7 điều phụ nữ "buộc phải biết" về đồ lót nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Có nhiều phụ nữ mặc đồ lót bó sát vì họ không thích quần lót rộng hoặc để trông sexy. Tuy nhiên, nếu quần lót siết chặt quá mức vào vùng nhạy cảm, có thể sinh ra nhiều loại vi khuẩn bao gồm cả vi khuẩn nấm.

Quần lót là đồ lót tiếp xúc trực tiếp với vùng nhạy cảm nhất của cơ thể. Ngoài ra, hầu như không có ai sẽ cởi quần lót suốt 24 giờ. Gần đây, có rất nhiều quần lót được nhiều chị em lựa chọn như quần lót T và ren. Tuy nhiên, quần lót có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ.

Không biết từ lúc nào mà quần lót cotton trắng đã trở thành biểu tượng của sự quê mùa. Tuy nhiên, để tốt cho sức khỏe của phụ nữ không có gì bằng quần lót cotton trắng. Giảm nguy cơ nhiễm vi khuẩn, hấp thụ mồ hôi tốt và có thể xác định chính xác các chất dịch có nguy cơ gây bệnh. Khi lựa chọn quần lót, bạn nên cân nhắc vật liệu hơn là thiết kế. Các vật liệu nylon như ren, polyester, spandex đẹp nhưng lại bất tiện và có hại cho sức khỏe.

Quần lót có thể truyền vi khuẩn đại tràng vào âm đạo

Dây quần lót di chuyển giữa háng có thể di chuyển vi khuẩn đại tràng ở hậu môn đến âm đạo. Ngoài ra, nếu bạn đã bị nhiễm vi khuẩn hoặc có các triệu chứng như viêm niệu đạo, các triệu chứng có thể trở nên tồi tệ hơn. Tốt nhất là tránh các vật liệu gây ngứa như ren.

Đồ lót định hình gây khó tiêu và viêm đường tiết niệu

Ảnh minh họa: Internet

Donna Moore, một chuyên gia sức khỏe nữ và là một công ty đồ lót cho biết “Đồ lót định hình không thoải mái khi mặc và cởi ra làm cho bạn không muốn đi vệ sinh nên bạn thường cố nhịn khiến dễ bị nhiễm trùng đường tiểu hơn”. Ngoài ra, đồ lót định hình có thể gây khó tiêu hóa và gây ra sự giãn nở dạ dày, gây áp lực cho các cơ quan trên cơ thể.

Quần lót ướt là mầm mống của các bệnh viêm

Quần lót ướt có hại cho cơ thể. Nếu quần lót thường xuyên bị ướt thì việc thay một lần một ngày là không đủ. Nếu bạn tập thể dục hoặc đi dạo, bạn nên thay đồ lót càng sớm càng tốt sau khi kết thúc hoạt động. Sự ẩm ướt kết hợp với nhiệt độ nóng ẩm là mầm mống phát sinh vi khuẩn gây viêm.

Quần lót không tốt cho sức khỏe

Ảnh minh họa: Internet

Ngủ khỏa thân tốt cho sức khỏe vì khi cơ thể không bị bó buộc sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. Ngoài ra, nó cũng làm giảm sự sinh sản của vi khuẩn bằng cách tiếp xúc với âm vực ẩm trong không khí. Việc này cũng tốt cho cả nam giới.

Chất tẩy rửa hoặc các chất làm mềm vải có mùi hương có thể gây ngứa

Chất tẩy rửa hoặc chất làm mềm vải có mùi hương có chứa các thành phần hóa học không tốt cho vùng nhạy cảm. Bởi vì da xung quanh đó mỏng và nhạy cảm nên dễ bị kích ứng do các thành phần hóa học dù chỉ một lượng nhỏ. Khi sử dụng máy sấy đồ mà sử dụng giấy sáp thơm cũng nên tránh khi sấy đồ lót.

(Theo Kormedi)