Bé 12 tuổi ho dữ dội, bác sĩ phát hiện dị vật bất ngờ trong đường thở

Sức khỏe 11/11/2026 14:07

Ngày 11/11, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cho biết, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật Lego trong phế quản của bệnh nhi 12 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, bệnh nhi V.Đ.A.K. (12 tuổi, trú tại Ninh Bình) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng nghi có dị vật đường thở.

Theo gia đình, kho.topic'>hoảng 22h ngày 6/11, khi chơi Lego, trẻ dùng miệng để tách hai mảnh đồ chơi đang gắn chặt vào nhau. Bất ngờ, một mảnh Lego nhỏ rơi vào đường thở, khiến trẻ ho sặc và khó thở.

Ngay lập tức, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu. Nghi ngờ có dị vật trong phế quản bên phải, các bác sĩ chuyển trẻ đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Thời điểm nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt nhưng khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám ghi nhận phổi có ran rít, ran ngáy, thông khí bên phải giảm.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình quyết định thực hiện nội soi phế quản ống mềm để lấy dị vật. Các phương án gây mê, hồi sức được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ trong suốt quá trình can thiệp.

Ê-kíp gồm TS.BS Đoàn Thị Phương Lan, Phó Viện trưởng Viện Hô hấp; ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa; BSCKII Bùi Thị Minh Huệ, Trung tâm Gây mê hồi sức, thực hiện gắp dị vật cho trẻ. Các bác sĩ sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí dị vật và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở của bệnh nhi.

Ngay sau can thiệp, tình trạng hô hấp của trẻ cải thiện rõ rệt, hết khó thở, thông khí hai phổi đều. Sau 4 ngày, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

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Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu khuyến cáo, tai nạn dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở trẻ nhỏ trong quá trình ăn uống và vui chơi.

Dị vật đường thở nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể gây tắc nghẽn phế quản, xẹp phổi, viêm phổi, thậm chí suy hô hấp, đe dọa tính mạng người bệnh.

Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ không ngậm đồ chơi vào miệng, không dùng miệng để tháo lắp các chi tiết nhỏ; lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và thường xuyên giám sát trẻ khi vui chơi.

Khi trẻ đang chơi bỗng ho sặc, khó thở, tím tái hoặc xuất hiện cơn ho bất thường, cha mẹ cần nghĩ đến nguy cơ dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

"Ngay cả khi trẻ hết ho sặc, trở lại bình thường, dị vật vẫn có thể còn mắc trong phế quản. Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kiểm tra để được xử trí phù hợp", BS Hiếu khuyến cáo.

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