Cách giảm cảm giác khó chịu khi uống rượu vào ngày hôm sau

Uống rượu say hay say rượu lái xe là vấn đề muôn thuở của xã hội Hàn Quốc. Uống một hai ly cùng với đồ ăn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, ngăn ngừa bệnh tiểu đường và các bệnh tim mạch nhưng lúc nào cũng uống quá mức thì nó lại trở thành một vấn đề. Ngồi trên bàn rượu mà vui đến quên trời đất, uống vô tội vạ thì ngày hôm sau cũng có nhiều người bị khó chịu do dư vị khi say rượu ngày hôm trước.

Cảm giác khó chịu ấy là do trong quá trình cồn phân rã trong gan đã chuyển hóa thành chất acetaldehyde. Khi uống quá chén gan sẽ trải qua 2 quá trình phân rã thứ cấp thông qua enzym ALDH nhưng trong trường hợp enzym ALDH bị thiếu hụt thì sẽ gây ra tình trạng này.