phẩm đóng gói nhưng nếu không mua được rau ở tận nơi trồng thì độ tươi sẽ bị giảm đi. Tốt nhất là rau hữu cơ được mua tại vườn, nếu mua trực tiếp tại đó thì hàm lượng chất chống oxi hóa cao gấp 4 lần so với việc rửa rau đóng gói.

Cá ngừ đóng hộp

Cá rất giàu chất béo có lợi cho cho sức khỏe như axit béo omega-3 và protein. Cá trong hộp được chế biến rất dễ ăn. Tuy nhiên, cá ngừ đóng hộp là loại cá gây tranh cãi vì hàm lượng thủy ngân trong đó.

Loại cá ngừ Thunnus alalunga và cá ngừ vằn đóng hộp có hàm lượng thủy ngân ít hơn cá ngừ đóng hộp bình thường. Nó có hàm lượng sắt và vitamin B12 cao. Cá hồi đóp hộp rất giàu chất béo omega-3 và tương đối ít độc tố như thủy ngân.

