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Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi thời kỳ mãn kinh càng đến gần thì nguy cơ mắc bệnh suy tuyến giáp sẽ tăng lên. Khi chức năng tuyến giáp suy giảm dễ dẫn đến các triệu chứng bao gồm tăng cân, mệt mỏi, thay đổi tâm trạng và lo lắng. Những điều này thường bị bỏ qua và không chú ý tới nhưng cần hết sức cẩn trọng vì nguy cơ biến chứng như nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu não có thể tăng cao nếu không được điều trị trong thời gian dài.

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Kang Mira Trưởng khoa sức khỏe của bệnh viện Samsung Seoul, Giáo sư Jang Yoo Su, Ryu Seung Ho và nghiên cứu viên Kim Ye Jin thuộc Trung tâm quản lý dữ liệu bệnh viện Gangbuk Samsung đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Gangbuk Samsung từ năm 2014 đến năm 2018 để điều tra sự liên quan giữa mãn kinh và bệnh suy tuyến giáp. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân loại (STRAW + 10) để phân loại 53.230 phụ nữ trên 40 tuổi theo 4 giai đoạn: tiền mãn kinh (29.444 người), mãn kinh (5.431 người), chuyển tiếp hậu mãn kinh (4.325 người) và hậu mãn kinh ( 14.030 người).