4 sai lầm làm tăng tốc độ lão hóa da

Lão hóa da là hiện tượng bình thường khi tuổi tác tăng lên và sự thay đổi tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tùy vào việc chăm sóc da mà có thể hạn chế tốc độ lão hóa nhanh chóng. Do đó cần phải tìm được nguyên nhân khiến da lão hóa và thông qua việc hạn chế những điều đó để giúp da tốt hơn. Vậy hãy tìm hiểu về những thói quen xấu mà các chuyên gia da liễu đã tiết lộ thông qua phương tiện truyền thông của Mỹ “Huffington Post”.

Theo các chuyên gia da liễu, nhiều người sử dụng kem chống nắng không áp dụng đủ lượng. Kem BB hoặc kem nền dạo gần đây cũng được thêm công dụng chống nắng, nhưng chỉ bôi một lượng mỏng như thế là không đủ hiệu quả để chống lại tia cực tím.

Sự thật rằng một trong những việc cần thiết để giảm tốc độ lão hóa da là chống tia cực tím là kiến thức thông thường. Bởi vì lão hóa xảy ra khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là nguyên nhân chính của lão hóa da. Nhưng bôi kem chống nắng không phải là việc duy nhất cần làm để chống nắng mà việc bôi đúng cách cũng quan trọng.

Kem chống nắng phải được bôi lại hai giờ một lần để có hiệu quả tốt nhất. Vì không thể bôi kem chống nắng sau khi trang điểm nên phải bôi kem BB hoặc kem nền thường xuyên để ngăn chặn tia cực tím. Không chỉ có khuôn mặt, tốt nhất là bôi kem chống nắng lên tất cả các vùng da tiếp xúc bên ngoài như môi, cổ, ngực.

Thời gian ngủ không đủ

Phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh không thể ngủ đủ giấc do mặt nóng lên và lượng mồ hôi nhiều nên làm cản trở giấc ngủ. Tuy nhiên, nếu bạn không ngủ đúng giờ thì sự lão hóa da cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Bề mặt da trở nên thô ráp, tái sạm và quầng thâm mắt khiến da không còn độ bóng. Điều này có nghĩa là cần phải cải thiện chất lượng giấc ngủ thông qua tư vấn với chuyên gia. Bạn có thể được điều trị bằng thuốc, nhưng chất lượng giấc ngủ có thể được cải thiện bằng cách cải thiện thói quen sinh hoạt bình thường.

Sử dụng một lượng lớn Botox

Botox là một chất tiêm làm giảm nếp nhăn trên da, giúp cải thiện nếp nhăn trong thời gian ngắn nhất là vài tuần, dài nhất là vài tháng. Nó đang trở nên phổ biến do có hiệu quả nhanh và phương pháp đơn giản. Nhưng cần tránh sử dụng quá mức.

Cơ bắp con người càng già thì càng co lại và yếu đi. Tuy vậy khi tuổi tác tăng lên bạn vẫn có thể kiểm soát cơ bắp chỉ bằng một chút Botox. Nhưng nếu tiêm một lượng lớn Botox vượt qua số lượng bác sĩ khuyến cáo có thể phát sinh tác dụng phụ gây hại cho cơ thể thay vì trông trẻ hơn.

Quá tin tưởng vào hiệu quả của mỹ phẩm

Mặc dù có câu nói “Của rẻ là của ôi”, nhưng không nhất định mỹ phẩm đắt tiền là sẽ có hiệu quả tốt. Thay vì lựa chọn mỹ phẩm đắt tiền, điều quan trọng là kiểm tra hiệu quả của nó trên da và nhu cầu của bản thân.

Theo một nghiên cứu trước đây được đăng trên tạp chí Consumer Reports, kết quả phân tích các sản phẩm được sử dụng làm kem chống lão hóa không cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa giá cả và hiệu quả. Vì vậy không phải hiệu quả sẽ tương đồng với giá cả.

(Theo Kormedi)