Những điều mà người thích uống nước có ga nên chú ý

Bạn vẫn có thể cung cấp lượng nước cần thiết hằng ngày khi uống nước có ga thay cho nước lọc thông thường. Thay vì uống nước lọc thì nước có ga có thể là một lựa chọn thay thế tốt cho những người có thói quen uống soda. Điều này là do bạn có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào của soda mà không nạp thêm đường và calo vào cơ thể. Vì đồ uống có ga là một trong những tác nhân làm tăng nguy cơ tăng cân, tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch .

Nhiều người châu Âu thường uống nước lọc có ga thay vì nước lọc thông thường. Ở Hàn Quốc cũng vậy tỷ lệ nước có ga đang dần tăng lên như vậy liệu uống nước có ga như vậy có tốt hay không? Theo tạp chí sức khỏe của Mỹ, những người thường xuyên uống nước có ga nên lưu ý những điều sau.

Có tin đồn rằng nước có ga gây nguy hiểm cho bệnh nhân mắc bệnh loãng xương do cản trở việc hấp thụ canxi, nhưng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy nước có ga làm tổn hại xương. Tuy nhiên, răng tiếp xúc trực tiếp với nước có ga có thể bị ảnh hưởng. Do thành phần axit yếu của nước có ga có thể ăn mòn men răng, làm cho bề mặt răng nhạy cảm hoặc dễ bị sâu răng. Các chuyên gia khuyên rằng chỉ nên uống nước có ga 2 lần/tuần. Nếu uống hơn như thế có thể gây hại cho sức khỏe. Sau khi uống nước có ga, có thể súc miệng bằng nước lọc hoặc nhai kẹo cao su không đường.

Nước có ga cũng giống với nước ngọt thông thường, tuy nhiên nước có ga chỉ có độ cay do ga và không có vị ngọt. Nếu có chất làm ngọt nhân tạo thì phải coi đây là nước ngọt có ga chứ không phải nước có ga.

Khi mà không phân biệt được đây là nước có ga hay nước ngọt có ga thì có thể xem đến bảng thành phần. Nếu có chất làm ngọt nhân tạo được sử dụng để sản xuất nước có ga như Aspartam thì nó là nước ngọt có ga. Dù có làm thì cũng không phải nước có ga.

Làm thế nào để chia loại nước có ga?

Nước có ga có thể được chia thành 'Sparkling Mineral Water', 'Seltzer Water' và 'Club Soda'. Nước khoáng Sparkling có nghĩa là có chứa carbon và khoáng chất có bong bóng nhẹ nhàng khi mở nắp và độ axit khá yếu. Nhìn chung, vì sử dụng nước khoáng tự nhiên và đại đa số các thương hiệu nhập khẩu nên giá khá đắt.

Seltzer Water là loại nước có chứa carbon nhân tạo và bong bóng lớn hơn. Ngoài axit cacbonic ra, nó không chứa khoáng chất khác, nhưng một số thương hiệu nước Seltzer cũng thêm chanh và hương chanh.

Club Soda là nước có ga nhân tạo sau đó trộn thêm potassium hydrocarbon, potassium sulfate và muối để thêm một chút vị mặn. Tuy nhiên, vì muối khá yếu nên nếu không phải là người đặc biệt nhạy cảm với hương vị thì khó phân biệt được hương vị với nước có ga khác.

(Theo Kormedi)