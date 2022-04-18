“Bóc mẽ sự thật” của những thực phẩm được cho là “siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe”

Thông tin về "các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe" đang tràn ngập trên internet. Và cho đến ngày hôm qua, một nghiên cứu đã lật ngược và công bố những “bí mật” của “siêu thực phẩm” được cho là tốt cho sức khỏe. Bởi vì siêu thực phẩm cũng dễ có nhiều chất bảo quản hoặc đường, và trong thực phẩm được biết đến là ít calo cũng có thể ẩn chứa calo và chất béo. Tờ nhật báo Daily Mail của Anh đã giới thiệu sự thật của các thực phẩm được biết đến là tốt cho sức khỏe.

Sushi

Ảnh minh họa: Internet

Sushi được coi là thực phẩm có lượng calo thấp vì chứa nhiều rau và rong biển. Tuy nhiên, sushi lại có carbohydrate được tinh chế là gạo trắng nên có thể hấp thụ quá nhiều carbohydrate. Carbohydrate tinh chế có thể gây ra tiểu đường do tăng đường huyết và tăng khả năng kháng insulin. Tiến sĩ Susan Clayner, một chuyên gia dinh dưỡng người Thụy Điển đã cho biết rằng “Sushi được kết hợp với nhiều loại cá tốt cho sức khỏe nhưng thay vào đó bạn ăn nhiều cơm hơn. Khi chỉ ăn sushi bạn sẽ cảm thấy đói nhanh vì không có thành phần nào khiến bạn cảm thấy no như chất xơ và protein.”