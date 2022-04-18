“Bóc mẽ sự thật” của những thực phẩm được cho là “siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe”

Thông tin về "các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe" đang tràn ngập trên internet. Và cho đến ngày hôm qua, một nghiên cứu đã lật ngược và công bố những “bí mật” của “siêu thực phẩm” được cho là tốt cho sức khỏe.
Thông tin về "các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe" đang tràn ngập trên internet. Và cho đến ngày hôm qua, một nghiên cứu đã lật ngược và công bố những “bí mật” của “siêu thực phẩm” được cho là tốt cho sức khỏe. Bởi vì siêu thực phẩm cũng dễ có nhiều chất bảo quản hoặc đường, và trong thực phẩm được biết đến là ít calo cũng có thể ẩn chứa calo và chất béo. Tờ nhật báo Daily Mail của Anh đã giới thiệu sự thật của các thực phẩm được biết đến là tốt cho sức khỏe.
Sushi
Sushi được coi là thực phẩm có lượng calo thấp vì chứa nhiều rau và rong biển. Tuy nhiên, sushi lại có carbohydrate được tinh chế là gạo trắng nên có thể hấp thụ quá nhiều carbohydrate. Carbohydrate tinh chế có thể gây ra tiểu đường do tăng đường huyết và tăng khả năng kháng insulin. Tiến sĩ Susan Clayner, một chuyên gia dinh dưỡng người Thụy Điển đã cho biết rằng “Sushi được kết hợp với nhiều loại cá tốt cho sức khỏe nhưng thay vào đó bạn ăn nhiều cơm hơn. Khi chỉ ăn sushi bạn sẽ cảm thấy đói nhanh vì không có thành phần nào khiến bạn cảm thấy no như chất xơ và protein.”
Salad
Salad không chỉ bao gồm cá ngừ, trứng, ức gà mà còn bao gồm xà lách, cần tây và cà chua. Trong số đó, ức gà chứa 126 Kcal/100g và có 26g protein. Ngoài ra, salad có ưu điểm là có thể ăn đủ rau. Ở trong cà chua, xà lách còn chứa các chất chống oxi hóa như lycopene, vitamin C,... giúp ức chế sản sinh tế bào viêm. Kali trong cần tây cũng giúp điều hòa cân bằng nước và điện giải, giúp duy trì hoạt động bình thường, đặc biệt là của hệ tim mạch, cơ bắp, tiêu hóa, tiết niệu.
Đường
Nếu bạn ăn nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch. Do đó với các bệnh nhân này sẽ thường được khuyên dùng đường hóa học thay cho đường bình thường. Mặc dù vẫn chưa có kết quả nghiên cứu nào cho thấy đường hóa học giúp giảm cân hơn đường, nhưng nó được sử dụng nhiều trong các loại thức uống chỉ vì nó có thể làm giảm calo. Cần lưu ý rằng nếu hấp thụ nhiều đường nhân tạo như Aspartame có thể gây ra các tác dụng phụ như dị ứng, đau đầu và chóng mặt. Cũng có nhiều cuộc nghiên cứu đang được tiến hành để điều tra về Aspartame có liên quan đến ung thư.
Rượu nho
Các hợp chất polyphenol (thành phần chống oxy hóa) như tannin, anthocyanin, resveratrol và catechin trong nho giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tim mạch và chống lão hóa. Trong số đó, anthocyanin và resveratrol cũng được biết đến là có tác dụng chống ung thư và có tác động tích cực đến tình trạng suy giảm thị lực. Theo một nghiên cứu, Lesberatrol trong rượu nho đã được xác nhận giúp tiêu diệt tế bào ung thư.
(Theo Kormedi)